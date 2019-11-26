Hakkari'deki sinema atölyesinde eğitime başlandı

  • Bist 100
    104835
  • Dolar
    5,7422
  • Euro
    6,3288
  • Altın
    269,7550
İstanbul
9 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
'Jet Fadıl' iddiası mağdurları hareketlendirdi! 'Jet Fadıl' iddiası mağdurları hareketlendirdi!
Trabzonspor devre arası orta sahaya Norveçli getiriyor Trabzonspor devre arası orta sahaya Norveçli getiriyor
Ümraniye'de gizli bölmelere saklanan kaçak sigaralar böyle bulundu Ümraniye'de gizli bölmelere saklanan kaçak sigaralar böyle bulundu
Fenerbahçe'de Ali Koç ve Ersun Yanal'ın arası açıldı Fenerbahçe'de Ali Koç ve Ersun Yanal'ın arası açıldı
Asgari ücret pazarlığında işçilerin ilk teklifi geldi Asgari ücret pazarlığında işçilerin ilk teklifi geldi
Beşiktaş Emre Kılınç ile prensipte anlaşma sağladı Beşiktaş Emre Kılınç ile prensipte anlaşma sağladı
Adana'da 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi Adana'da 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Başkan Erdoğan Katar dönüşü uçakta konuştu: CHP'nin başında Kemal beyin kalmasında fayda var Başkan Erdoğan Katar dönüşü uçakta konuştu: CHP'nin başında Kemal beyin kalmasında fayda var
Merkez Bankası ile Katar Merkez Bankası arasında imzalanan swap anlaşması yenilendi Merkez Bankası ile Katar Merkez Bankası arasında imzalanan swap anlaşması yenilendi
Sudan'da Beşir döneminde ihraç edilen kamu görevlilerine dönüş yolu açıldı Sudan'da Beşir döneminde ihraç edilen kamu görevlilerine dönüş yolu açıldı
Termik santrallerde 7,9 milyar metreküp su kullanıldı Termik santrallerde 7,9 milyar metreküp su kullanıldı
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı
Udinese Dorukhan Toköz'ün peşini bırakmıyor Udinese Dorukhan Toköz'ün peşini bırakmıyor
Doğal gaz ithalatı eylülde azaldı Doğal gaz ithalatı eylülde azaldı
Kılıçdaroğlu'nun bir yalanı daha ortaya çıktı! '7 yıldır telefonda bile görüşmedim' demişti... Kılıçdaroğlu'nun bir yalanı daha ortaya çıktı! '7 yıldır telefonda bile görüşmedim' demişti...
Hindistan'da hastanın 7,4 kilogramlık böbreği alındı Hindistan'da hastanın 7,4 kilogramlık böbreği alındı
Çok konuşulacak trafik cezası kararı! Mahkeme cezayı iptal etti Çok konuşulacak trafik cezası kararı! Mahkeme cezayı iptal etti
Rusya'da ineklere VR gözlüğü taktılar, süt üretimi arttı Rusya'da ineklere VR gözlüğü taktılar, süt üretimi arttı
Adana'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı Adana'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Emmy Ödüllü usta oyuncu Haluk Bilginer'in gönlünü kaptırdığı kadınlara bakın! Benzerlikleri ağızları açık bırakıyor Emmy Ödüllü usta oyuncu Haluk Bilginer'in gönlünü kaptırdığı kadınlara bakın! Benzerlikleri ağızları açık bırakıyor
Galatasaray Shaqiri'nin transferi için görüşmelere başladı Galatasaray Shaqiri'nin transferi için görüşmelere başladı
Türkiye ikinci S-400 alayı mı alacak? Türkiye ikinci S-400 alayı mı alacak?
'Ponzi Arzu' için istenen ceza belli oldu 'Ponzi Arzu' için istenen ceza belli oldu
Son dakika: Uluslararası sigorta dolandırıcılığında 40 gözaltı Son dakika: Uluslararası sigorta dolandırıcılığında 40 gözaltı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

26 Kasım 2019 Salı 09:26:37 | Son Güncelleme: 26 Kasım 2019 Salı 10:45:40

Hakkari'deki sinema atölyesinde eğitime başlandı

"İstanbul'dan Hakkari'ye Sinemanın Yeni Yolu" sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında Hakkari'de ilk kez sinema atölyesi düzenlendi.

Hakkari Üniversitesince rektörlük salonunda gerçekleştirilen atölyede, yazar ve yönetmen Abdülhamit Güler, verdiği ilk derste katılımcılara sinema tarihi, senaryo, sinemada yöntem arayışları ve kurgu konularını anlattı. 

Güler, AA muhabirine, bir hafta boyunca yoğunlaştırılmış bir şekilde her gün ortalama 5 veya 6 saat ders işleyeceklerini söyledi.

Atölyeye başvuran 100 kişiden 45'inin alındığını belirten Güler, "Yaş aralığı oldukça geniş. Yani çok genç arkadaşlar olduğu gibi orta yaşta arkadaşlar da var. Biz zaten temel bir eğitim verip daha sonra 2 film çekmeyi planlıyoruz. Atölye sonrası burada bir kurmaca, bir de belgesel filmi çekilecek." dedi.

Hakkari'de daha önce böyle bir etkinliğin yapılmadığını aktaran Güler, şunları kaydetti:

"Anadolu'nun en ücra köşelerinde bile gönlünde sinema yatan, yeteneği olan insanların bulunması lazım, biz bunu hedefliyoruz. Hakkari'de de bunu amaçlıyoruz. Yani bölgenin olumsuz bir imajı var. Buraya gelen insanların artık bu imajı görmediğini ben de gözlemleyebiliyorum. Anadolu'nun kadim medeniyetinin önemli bir merkezi olarak buradan yeni sanat eserlerinin çeşitli alanlarda ortaya çıkmasını sağlayacak bir yola girdiysek ne mutlu bize. Bu tür atölyelerin sürekli yapılması gerekir."

Katılımcılardan Müslim Beyter ise sinemanın sadece perdeden ibaret olmadığını belirterek, "Programın ilk günü hepimizde biraz heyecan, merak ve ilgi vardı. Umut ediyoruz ki programın sonunda bir şeyler öğreniriz.'' diye konuştu.

5 yönetmenin daha katılacağı, 50 saat teorik ve pratik dersin yapılacağı sinema atölyesi, 1 Aralık'ta sona erecek.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ