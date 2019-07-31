Haldun Ergüvenç hayatını kaybetti! Haldun Ergüvenç kimdir?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu sanatçılarından Haldun Ergüvenç hayata gözlerini yumdu. Peki, Haldun Ergüvenç kimdir? Haldun Ergüvenç neden hayatını kaybetti?
İstanbul Şehir Tiyatroları, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ünlü sanatçı Haldun Ergüvenç'in hayatını kaybettiğini duyurdu.
CENAZE DETAYLARINA YER VERİLDİ
Açıklamada "Oyuncu ve seslendirme sanatçısı olan Haldun Ergüvenç'in cenazesi 1 Ağustos Perşembe saat 14:30'da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenecek törenin ardından Şişli Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Topkapı Kozlu Mezarlığı’nda toprağa verilecektir." ifadelerine yer verildi.
HALDUN ERGÜVENÇ KİMDİR?
Oyuncu ve seslendirme sanatçısı olan Haldun Ergüvenç,seslendirme sanatçısı Kemal Ergüvenç'in yeğenidir. Haldun Ergüvenç, Karılar Koğuşu ve Damga Erol Taş'ı, Minyeli Abdullah filminde ise Kadir Savun'u seslendirmişti.
(DHA)
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