'Halı tarlaları'nın göz alıcı şöleni

  • Bist 100
    99.390
  • Dolar
    5,6449
  • Euro
    6,3701
  • Altın
    257,4630
İstanbul
20 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Kazada hayatını kaybeden askeri öğrencinin şehadet belgesi 43 yıl sonra verildi Kazada hayatını kaybeden askeri öğrencinin şehadet belgesi 43 yıl sonra verildi
Siirt'te teröristlerin tuzakladığı 3 el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildi Siirt'te teröristlerin tuzakladığı 3 el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildi
Meslek liseleri ekonomiye 128 milyon lira katkı sağladı Meslek liseleri ekonomiye 128 milyon lira katkı sağladı
Ekmek parasını balyoz sallayıp çıkarıyor, erkeklere taş çıkarıyor Ekmek parasını balyoz sallayıp çıkarıyor, erkeklere taş çıkarıyor
Giresun Limanı'ndaki depoda meydana gelen patlamada bir işçi yaralandı Giresun Limanı'ndaki depoda meydana gelen patlamada bir işçi yaralandı
Nijerya ordusunun operasyonlarında silahlı çete üyesi 20 kişi öldürüldü Nijerya ordusunun operasyonlarında silahlı çete üyesi 20 kişi öldürüldü
Beşiktaş'ın istediği Umut Meraş için Fenerbahçe de devrede Beşiktaş'ın istediği Umut Meraş için Fenerbahçe de devrede
Almanya darbeci Hafter güçleri tarafından Libya'daki göçmen merkezine yapılan saldırıyı kınadı Almanya darbeci Hafter güçleri tarafından Libya'daki göçmen merkezine yapılan saldırıyı kınadı
Son dakika... AB'den darbeci Hafter'e tepki: Sorumlular hesap vermelidir Son dakika... AB'den darbeci Hafter'e tepki: Sorumlular hesap vermelidir
'Mutlu kent' deniz turizminden umutlu 'Mutlu kent' deniz turizminden umutlu
Captur’u yenileyen Renault, önemli bir karar aldı: Çin'de üretecek Captur’u yenileyen Renault, önemli bir karar aldı: Çin'de üretecek
'Tolkien' 5 Temmuz'da vizyona girecek 'Tolkien' 5 Temmuz'da vizyona girecek
FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada adli kontrol kararlarının kaldırılması talebi reddedildi FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada adli kontrol kararlarının kaldırılması talebi reddedildi
'İlahi Aşkın Sesi' beste yarışmasına başvurular başladı 'İlahi Aşkın Sesi' beste yarışmasına başvurular başladı
Başkan Erdoğan’ın Pekin ziyareti, Çin basınında geniş yankı uyandırdı: Türkiye önemli bir ortak Başkan Erdoğan’ın Pekin ziyareti, Çin basınında geniş yankı uyandırdı: Türkiye önemli bir ortak
Son dakika... Putin, INF'nin askıya alınmasını öngören yasayı imzaladı Son dakika... Putin, INF'nin askıya alınmasını öngören yasayı imzaladı
Gül Sunal ve Ali Sunal'dan duygulandıran Kemal Sunal paylaşımı! "19 yıl önce..." Gül Sunal ve Ali Sunal'dan duygulandıran Kemal Sunal paylaşımı! "19 yıl önce..."
Bakan Kasapoğlu, halı saha sözünü tuttu Bakan Kasapoğlu, halı saha sözünü tuttu
Hakaret davasında sokak hayvanlarına dağıtılmak üzere 600 kilo mama karşılığı uzlaşma Hakaret davasında sokak hayvanlarına dağıtılmak üzere 600 kilo mama karşılığı uzlaşma
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Bağımlılık konusunda çok boyutlu mücadele anlayışını yaygınlaştırmalıyız Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Bağımlılık konusunda çok boyutlu mücadele anlayışını yaygınlaştırmalıyız
Kemal Sunal vefatının 19. yılında kabri başında anıldı Kemal Sunal vefatının 19. yılında kabri başında anıldı
Öğretmen Temmuz maaşı ne kadar oldu? Öğretmen maaşı zammı ne kadar? Öğretmen Temmuz maaşı ne kadar oldu? Öğretmen maaşı zammı ne kadar?
Yağmur Sarnıç'ın şok görüntülerine karşı Emre Aşık ilk kez konuştu! Yağmur Sarnıç'ın şok görüntülerine karşı Emre Aşık ilk kez konuştu!
Putin'den Türkiye ile ortaklık vurgusu: Çabalarımız uluslararası istikrar unsuru Putin'den Türkiye ile ortaklık vurgusu: Çabalarımız uluslararası istikrar unsuru

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

03 Temmuz 2019 12:48 | Çarşamba

'Halı tarlaları'nın göz alıcı şöleni

Antalya'da, mikroplardan arındırılmak ve renkleri pastele dönüştürülmek üzere tarlalara serilen binlerce el dokuması halı ve kilim, görsel bir şölen sunuyor.

Bitkilerden elde edilen kök boyası kullanılarak orijinal tezgahlarda üretilen el halılarıyla ünlü Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki yüzlerce dönümlük tarım arazileri ve boş arazilerde, yaz aylarının başlamasıyla farklı bir hareketlilik başlıyor.

Hasadı bitiren köylüler, boşalan tarlalarını bu kez halı işletmelerine açıyor.

Dokuyanın anılarını, acılarını, sevinçlerini ilmek ilmek işlediği, motifleriyle gücü, kudreti, sevgiyi, aile birliğini simgeleyen dünyaca ünlü Türk halı ve kilimleri, ülkenin çeşitli bölgelerinden Döşemealtı'na getiriliyor. Halıların, temizlik işlemlerinin ardından önce uzun tüyleri kısaltılıyor.

Film, klip çekiliyor

Kış aylarında tarımsal hasat için tarlalarda günlerce alın teri döken işçiler yine aynı tarlalara bu sefer renklerinin solarak pastele dönüşmesi ve mikroplarından arınması için halıları sermeye başlıyor.

Birbirinden değerli halıların tarlalarda yerini almasıyla görsel bir şölen oluşuyor. Fotoğraf meraklılarının da önemli bir adresi haline gelen "halı tarlaları"nda sanatçıların klipleri ile film sahneleri de çekiliyor.

24 saat nöbet

Tarlalara serili milyonluk halıların yağmurdan etkilenmemesi ve çalınmaması için de görevliler 24 saat nöbet tutuyor.

Zaman zaman rüzgar nedeniyle ters dönen, kıvrılan halılar hemen düzeltiliyor, belli aralıklarla da tozlarından arındırılıyor.

En çok Amerikalılar ve Avustralyalılar ilgi gösteriyor

Karataş Mahallesi'nde halı ticareti ile uğraşan Halil Börekci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sistemi 1970 yılından bu yana uyguladıklarını söyledi.

Yurt dışındaki dekorasyonlarda pastel renkli, eskitilmiş halıların ilgi gördüğünü belirten Börekci, şöyle konuştu:

"Köylerden, özellikle yaşlılardan eski halıları topluyoruz. Bu halılar bazen çöpe atılan halılar bile olabiliyor. Bu halıları işliyoruz. Tamirat gerekiyorsa tamiratlarını yapıyoruz. Tıraşlanması ya da boyanması gerekiyorsa tıraşlıyor, boyuyoruz. Bazen halıları kesip minder yapıyoruz. Güneşte bunları bekleterek organik olan kök boyası ve yünü dışında her şeyden kurtulmasını sağlıyoruz. Geceleri nem, gündüzleri de etkili güneşin altında halılar yumuşuyor ve bütün kirler ile halıya sonradan eklenmiş boyaları çıkıyor. Organik kök boyası kalıyor. Turistler de sadece yün ve organik boyası kalan halıyı tercih ediyor. Bizim işletmemizde yaklaşık 10 bin halıyı eskitiyoruz."

Börekci, halıların en çok Amerika ve Avustralya'dan ilgi gördüğünü, son yıllarda da başta İsveç ve Norveç olmak üzere Avrupa ülkelerinden de talep aldıklarını kaydetti.

Bütün yazı tarlada Antalya'nın sıcağı ve nemi altında geçiren halılar, eylül ayından itibaren toplanıyor ve tozlarından arındırılarak, satış bölgelerine gönderiliyor.

"Tarihi nitelik taşıyan halılar da bu tarlalarda yer alıyor"

İşletmecilerden Zeynep Börekci de halı tarlalarında hareketliliğin mayıs ayında başladığını ve eylül sonuna kadar sürdüğünü anlattı.

Halıları Antalya'nın yanı sıra Muğla, Van, Kayseri, Malatya, Balıkesir gibi Türkiye'nin farklı illerinden topladıklarını anlatan Börekci, "Tarihi nitelik taşıyan halılar da bu tarlalarda yer alıyor. El dokumasıyla yapılan halıların kaybolmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye'de maalesef bu halıların değeri yeteri kadar bilinmiyor. Yabancı müşteriler bu halıların değerini çok iyi biliyor." dedi.

Fotoğraf meraklılarının ve turistlerin de halı tarlalarına ilgi gösterdiğini aktaran Börekci, yurt içi ve yurt dışında birçok ünlü isme de halı gönderdiklerini vurguladı.

İşçilerden Yüksel Aytar ise her gün halıların yönünü değiştirdiklerini ve iki tarafının da aynı oranda solması gerektiğini kaydetti.

Aytar, halılara çok özenle baktıklarını dile getirdi.

(AA)

Son dakika... Türkiye'den darbeci Hafter'e sert tepki: İnsanlık suçudur
Türkiye'ye sataşan darbeci Hafter için rüzgar tersine döndü
Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte büyük sır!
FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada adli kontrol kararlarının kaldırılması talebi reddedildi
Sarar çiftine dehşeti yaşatmışlardı... Türkiye'ye iade edildiler
Emre Aşık eski eşinin o görüntüleri için ilk kez konuştu: Ben bunu defalarca yaşadım
Dağlar delindi bölgeler birbirine tünelle bağlandı
Son dakika... Memur ve emekli zamları belli oldu
Beşiktaş'a sürpriz sol bek! Bir dönemin gözdesiydi
İran'dan ABD'ye 'nükleer' rest: 7 Temmuz'dan itibaren...
Türkiye Sevakin’de kalacak! BAE, SUUD ve Sisi'ye kötü haber!
İlk adımı Erdoğan atmıştı! Bakan Akar haritalarla gidince harekete geçtiler
Süreyya Yalçın 97 milyon $'ını almak için geldi
Boğaz'ın incisi Tarihi Kuleli Yalısı 190 milyon liraya satışa çıkarıldı
Teröristin bağışı reddedildi! 2 ayrı camide 51 kişiyi katletmişti
O denizaltı Rusya'nın en gizli silahıydı! ABD yıllardır takip ediyordu
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren haber! Mesai saatleri değişiyor
İçlerine kurt düştü: Türkiye Rus jetlerini alabilir!
Rusya duyurdu: Türkiye'ye teslimatını tamamladık
Çağla'ya özendi ama olmadı
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ