Güney Koreli rock grubu Türkiye'ye gelmekten memnun

  • Bist 100
    108760
  • Dolar
    5,7379
  • Euro
    6,3575
  • Altın
    271,2930
İstanbul
8 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Akaryakıt sektörünün büyüklüğü 2020'de 200 milyar lirayı aşacak Akaryakıt sektörünün büyüklüğü 2020'de 200 milyar lirayı aşacak
Bakan açıkladı: Aralık ayının son haftasında kura töreni düzenleyeceğiz Bakan açıkladı: Aralık ayının son haftasında kura töreni düzenleyeceğiz
4 Aralık Dünya Madenciler Günü nedir? 4 Aralık Dünya Madenciler Günü mesajları 4 Aralık Dünya Madenciler Günü nedir? 4 Aralık Dünya Madenciler Günü mesajları
AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ankara’daki "gözde bir lisede" sınıfta ders anlatılırken sigara içildi! Yetkililerden halâ ses seda yok Ankara’daki "gözde bir lisede" sınıfta ders anlatılırken sigara içildi! Yetkililerden halâ ses seda yok
Para istedi, şantaj yaptı! Karı-kocanın iğrenç plan ortaya çıktı Para istedi, şantaj yaptı! Karı-kocanın iğrenç plan ortaya çıktı
Hande Sarıoğlu kimdir? Hande Sarıoğlu kaç yaşında? Hande Sarıoğlu kimdir? Hande Sarıoğlu kaç yaşında?
Türkiye-Libya arasındaki dev anlaşma sonrası kumpas planını devreye soktular Türkiye-Libya arasındaki dev anlaşma sonrası kumpas planını devreye soktular
Karı koca kadınları tuzağa düşürüp şantaj yaptı Karı koca kadınları tuzağa düşürüp şantaj yaptı
Balıkesirspor Teknik Direktörü Ali Tandoğan istifa etti Balıkesirspor Teknik Direktörü Ali Tandoğan istifa etti
Stoltenberg'den Türkiye açıklaması: Türkiye ile olan anlaşmazlığı çözmeyi garanti edemiyoruz Stoltenberg'den Türkiye açıklaması: Türkiye ile olan anlaşmazlığı çözmeyi garanti edemiyoruz
Otomobil kaldırıma çıktı, 4 kişi ezilmekten son anda kurtuldu Otomobil kaldırıma çıktı, 4 kişi ezilmekten son anda kurtuldu
'Müntehab-ı Bahriyye' Osmanlı tarihi coğrafyasını gözler önüne seriyor 'Müntehab-ı Bahriyye' Osmanlı tarihi coğrafyasını gözler önüne seriyor
Otomobil kaldırıma çıktı, 4 kişi ezilmekten son anda kurtuldu Otomobil kaldırıma çıktı, 4 kişi ezilmekten son anda kurtuldu
Seren Serengil kaç yaşında? Seren Serengil nereli? Seren Serengil kaç yaşında? Seren Serengil nereli?
"İsrail'den nefret ediyorum" şarkısı yetim kaldı: Mısırlı şarkıcı Şaban Abdurrahim vefat etti "İsrail'den nefret ediyorum" şarkısı yetim kaldı: Mısırlı şarkıcı Şaban Abdurrahim vefat etti
NATO üyeleri için Türkiye’yi anlama kılavuzu NATO üyeleri için Türkiye’yi anlama kılavuzu
HIV'de 'dışlanma' teşhis ve tedaviyi engelliyor HIV'de 'dışlanma' teşhis ve tedaviyi engelliyor
Uzmandan konserve tüketiminde 'kapağa dikkat' uyarısı Uzmandan konserve tüketiminde 'kapağa dikkat' uyarısı
Gözüne tornavida saplanan çocuk iki ameliyatın ardından görmeye başladı Gözüne tornavida saplanan çocuk iki ameliyatın ardından görmeye başladı
Kemik, eklem ve kas ağrıları endokrin hastalığının uyarıcısı olabilir Kemik, eklem ve kas ağrıları endokrin hastalığının uyarıcısı olabilir
Obezite merkezi fazla kiloların çözümü oldu Obezite merkezi fazla kiloların çözümü oldu
Uzmanlardan 'Trans yağ sağlığı tehdit ediyor' uyarısı Uzmanlardan 'Trans yağ sağlığı tehdit ediyor' uyarısı
PKK'da çözülmeyi engellemek için cep telefonu kullanımına yasak PKK'da çözülmeyi engellemek için cep telefonu kullanımına yasak

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

03 Aralık 2019 Salı 14:24:32 | Son Güncelleme: 03 Aralık 2019 Salı 14:58:25

Güney Koreli rock grubu Türkiye'ye gelmekten memnun

Güney Koreli post-rock grubu "Jambinai"nin lideri İlwoo Lee "Türkiye'nin turistik ve güzel bir ülke olduğunu biliyordum. Etrafımdaki insanlar Türkiye'ye gideceğim için bana imreniyordu." dedi.

Kore Kültür, Spor ve Turizm Bakanlığının, "2019 Traveling Korean Arts Projesi" kapsamında ilk kez Türkiye'de sahne alan Güney Koreli post-rock grubu "Jambinai", Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kültür ve Kongre Merkezi Kemal Kurdaş Salonu'nda müzikseverlerle buluştu.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan grup üyeleri, Türkiye'ye ilk gelişleri olmasına rağmen Türk insanını çok sıcakkanlı ve kibar bulduklarını söyledi.

Grubun lideri İlwoo Lee, Türkiye'ye gideceğini söylediğinde arkadaşlarının onu "kıskandığını" belirterek "Türkiye'nin turistik ve güzel bir ülke olduğunu biliyordum. Etrafımdaki insanlar Türkiye'ye gideceğim için bana imreniyordu. Konsere geldiğim için fazla gezme imkanım yok ama daha sonra turist olarak gelip gezmeyi ve görmeyi istiyorum." ifadesini kullandı.

İlwoo, Türkiye'nin Kore Savaşı'nda Koreliler ile omuz omuza savaştığını anımsatarak Türkiye'yi "kardeş ülke" olarak bildiklerini ifade etti. 

Koreliler, futbol maçlarında Türk milli takımını destekler

Korelilerin, futbol maçlarında Türk milli takımını desteklediğini belirten İlwoo, "Bu yakınlıktan dolayı Türkiye'deki ilk etkinliği grup olarak sabırsızca bekledik. Türkiye'deki ilk konserimiz ve güzel bir sahne performansı ortaya koyup daha sonra tekrar burada konser vermek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Fransa'nın Marsilya kentinde 4-5 yıl önce katıldığı bir festivalde ilk defa Türk müziği dinleme şansı bulduğunu anlatan İlwoo, Türk müziğinin harika ve benzersiz olduğu ifade etti.

İlwoo, gelecek yıllarda bir Türk grubu ile sahne almayı arzu ettiklerini sözlerine ekledi.

"Türk kahvesini çok beğendik"

Grup üyelerinden Bomi Kim de Türkiye'de kebap ve pide yiyip ayran içtiklerini ama en çok Türk kahvesini beğendiklerini söyledi.

Kim, "İlkokul, ortaokul, lisede tarih derslerinde Türkiye'nin Kore ile mücadele ettiğini öğrendim. Ayrıca Kore'de Türk yemekleri ve dondurması çok ünlü. 2002 FIFA Dünya Kupası'nda, Türkiye ve Kore milli takımları mücadele etti. Maç sonrası futbolcular formalarını değişti. Koreliler ise Kore milli futbol takımı yenilmesine rağmen Türk milli futbol takımı lehine güçlü şekilde destek tezahüratlarında bulundu." dedi. 

"Kültür sanat etkinliklerini artırmak için elimizden geleni yapacağız"

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Choi Hong-Ghi de bu tarz etkinliklerin iki ülke arasındaki kültür alışverişinde önemli rol oynadığını belirtti.

Choi, "Kültür sanat etkinliklerinin iki ülkeyi daha da yakınlaştıracağını düşünüyorum. Büyükelçiliğimiz, Kültür Merkezimiz aracılığıyla kültür sanat etkinliklerini artırmak için elimizden geleni yapacağız. Gelecek yıllarda bu tür etkinlikleri artıracağız." diye konuştu.

İki ülkenin, Kore Savaşı'nda omuz omuza mücadele ettiğini hatırlatan Choi, "Bu tarz etkinliklerin Kore ve Türkiye'nin kültürel alışverişinde çok çok önemli olduğunu ve etkinliklerin iki ülkeyi birbirine daha da yakınlaştıracağını düşünüyorum." dedi.

Türkiye'de bulunan Kore Kültür Merkezi aracılığıyla Kore'ye ait kültürel etkinlikleri artırmak için gayret göstereceklerini söyleyen Choi, Güney Kore'de de Türk kültürünün tanıtılması için büyükelçilik olarak üzerlerine düşen görevi yerine getirmek için hazır olduklarını vurguladı.

Türkiye'de, Kore dilinin, yemeğinin ve kültürünün tanıtıldığını ifade eden Choi, gelecek yıl Güney Kore-Türkiye ilişkilerine ivme kazandırmak için daha fazla etkinlik düzenleyeceklerini söyledi.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ