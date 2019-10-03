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03 Ekim 2019 Perşembe 15:39:15 | Son Güncelleme: 03 Ekim 2019 Perşembe 15:40:07

Harbiye Askeri Müzesi'nde COMiKON-İstanbul heyecanı!

Yaratıcı çizim ile ilgilenen tüm taraflardan büyük ilgi gören COMiKON-İstanbul bu yıldan itibaren daha merkezi bir mekana taşınarak Mehter Takımı gösterileri ile ünlü Harbiye Askeri Müze Kültür Sitesi’nde 19-20 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleşecek.

Çizgi roman, çizgi film, karakter tasarımı, oyun tasarımı, illüstrasyon, CosPlay, bilimkurgu sineması,  fantastik edebiyat, FRP/kart/kutu oyunları, sosyal medya, youtuber, yeni teknolojiler gibi popüler kültür alanlarını bir araya getiren COMiKON-İstanbul Festivali bu yıl da bir çok sürpriz etkinlikle ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor! 

COMiKON-İstanbul, dünyanın bütün büyük metropollerinde uzun yıllardır yapılmakta olan comic convention etkinliğini İstanbul’a taşıyarak ülkemizde güçlü bir sektör oluşmasını ve yetenekli gençlerin uluslararası tanınırlık kazanmasını, dünya çapında ustalarla bir araya gelerek vizyon kazanmalarını amaçlıyor. Bu amaçla üç yıldır yerli, yabancı bir çok kurum ve sanatçı konuk ediyor, katılımcılar arasında sinerji yaratıyorlar.

COMİKON-İSTANBUL 2019’UN ÖNE ÇIKAN ETKİNLİKLERİ 
 
Türkiye’de bir ilk!:  Japonya’nın en büyük medya kuruluşlarından TV TOKYO COMiKON’da!  
Naruto, Boruto, One Punch Man, Fairy Tail, Bleach, Soul Eater, Evangelion, Gintama, Pokemon, SONİC X, Yu-Gi-Oh gibi dünyaca ünlü serilere imza atan önemli bir anime üreticisi olan TV TOKYO, orijinal anime ürünlerini ve V-Tuber (Virtual Youtuber) teknolojilerini anime severlerin beğenisine sunacak. 

 
TÜRKİYE’DE BİR İLK!: JAPONYA’NIN ÖNEMLİ ANİME STÜDYOLARINDAN ASURAFİLM COMİKON’DA! 

Doraemon, MonsterZ MATE, GUNDAM, BATMAN NİNJA, Berserk, Altair: A Record of Battles,  Little Witch Academia, WORLD OF FINAL FANTASY, Space Battleship Yamato 2199: Odyssey of the Celestial Ark gibi çok sayıda önemli anime yapımında yer almış bir stüdyo olan Asurafilm COMiKON’a konuk olacak. Asurafilm hem tecrübeli animatör ve prodüktörleriyle Japon anime endüstrisini anlatacak hem de genç yeteneklerin portfolyolarını inceleyerek yetenek avına çıkacak. Bu COMiKON’da fırsat çizgi ile hikaye anlatmak isteyen yaratıcı gençlerin ayağına geliyor! 


 
TÜRKİYE’DE BİR İLK!: GELECEĞİN SPORU / TEKNO-SPOR HADO COMİKON’DA! 

“Geleceğin Sporu” olarak bilinen HADO, AR teknolojisi ile e-sporu birleştiren muhteşem bir oyun. Şu anda bütün dünyada hızla yayılmakta olan HADO Dünya Ligi kuruldu bile. Teknoloji ve sporun sınırlarını görmek isteyenler için COMiKON’da HADO sahası kuruluyor. Kendine güvenenler, bilgisayar oyunlarını ve spor yapmayı sevenler üç kişilik takımlar halinde oynanan bu oyunu deneyebilecekler. Sen de gel ve oyna! 
 
TÜRKİYE’DE BİR İLK!: V-TUBER TEKNOLOJİSİ COMİKON’DA!  

Modellemesi yapılan bir animasyon karakterinin ekranda sunuculuk yaptığı V-Tuber teknolojisiyle yaratılan sanal youtuber’lar dünyaca ünlü yıldızlar haline geliyorlar. Merchandising potansiyeli taşıyan V-tuber yıldızları Hatsune Miku gibi hologram şarkıcıların müthiş başarılarının ardından Asya’dan başlayarak yükseliyor. V-tuber’ların nasıl yaratıldığını bizzat görmek isteyenler veya bu teknolojiyi kullanarak kendi yıldızlarını yaratmak isteyen girişimciler için kaçırılmayacak bir fırsat COMiKON’da ilgilileri bekliyor olacak.      
 
Dünyaca ünlü manga serisi “Titana Saldırı: Çöküşten Önce”nin çizeri Satoshi Shiki COMiKON’da! 
Bu yılki COMiKON’un onur konuğu ünlü mangaka Satoshi Shiki Attack On Titan serisini nasıl çizdiğini, nasıl mangaka olduğunu anlatacak ve live-draw oturumunda bir mangakanın nasıl çizdiğini canlı olarak gösterecek. Ayrıca, bu oturuma katılacaklar arasında yapılacak bir çekilişle bir katılımcıya imzalı, orijinal bir çizimini hediye edecek!! Bu oturumu kaçıranlar pişman olabilir! Satoshi ayrıca bir konuşma yapacak ve imza verecek.  
 
Yetenek Avı devam ediyor: Fransız yayınevi Edition Soleil’in Baş Editörü Jean Wacquet COMiKON’da!  
Fransa’nın en büyük çizgi roman yayınevlerinden Edition Soleil’in baş editörü Jean Wacquet, çizgi roman sanatçısı olmak isteyen yetenekli gençleri arıyor. Wacquet hem başarılı bir portfolyonun nasıl olması gerektiği konusunda bir seminer verecek, hem de uluslarası düzeyde bir çizer olmak isteyenlerle tanışarak portfolyolarını değerlendirecek. Çizer olma hayali kuranların kesinlikle kaçırmaması gereken büyük bir fırsat daha COMiKON’da.  
 
ANİME YAPIMCISI SHİGETAKA MOCHİZUKİ COMİKON’DA!  

Asurafilm’in kurucusu Shigetaka Mochizuki, kariyerine manga çizeri olarak başlamış, 2013 yılında Asurafilm’i kurarak anime yapımcılığına geçerek aralarında Doraemon, MonsterZ MATE, GUNDAM, BATMAN NİNJA, Berserk, World of Final Fantasy ve Little Witch Academia gibi dünyaca ünlü bir çok yapımda yer almıştır.    
 
DRAGON ARTİST YUMESHİ KOKUBUN COMİKON’DA! 

Kendine has tekniği ile ejderha çizerek tüm dünyayı dolaşan genç çizer Yumeshi, yapacağı Live-draw etkinliğinde tekniklerini paylaşacak. Uzakdoğu’da bilgelik sembolü olan ejderhanın hikayesini kaligrafi ile birleştirdiği bir perfomansla anlatacak.  
 
Ayrıca “COMiKON Akademi” programı dahilinde, üniversitelerin çizgi film/animasyon etkinlikleri başta olmak üzere çocuklar ve yetişkinler için çok sayıda eğlenceli ve eğitici içerik ziyaretçileri bekliyor olacak. 

60 sanatçının eserlerini sergilediği Artist Alley  
Anisong Grand Prix şarkı yarışması 
COMiKON Fight! Offline oyun turnuvası 
Cosplay Atölyeleri 
CosPOWER Catwalk 
K-Pop dansları 
Just Dance  
Life-Draw Çizim etkinlikleri (Cosplayer modellerin eğitmenler gözetiminde çizilmesi) 
FRP/Kart/Kutu Oyunları 
Maid Cafe: Anime evreninden yiyecek ve içecekler 
Origami, Manga boyama, Japonca yazı standları  
Figür, merchandise, kitap, çizim malzemeleri standları 
Işıklı masalarda animasyon yapım deneyimi   
Dr. Who, Dungeons&Dragons, anime ve oyun, fantastik edebiyat, bilimkurgu sineması gibi çok sayıda ilginç konuda panel, konuşmalar 
Ve kaçırmak istemeyeceğiniz daha bir çok etkinlik sizleri bekliyor… 

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