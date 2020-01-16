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16 Ocak 2020 Perşembe 12:11:16 | Son Güncelleme: 16 Ocak 2020 Perşembe 12:20:08

Gönüllüler tiyatrosu perdelerini köy çocukları için açıyor

Şanlıurfa'da eczacı teknisyeni, hemşire, fabrika işçisi ve üniversite öğrencilerinden oluşan 15 kişilik gönüllü tiyatro ekibi, hazırladıkları oyunu köyleri dolaşarak çocuklar için sahneliyor.

Şanlıurfa'da farklı mesleklere mensup 15 kişilik gönüllü tiyatro ekibi, hazırladıkları oyunu köy köy gezerek çocuklar için sahneliyor.

Tiyatroya merakı ve bir arkadaşının tavsiyesi üzerine kurslara katılan eczacı teknisyeni Halil Dağ, kendisini geliştirdiği bu alanda sosyal sorumluluk projesi başlatmaya karar verdi.

Tek kişilik oyunuyla köyleri gezerek çocukların yüreğine dokunmaya başlayan Dağ, daha fazla çocuğa ulaşmak için 2017'de sosyal medya üzerinden ekip arkadaşları bulmaya çalıştı.

Kısa sürede sosyal sorumluluk projesine katılmak isteyen ve tiyatroya yatkın kişilerle tanışan Dağ, eczacı teknisyeni, hemşire, fabrika işçisi ve üniversite öğrencilerinden oluşan 15 kişilik ekiple "Göbeklitepe Kültür ve Sanat Tiyatrosu"nu kurdu.

"Amacımız kırsaldaki çocukların mutlu olması"

Projeye öncülük eden Halil Dağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kırsal bölgelerde yaşayan çocuklar için bir eksiklik olduğunu fark ettikten sonra bu alanda sosyal sorumluluk projesi başlatmaya karar verdiğini söyledi.

Köyleri gezerek buradaki çocuklar için hazırladıkları oyunları sahnelediklerini anlatan Dağ, "Amacımız kırsaldaki çocukların mutlu olması, onların sosyal aktivitelerle bir araya gelmesine vesile olmak. Çok şükür 2016'dan bu yana kendi imkanımızla yapmaya çalışıyoruz. Ortaya çıkan netice bizi mutlu ve motive ediyor. Bundan sonraki süreçte daha kapsamlı şeyler yapmayı, daha fazla köye gitmeyi istiyoruz." dedi.

"Zevk alarak yapıyorum"

Gönüllülerden Muhammet Furkan Çimen ise ekiple kırsaldaki çocuklar için bir şeyler yapma imkanı bulduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Sahneledikleri oyun sırasında çocukların gözlerindeki ışıltı ve mutluluğu gördüğü zaman tarifsiz bir duygu yaşadığını dile getiren Çimen, "Maddi amaç ve çıkar gütmeden elimizden geldiği kadar çocuklarla çok güzel zaman geçiriyoruz. Bu projeden çok memnunuz. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki kırsal kesimlerde bu tip projelerin yaygınlaştırılıp dezavantajlı çocuklara avantajlı bir şekilde yansıtılması taraftarıyım. Çok zevk alarak yaptığım bir iş." diye konuştu.

"Ben de tiyatrocu olacağım"

Sarınca köyünde oturan 9 yaşındaki 3. sınıf öğrencisi Hayati Çeken, "İlk kez köyümüze tiyatro geldi ve ilk kez tiyatro oyunu izledim. Çok güzel ve çok mutlu oldum. Büyünce ben de tiyatrocu olacağım, diğer köylere gidip öğrencileri eğlendireceğim." dedi.

10 yaşındaki 4. sınıf öğrencisi Gülten Tuna da ilk kez izlediği tiyatro oyununda özellikle Nasreddin hoca karakterini çok beğendiğini söyledi.

Öğrencilerden Hayrunisha Çeken (10) ise ilk kez tiyatro oyunu izlediğini belirterek, "Hem kendi hem arkadaşlarım adına çok mutluyum, çok teşekkür ederim. Nasreddin hoca ve İbiş'i çok beğendim." ifadelerini kullandı.

(AA)

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