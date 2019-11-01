Hafıza 15 Temmuz'u 3,5 ayda 191 bin ziyaretçi gezdi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminin izlerini taşıyan, dünya darbeler ve sömürgecilik tarihine de ışık tutan "Hafıza 15 Temmuz"u kurulduğu günden bugüne 191 bin kişi ziyaret etti.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı himayesinde kurulan ve işletmesi 15 Temmuz Derneği'nce yapılan Hafıza 15 Temmuz, hizmete açıldığı 15 Temmuz 2019'dan bu yana ziyaretçi akınına uğradı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı simge noktalardan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde inşa edilen müze, her gün her yaş ve kesimden binlerce kişiyi ağırlıyor. Hafıza 15 Temmuz'u gezenler hain darbe girişiminin izlerini taşıyan objeleri yakından inceleme imkanı bulurken, darbecilerin vahşetine ve girişimin ülke ve millete yaşattığı kayba tanıklık ediyor.

15 Temmuz Derneği Başkanı Abdurrahman Tarık Şebik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzenin 3,5 ayda 191 bin misafiri ağırladığını söyledi.

Şebik, "Türkiye'de ve dünyada birçok müze var. Birçok sanatseverin yakinen takip ettiği, hakikaten objeleriyle sanatın çok güzel icra edildiği yerler var. Şimdi biz kendimizi onlarla kıyaslayıp bir müze konseptinden bahsetmiyoruz. Özellikle onun altını çizmem lazım. Burada 251 şehidimizin hatıralarını yaşatmak, o günkü direniş ruhunu yaşatmak, gelecek nesillere doğru aktarmak ve hatta o hainleri unutmayacak, unutturmayacak aslında bir mekan burası." diye konuştu.

29 Ekim'de 6 bin kişi ziyaret etti



"Şu anda muazzam bir ziyaretçi sayımız var." diyen Şebik, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda da müzede ziyaretçi yoğunluğu yaşandığını vurguladı.

Resmi bayramlarda ilginin yoğun olması sebebiyle müzeyi özellikle açık tuttuklarına işaret eden Şebik, şöyle konuştu:

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı hep birlikte kutladık. Böylesine resmi günlerde Hafıza 15 Temmuz'un ziyaretçi sayısı pik yapıyor. Bir günde 6 bin misafir gelmiş oldu. Bu günlerin atmosferi de önemli ama biz özellikle resmi bayramlarda Hafıza 15 Temmuz'u açık tutuyoruz. Çünkü buraya gelen insanlar, kimisi çalışıyor, kimisi okulda, onların boş olduğu zamana göre biz hizmet vermeyi, hizmet sunmayı kendimize öncelik biliyoruz."

"1 milyon hedefini çok rahat geçeceğimizi öngörüyorum"



Ziyaretçi sayısından memnun olduğunu, mevcut oranlara bakıldığında yıl dönümü için belirlenen ziyaretçi hedefini aşacaklarına inandığını dile getiren Şebik, "191 bin misafiri burada ağırladık. Hakikaten şöyle bir müze tarihine bakıldığında bu kadar kısa zamanda dünya rekoru bile olabilir, o kadar iddialı konuşuyorum. Şunu çok rahat söyleyebilirim. 3 ayda 190 bin, 200 bine gelmiş. Sadece bu sayıyı ortaya koyduğumuzda 1 yılda 1 milyon hedefini çok rahat geçeceğimizi öngörüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Şebik, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzalandığını, bu kapsamda 10. sınıf öğrencilerine Hafıza 15 Temmuz'un gezdirileceğini kaydederken, bu seneye özel 11. sınıfları da işin içine katmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Hafıza 15 Temmuz'da neler var?



Hafıza 15 Temmuz Müzesi, FETÖ'cülerin hain darbe girişiminin yanı sıra dünya darbeler ve sömürgecilik tarihine de ışık tutuyor.

Hafıza 15 Temmuz, Türkiye ve dünyadaki darbe girişimleri ile modern sömürgecilik tarihinin gelişim evrelerini gün yüzüne çıkartıyor.

Bin 500 metrekare alanda iki kat inşa edilen müzenin zemin girişindeki duvarda "Unutma" yazısı ile 15 Temmuz şehitlerinin isimleri ve onları temsilen tavandan sarkan beyaz güvercinler bulunuyor. Girişteki dev ekranda 15 Temmuz videoları ve belgeselleri gösterime sunuluyor. İkinci katta ise vatandaşları, "Göreceklerin senin hikayendir." yazısı karşılıyor.

Müzede, 15 Temmuz'da yaşananlar materyallerle anlatılırken, darbeciler ile şehit ve gazilerin o kara gecede kullandıkları eşyalar sergileniyor.

Sergilenen eşyalar arasında Tuğgeneral Semih Terzi'yi vurarak darbenin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in beresi ve kaması ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın televizyonda millete çağrı yaptığı Hande Fırat'a ait cep telefonu, gazi Bilal Özyıldırım'a ait kurşun isabet etmiş motosiklet kaskı, gazi Abdullah Çay'a ait kurşun isabet etmiş anahtar, şehit Necmi Bahadır'a ait kurşun isabet etmiş cüzdan ve fotoğraf, gazi İdris Akdoğan'a ait kurşun isabet etmiş telefon, darbecilerin kullandığı tankların ezdiği otomobil, zarar gören motosiklet, şehitlerin ayakkabıları, darbe teşebbüsünde kullanılan mühimmatlar bulunuyor.

Hafıza 15 Temmuz'da şehitlerin fotoğraflarına ve biyografilerine, darbeler ve sömürgecilik tarihine dair bilgilere dokunmatik ekranlardan ulaşılabiliyor. Şehadet Şuuru Salonu'nda 15 Temmuz'a dair 3 boyutlu videolar izlenebiliyor.

Hafıza 15 Temmuz'da, millet iradesine yapılan darbelerin tümünün ülkede ekonomik kriz, siyasi istikrarsızlık, sosyal bunalım, dışa bağımlılık ve milli politikalardan uzaklaşmalara neden olacağı anlatılıyor.

Darbeler Çağı köşesinde, 1950-2016 tarihlerinde dünya genelinde 531 darbe gerçekleştirildiği, bunların 210'unun amacına ulaştığı, Türkiye'de ise 1960-2016 tarihlerinde 9 darbe ve darbe girişimi gerçekleştirildiği bilgisine yer veriliyor. Ayrıca, sömürgeciliğe karşı dik duranlar köşesinde, aralarında Mustafa Kemal Atatürk, II. Abdülhamid Han, Aliya İzzetbegoviç, Mahatma Gandhi ve Simor Bolivar gibi liderlerin bilgileri yer alıyor.

Hafıza 15 Temmuz, hafta içi 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet verirken, hafta sonu saat 19.00'da kapanıyor.

(AA)