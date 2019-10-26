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26 Ekim 2019 Cumartesi 13:41:13 | Son Güncelleme: 26 Ekim 2019 Cumartesi 13:49:32

Hatay'ın tarihi taş evleri zamana direniyor

Hatay'da, asırlar boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Antakya ilçesindeki tarihi ev ve sokaklar, zamana karşı direniyor.

"Medeniyetler şehri" olarak anılan ve birçok kültürel zenginliği içerisinde barındıran Hatay'ın merkez Antakya ilçesinin tarihi sokaklarında yer alan 200-250 yıllık, taş ve ahşaptan yapılmış eski evler, kentin tarihini yaşatıyor. 

Kentin tüm karakteristik özelliklerini yansıtan evler, bölgeye özgü sarımtırak beyaz kalker taşı, kerpiç ve ahşaptan yapılarıyla dikkati çekiyor.

Yüksek taş duvarlı, süs havuzlu avlu ve etrafında odaların sıralandığı geneli iki katlı evler, halkın yaşayış biçimini, gelenek ve göreneklerini yansıtıyor.

Ev sahiplerinin, maddi durumuna göre eklediği ufak tefek detayların dışında, evlerin tümünde aynı plan düzeni görülüyor. Eski Antakya evlerinin yer aldığı sokaklar birbirlerini dik olarak kestikleri için kendilerine özgü bir karmaşık düzen oluşturuyor.

Genellikle dar ve ortasından su kanallarının geçtiği taş döşeli bu sokaklar, aynı zamanda rüzgarları kesmeyi ve su baskınlarını önlemeyi amaçlıyor. Genişliği yaklaşık 3 metre ile 1,5 metre arasında değişen sokaklarda yerel tabirle "zokmak" denilen çıkmazlara da rastlanıyor.

Eski Antakya olarak bilinen şehir merkezinin tam ortasında yer alan ev sokakların bir bölümünde, 2011 yılında Hatay Valiliği, Antakya Belediyesi ve bazı sivil toplum kuruluşlarınca restorasyon çalışmaları yapıldı.

Kimisi ev, otel, kimisi kafe olarak kullanılan, kimisi de restore edilmeyi bekleyen toplam 540 eski ev, kenti gezmeye gelen turistlerin önemli uğrak yerlerinden oluyor.

Ortasından Kurtuluş Caddesi geçen ev ve sokaklar, kentin sembolü haline gelirken, değeri gün geçtikte artıyor.

"Önemli bir cazibe merkezi"

Hatay İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eski Antakya evlerinin, ortalama 200-250 yıllık olduğunu kaydetti.

Evlerin tamamına yakınının avlulu olduğuna dikkati çeken Işıkgör, "Evlerin avlulu olması, bir mahremiyeti beraberinde getiriyor. Tabii ki bu evler turizme hizmet ederken bir de yöre halkının kültürünü de en güzel şekilde yansıtıyor. Bu evlerin bazıları restore edildi. Ev sahibi vatandaşların restorasyon talebi, evlerin geleceği adına bizleri daha da umutlandırmaya başladı çünkü buralar, turizm açısından önemli bir cazibe merkezi oluşturuyor." diye konuştu.

Bazı evlerin restorasyon edilerek kafe, pansiyon olarak kullanıldığını söyleyen Işıkgör, ev ve sokakların güzelleştikçe daha fazla ilgi çektiğini belirtti.

Işıkgör, eski ev ve sokakların yaşatılmasının önemine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Kültür ve Turizm Bakanlığımızın restorasyon konusunda destekleri var. Hem projeye hem de uygulamaya destekler veriyor. Vatandaşlarımızın müracaatını değerlendirip Bakanlığa gönderiyoruz. Bakanlığımız da hibe şeklinde destekler sağlıyor. Bu evlerin yaşatılması, bu kültürü geleceğe aktarmamız lazım, diye düşünüyoruz."

Kente gelen turistlerin eski ev ve sokaklara yoğun ilgi gösterdiğini anlatan Işıkgör, "Özellikle kente gelen bütün gruplar o sokakları geziyor. O sokaklardaki yaşamı, kültürü görmek istiyorlar. Daracık sokaklar ve taş yapılarda gezerken haz aldıklarını söylüyorlar. Tabii ki bu da bizi çok mutlu ediyor." şeklinde konuştu.

(AA)

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