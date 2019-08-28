Hafızlık uğruna çekilen çile beyazperdeye taşınıyor

  • Bist 100
    95712.3
  • Dolar
    5,8163
  • Euro
    6,4622
  • Altın
    286,9960
İstanbul
22 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
MasterChef jürisi Mehmet Şef nereli? Mehmet Yalçınkaya kimdir? MasterChef jürisi Mehmet Şef nereli? Mehmet Yalçınkaya kimdir?
Kayseri'de tek parça halinde 7.5 milyon yıllık mamut fosili bulundu Kayseri'de tek parça halinde 7.5 milyon yıllık mamut fosili bulundu
Türkiye’nin ilk yerli ve milli elektrikli traktörü sahalara çıkıyor: Eşi ve benzeri yok Türkiye’nin ilk yerli ve milli elektrikli traktörü sahalara çıkıyor: Eşi ve benzeri yok
Suriye sınırında devriye uçuşları devam ediyor Suriye sınırında devriye uçuşları devam ediyor
134 yıllık Bury ligden ihraç edildi 134 yıllık Bury ligden ihraç edildi
Erzurumspor'da iki futbolcu ile yollar ayrıldı Erzurumspor'da iki futbolcu ile yollar ayrıldı
Ordu'da arazi kavgası: Yeğenine kalasla vurdu, 5 yaralı var Ordu'da arazi kavgası: Yeğenine kalasla vurdu, 5 yaralı var
Ordu'da arazi kavgası: Yeğenine kalasla vurdu, 5 yaralı var Ordu'da arazi kavgası: Yeğenine kalasla vurdu, 5 yaralı var
Perge Antik Kenti yakınında orman yangını Perge Antik Kenti yakınında orman yangını
Erdoğan-Putin görüşmesi Rus medyasında: Rus ve Türk liderler anlaştı Erdoğan-Putin görüşmesi Rus medyasında: Rus ve Türk liderler anlaştı
Şarkıcı İrem Derici'yi taciz eden hayranı hakkında iddaname hazırlandı Şarkıcı İrem Derici'yi taciz eden hayranı hakkında iddaname hazırlandı
Aydın'da korkunç kaza: 47 kişi yaralandı Aydın'da korkunç kaza: 47 kişi yaralandı
Ünder'den Lazio derbisi öncesi Türkiye örneği Ünder'den Lazio derbisi öncesi Türkiye örneği
BİM aktüel kırtasiye 2019 ürünleri nelerdir? BİM 30 Ağustos 2019 aktüel okul ürünleri kataloğu BİM aktüel kırtasiye 2019 ürünleri nelerdir? BİM 30 Ağustos 2019 aktüel okul ürünleri kataloğu
Quaresma, Kasımpaşa'ya gidiyor Quaresma, Kasımpaşa'ya gidiyor
Türk asıllı Jimmy Durmaz, İsveç Milli Takımı'na çağrıldı Türk asıllı Jimmy Durmaz, İsveç Milli Takımı'na çağrıldı
Katil İsrail'in 'Nil’den Fırat'a' örtülü/açık operasyonları Katil İsrail'in 'Nil’den Fırat'a' örtülü/açık operasyonları
'Akif' belgeselinin ilk gösterimi yapılacak 'Akif' belgeselinin ilk gösterimi yapılacak
Terör ve Güvenlik Politikaları Uzmanı Başbuğ'dan dikkat çeken Kıran-2 operasyonu açıklaması: Seri operasyonlar yolda Terör ve Güvenlik Politikaları Uzmanı Başbuğ'dan dikkat çeken Kıran-2 operasyonu açıklaması: Seri operasyonlar yolda
Hafızlık uğruna çekilen çile beyazperdeye taşınıyor Hafızlık uğruna çekilen çile beyazperdeye taşınıyor
'Johnson’ın talebi' sterlini düşürdü 'Johnson’ın talebi' sterlini düşürdü
Ağır taarruz İHA'nın askeri birliklere teslimatı 2025'te başlayacak Ağır taarruz İHA'nın askeri birliklere teslimatı 2025'te başlayacak
Uzman Çavuş Enes Deve: İyileşip görevimin başına geçeceğim Uzman Çavuş Enes Deve: İyileşip görevimin başına geçeceğim
Asırlık çınarların 'röntgeni' çekiliyor Asırlık çınarların 'röntgeni' çekiliyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

28 Ağustos 2019 Çarşamba 15:43:46 | Son Güncelleme: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 15:49:53

Hafızlık uğruna çekilen çile beyazperdeye taşınıyor

Anadolu'nun bir köyünde 1930'lu yıllarda hafız olmak isteyen 11 yaşındaki Hadim'in dönemin yasaklarıyla mücadelesini konu alan "Suveyda" filminin çekimleri Kayseri'de yapılıyor.

Türk sinemasında "Reis Bey", "Kelebekler Sonsuza Uçar", "Yalnız Değilsiniz" gibi filmlerle adından söz ettiren yönetmen Mesut Uçakan, yeni filmi "Suveyda"nın çekimlerini Kayseri'de gerçekleştiriyor.

"Suveyda" ile 12 yıl sonra seyirci karşısına çıkmaya hazırlan Uçakan, filmde 11 yaşındaki bir çocuğun gözünden Türkiye'nin bir döneminde yaşanan olayları anlatıyor. 11 yaşındaki Hadim isimli karakterin bir Anadolu köyünde 1940'lı yıllarda yasakların yaşandığı dönemde hafız olma mücadelesini konu olan filmin çekimlerine, Kayseri'nin Develi ilçesi Soysallı Mahallesi'nde başlandı.

AA muhabirine açıklamada bulunan yapımcı ve yönetmen Uçakan, filmin adını kalpteki siyah nokta anlamına gel "Suveyda" olarak belirlediklerini söyledi.

Filmin ismini belirlerken ince eleyip sık dokuduklarını belirten Uçakan, "Suveyda'ya kalpten metafiziğe açılan kapı da denebilir. 'Kainata sığmam ama mümin kulunun kalbine sığarım' hadisi şerifinde de anlamını bulan bir yer bu. Proje önce 'Hadim' diye çıktı ama sonra bu isimde başka çalışmalar var. Suveyda diye çevirdik. Suveyda çok da öyküye oturan bir isim." dedi.

Türkiye'nin bir dönemini konu alan filmde 11 yaşındaki Hadim'in Kur'an-ı Kerim sevgisi ve hafız olma mücadelesinin anlatıldığını dile getiren Uçakan, şöyle devam etti:

"Filmde 1940'lı yıllarda bir köyde yasaklı dönemleri kapsayan bir tarihte onca olumsuzluklara karşın ille de hafız olmaya çalışan 11 yaşındaki bir çocuğun heyecanları, coşkuları, arayışları, okudukları karşısında hayatı sorgulamasını anlatıyoruz. Projemizde çocuğun psikolojisini tamamlayan çok güzel metaforlar var. Sürekli karşısına çıkan bir beyaz güvercin metaforu var. Öyküde geçen bir derviş var. Bu derviş meçhulden köylere gelip çeşitli karakterlerle irtibat kurup tekrar kendini vadiye salan biri. Aşk peşinde koşan biri. Onun aradığı kişinin ismi de Suveyda. Dönem itibarıyla bizim batılılaşma ile yaptığımız köklü reformların arkasında köylere yansıyan sıkıntılar var. Adapte olamama var. Kimlik kayıpları var. Çelişkiler var. Onları naif bir şekilde yansıtmaya çalışıyoruz. Bizim burada vermeye çalıştığım daha çok Kur'an-ı Kerim sevgisi ve hafızlık noktasına günümüz çocukları ve gençliğinin dikkatini çekmek."

"40 yıldır misyona dönük filmler çekiyorum"

Sinemada 40 yılı aşkın kariyeri bulunduğunu, bu süreç içinde ortaya koyduğu projelerin bir misyon içerdiğini ifade eden Uçakan, "Projeyi Kültür ve Turizm Bakanlığına verdik, onların desteğiyle çekiyoruz ama verirken düşündüm 'Artık Uçakan rahat et biraz, güncel 4-5 kişi arasında geçen bir köy hikayesi, ekonomik olarak sıkılma. Ya bir komedi çek, 3-5 kuruş kazan.' diye. Sonra bir baktım ki Allah'a nasıl hesap vereceğiz. Geldik, böyle bir projeye talip olduk." diye konuştu.

Filmin başrol oyuncusu 12 yaşındaki Necip Fazıl Belge de ilk oyunculuk tecrübesini bu filmle yaşadığını, böyle bir projede rol aldığı için mutlu olduğunu anlattı.

"Hadim" rolüyle hafız olmak isteyen bir çocuğu canlandırdığına, kendisinin de gerçek hayatta hafız olduğuna işaret eden Belge, "Ben, İstanbul'da proje bir imam hatip okulunda eğitim aldım ve hafız oldum. Ezan ve Kur'an-ı Kerim okumada birden çok İstanbul birinciliklerim, Türkiye 5'inciliğim oldum. Filmin başrolünde oynayacak çocuk için Mesut Hocam İstanbul Müftülüğünü aramış, onlar da bizi tavsiye etmiş. Benim hiç sinema, tiyatro eğitimim yoktu. 3 ay boyunca bana eğitim verdiler. Tiyatro ve sinema oyunculuğu eğitimi aldım ve 3 ayın sonunda da buradayım." diye konuştu. 

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ