  • Bist 100
    101849
  • Dolar
    5,6592
  • Euro
    6,3832
  • Altın
    259,2910
İstanbul
19 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Brexit ve İngiliz siyasetinin krizler çağı Brexit ve İngiliz siyasetinin krizler çağı
'HAMR' oyunu Altındağ'da sahne aldı 'HAMR' oyunu Altındağ'da sahne aldı
Aktör Jean Claude Van Damme Bodrum'da tatil yapıyor Aktör Jean Claude Van Damme Bodrum'da tatil yapıyor
'Korkut Camisi restore edilmeseydi yağmur ve fırtınada çökerdi' 'Korkut Camisi restore edilmeseydi yağmur ve fırtınada çökerdi'
'Bu filmle insanlara küçücük bir çakıl taşı atıyorum' 'Bu filmle insanlara küçücük bir çakıl taşı atıyorum'
'Bizden haber çıkmaz' 'Bizden haber çıkmaz'
Bodrum'a aşık oldu Bodrum'a aşık oldu
Yapıştıracak para yok Yapıştıracak para yok
'Bir milyon izlenmeye razıyım' 'Bir milyon izlenmeye razıyım'
Tıklanma hesabı Tıklanma hesabı
Uyumlu çift Uyumlu çift
At özlemini motorla gideriyor At özlemini motorla gideriyor
Başrol hüsranı Başrol hüsranı
Hayranlarıyla düet yapacak Hayranlarıyla düet yapacak
Dünyaca ünlü aktör Jean Claude Van Damme: Türkiye’de bir sihir olduğuna inanıyorum Dünyaca ünlü aktör Jean Claude Van Damme: Türkiye’de bir sihir olduğuna inanıyorum
İsrail askerleri Gazze sınırında 97 kişiyi yaraladı İsrail askerleri Gazze sınırında 97 kişiyi yaraladı
Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
ABD Başkanı Trump: İran sadece sorun yaratıyor ABD Başkanı Trump: İran sadece sorun yaratıyor
NIcky'e niyet Jackson'a kısmet NIcky'e niyet Jackson'a kısmet
Turizm cennetine kilit Turizm cennetine kilit
Elini yıkamayana askeri müdahale  Elini yıkamayana askeri müdahale 
Karadeniz'de 'mikroplastik' tehlikesi Karadeniz'de 'mikroplastik' tehlikesi
Sezar'ın hakkı Sezar'a Sezar'ın hakkı Sezar'a
Bayram yolculuğu başlıyor Bayram yolculuğu başlıyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

20 Temmuz 2019 Cumartesi 07:38:05 | Son Güncelleme: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 07:38:42

'HAMR' oyunu Altındağ'da sahne aldı

Uyuşturucuya karşı farkındalık oluşturmak amacıyla sahneye konan "HAMR" adlı tiyatro oyunu Altındağlı vatandaşlarla buluştu.

Uyuşturucuya karşı farkındalık oluşturmak amacıyla sahneye konan "HAMR" adlı tiyatro oyunu Altındağlı vatandaşlarla buluştu.

Uyuşturucu bağımlısı gençlerin öldükten sonra pişmanlıklarının anlatıldığı tek perdelik oyun "HAMR", Altındağ Belediyesi Şair Baki Salonu'nda sahnelendi.

Oyunun yazarı Gözde Dinçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uyuşturucu kullanım yaşının çok düştüğünü, bu problemin sadece ülkede değil dünyada da olduğunu belirterek uyuşturucu madde kullanımının zararlarına karşı farkındalık oluşturmak istediklerini dile getirdi.

Alışılagelmişin dışında bir oyunu kaleme aldıklarını ifade eden Dinçer, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar izlenen tiyatro oyunlarında 'gençler uyuşturucu kullanımına nasıl başladı, uyuşturucu kullanıldığında neler oluyor, kullananları ne tetikliyor' sorularına cevap verilmeye çalışıldı. Biz ise burada hayatına son vermiş dört gencin ölümden sonraki hayatlarını anlatmalarını istedik."

Şimdiye kadar Ankara'nın çeşitli ilçelerinde sahne aldıklarını aktaran Dinçer, ileriki aylarda İstanbul'da ve çeşitli şehirlerde turneye çıkacaklarını vurguladı.

(AA)

Trump'tan Cumhuriyetçi senatörlere 'Türkiye' daveti
Diriliş Osman dizisi oyuncu kadrosunda sürpriz isim!
Rusya'dan Karadeniz'de füzeli tatbikat
İran, İngiltere'ye ait bir petrol tankerini durdurdu
Mersin'de terör örgütü PKK'nın dağ kadrosundaki terörist yakalandı
Finalde Senegal'i mağlup eden Cezayir şampiyon oldu
Hamile eşi ve arkadaşına kurşun yağdırdı!
İran, Trump’ın düşürdük dediği İHA’nın görüntüsünü yayınladı
Adnan Oktar hakkındaki iddianame kabul edildi
Borçlunun yakınına SMS atan avukata ceza
Terör örgütü FETÖ'den gözaltına alınan havacılardan 8'i itirafçı oldu
Fenerbahçe'ye men yok, para cezası var!
İşte tahliye edilen Atilla'nın ilk sözleri
Sivas'ın okyanus tabanında yer aldığı ortaya çıktı! İşte 15 milyonluk kanıt
Bakan Turhan'dan açıkladı: FSM Köprüsü ne zaman açılacak?
Başkan Erdoğan, Düzce'deki sel felaketiyle ilgili bilgi aldı
Rusya'dan ABD'ye şok: ABD'nin politik çizgisi haline geldi
Kilosu 120 bin dolar olan ekran kimyasalının yerli üretimi için çalışıyor
Merkel'den sağlık durumuyla ilgili flaş açıklama
5 kişinin 2 milyon liralık 'evlilik' oyununu Kayseri polisi bozdu
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ