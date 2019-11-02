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02 Kasım 2019 Cumartesi 17:17:03 | Son Güncelleme: 02 Kasım 2019 Cumartesi 17:17:38

'Gökyüzünden Türkiye' 3 dilde İstanbul Kitap Fuarı'nda

Türkiye'nin dört bir köşesinden "drone"larla çekilen fotoğrafların yer aldığı "Gökyüzünden Türkiye" kitabı 3 dilde güncellenmiş baskısıyla "38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı"nda okuyucuyla buluştu.

Anadolu Ajansı'nın (AA) "Gökyüzünden Türkiye" kitabı, 3 dilde "38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı"nda okuyucuyla buluştu.

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ'nin Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlediği, AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu fuarda, Türkçe'nin yanı sıra Arapça ve İngilizce yayınlar da okuyucuların beğenisine sunuluyor.

Türkiye'nin dört bir köşesinden "drone"larla çekilen fotoğrafların yer aldığı "Gökyüzünden Türkiye" kitabı ise 3 dilde güncellenmiş baskısıyla AA standında yer alıyor.

Habercilik serüveni bir asra yaklaşan AA'nın deneyimli foto muhabirlerinin perspektifiyle oluşan Türkiye arşivi niteliğindeki eser, Karadeniz yaylalarından Anadolu'nun kültürel mirasına, kadim Anadolu şehirlerinin insan hikayelerine birçok ögeyi görsel şölene dönüştürüyor.

Aynı zamanda eşsiz manzara fotoğraflarıyla meraklıları için arşiv niteliği taşıyan kitap, Türkiye'nin doğasına, tarihine, dört mevsimine, emek dolu bereketli topraklarına, kentlerine ve mimarisine ait görselleri bir araya toplarken koleksiyonerler, modern gezginler için de bir baş ucu eseri niteliği taşıyor.

AA yayınları beğeni topluyor

Kitapseverler ayrıca fuarın üçüncü salonundaki 3212 B nolu AA standında yer alan "Gökyüzünden Türkiye" kitabının yanında "Muhabir - Habercinin Temel Kitabı", "Dünya Siyasetinde Küresel Fay Hatları", "Türkiye'nin Kültür Hazineleri" ve "Cemal Kaşıkçı Cinayeti" adlı eserleri de inceleme fırsatı buluyor.

Her yıla özgü yıllıkları, güncel konularda kitaplarıyla tanınan, farklı dil ve içeriklerde hazırlanan kitaplarıyla beğeni toplayan AA Yayınlarına neredeyse her ay bir yenisi ekleniyor.

(AA)

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