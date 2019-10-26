  • Bist 100
    100216
  • Dolar
    5,7798
  • Euro
    6,4214
  • Altın
    279,3080
İstanbul
14 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
YPG/PKK, Aynularab'da tünel ve hendek kazıyor YPG/PKK, Aynularab'da tünel ve hendek kazıyor
669 yıllık İmera Manastırı restore ediliyor 669 yıllık İmera Manastırı restore ediliyor
Bakan Çavuşoğlu Alman mevkidaşı ile açıklama yapıyor Bakan Çavuşoğlu Alman mevkidaşı ile açıklama yapıyor
MSB'den son dakika açıklaması: Teröristlere ait tüneller etkisiz hale getiriliyor MSB'den son dakika açıklaması: Teröristlere ait tüneller etkisiz hale getiriliyor
Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Hukuk Koordinatörü Yüksel: Sağlık verileri, kredi kart bilgisinden daha kıymetli Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Hukuk Koordinatörü Yüksel: Sağlık verileri, kredi kart bilgisinden daha kıymetli
TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Yediyıldız: Sigarayla mücadelede ne yapsak yeridir TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Yediyıldız: Sigarayla mücadelede ne yapsak yeridir
HAYAD Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Gürkan Sert: Hasta hakları konusunda umut verici gelişmeler var HAYAD Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Gürkan Sert: Hasta hakları konusunda umut verici gelişmeler var
Romatizmal hastalıklar 'osteoporoz' riskini artırıyor Romatizmal hastalıklar 'osteoporoz' riskini artırıyor
Sanatçı A. Halim Kulaksız: Bir fotoğrafı duvara astıramazsak başarı sağlayamayız Sanatçı A. Halim Kulaksız: Bir fotoğrafı duvara astıramazsak başarı sağlayamayız
Yedi medeniyetin izlerini taşıyan kalede tarihe yolculuk Yedi medeniyetin izlerini taşıyan kalede tarihe yolculuk
Göçmen çocukların dramını kısa filmde anlattı Göçmen çocukların dramını kısa filmde anlattı
KKTC Başbakanı Tatar: Türkiye'nin her zaman yanındayız KKTC Başbakanı Tatar: Türkiye'nin her zaman yanındayız
Hatay'ın tarihi taş evleri zamana direniyor Hatay'ın tarihi taş evleri zamana direniyor
Terör örgütü YPG/PKK'dan Tel Abyad'a topçu saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı Terör örgütü YPG/PKK'dan Tel Abyad'a topçu saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı
Son gün 3 Kasım 2019! 188 bin kişi soyadını değiştirdi! Son gün 3 Kasım 2019! 188 bin kişi soyadını değiştirdi!
BM: 30 bin Suriyeli Türk ordusunun kontrolündeki bölgelere döndü BM: 30 bin Suriyeli Türk ordusunun kontrolündeki bölgelere döndü
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Trump'ın skandal mektubuna büyük tepki gösterdi MHP Genel Başkanı Bahçeli, Trump'ın skandal mektubuna büyük tepki gösterdi
Barajlarda korkutan görüntü: İki baraj kullanım dışı kaldı Barajlarda korkutan görüntü: İki baraj kullanım dışı kaldı
Almanya'nın Türkiye karşıtı Suriye planı ortaya çıktı Almanya'nın Türkiye karşıtı Suriye planı ortaya çıktı
'Teröristlerin kendiliğinden bu tünelleri yapmalarına imkan yok' 'Teröristlerin kendiliğinden bu tünelleri yapmalarına imkan yok'
Bahçeli: Kırmızı bültenle aranan katilin takdir edilmesi hukuk dışılıktır Bahçeli: Kırmızı bültenle aranan katilin takdir edilmesi hukuk dışılıktır
Ali Ağaoğlu’nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli annesini dövdü! Ali Ağaoğlu’nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli annesini dövdü!
Dünyanın en zengini artık Jeff Bezos değil Dünyanın en zengini artık Jeff Bezos değil
Fotoğraf nöbeti... 2 saat kapıda beklediler! Fotoğraf nöbeti... 2 saat kapıda beklediler!

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

26 Ekim 2019 Cumartesi 13:51:56 | Son Güncelleme: 26 Ekim 2019 Cumartesi 13:53:43

Göçmen çocukların dramını kısa filmde anlattı

Denizde boğularak hayatını kaybeden Suriyeli çocukların dramından etkilenen 16 yaşındaki Remiye Zeynep Yalçınkaya, çektiği kısa filmle göçmen çocukların yaşadıkları acıları anlatmaya çalışıyor.

Aileleriyle birlikte çıktıkları umut yolculuğunda bot ve teknelerinin batması sonucu boğularak hayatını kaybeden Suriyeli göçmen çocukların trajedisinden etkilenen Hataylı lise öğrencisi, çektiği filmle yaşanan dramı anlatmaya çalışıyor.

Hatay'ın Defne ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Remiye Zeynep Yalçınkaya, haberlerde izlediği cansız bedenleri sahile vurmuş Suriyeli çocukların görüntüsünden etkilenerek duruma dikkati çekmek ve onların sorunlarını insanlara duyurmak için 2 yıl önce kısa film çekmeye karar verdi.

Daha önce film yapımı konusunda eğitim alan Yalçınkaya, anne-babası ve kuzeninin de desteğini alarak 5 dakikalık kısa film çekti.

Parçalanmış bebekle simgeleşen bir trajedi

Yalçınkaya'nın "gözyaşı, elem, keder, matem" anlamlarına gelen "Tears" adını verdiği kısa filmi, annesiyle birlikte deniz kıyısında yürüyüş yapan Asya’nın, kendisine kolye yapmak üzere deniz kabuğu toplarken, kıyıya vurmuş bir oyuncak bebeğe ait parçaları bulması ile parçalanmış bir oyuncak bebekle simgeleşen bir trajedinin kaçınılmaz tanığı olmasını konu alıyor.

Filmle özellikle göçmen çocukların sesini duyurmaya hedefleyen Yalçınkaya, bugüne kadar İstanbul'da 10. Alev Kısa Film Yarışması'nda "en iyi film", Hatay'da 6. Antakya Uluslararası Film Festivali'nde "offical selection", İstanbul'da 9. Sinepark Kısa Film Festivali/Atlıkarınca Kategorisi "en iyi film", İstanbul'da 3. Seyfi Teoman Kısa Film Yarışması "jüri özel ödülü", İstanbul'da 16. Altın Boğa Uluslararası Kısa Film Festivali "en iyi 3. film", İstanbul'da Başka Sinema/Sinepark "kısa film özel seçkisi", Kıbrıs'ta Sinevizyon International Film Festivali "Official Selection", Rusya'da 4.McGuffin youth International Film Festivali "official selection" ve Marmaris'te düzenlenen 5. Marmaris Uluslararası Kısa Film Festivali'nde liselerarası "en iyi film" ödüllerini aldı.

"Amacım bu dramı bütün dünyaya göstermekti"

Zeynep Yalçınkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aileleriyle birlikte çıktıkları umut yolculuğunda hayatını kaybeden çocukların görüntülerinin gözünün önünden bir an olsun gitmediğini söyledi.

Yalçınkaya, yaklaşık 2 yıl önce senaryosunu yazarak, yönettiği ve çektiği 5 dakikalık filmle göçmen çocukların yaşadıkları zorlukları ve acıları beyaz perdeye yansıttığını dile getirdi.

Katıldığı film festivallerinde bu dramı gözler önüne serdiğini ifade eden Yalçınkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaşamın kaynağı olan denizle ilgili bir film yapmaya karar verdiğimde gözümün önüne direkt mülteci çocukların sahilde yatan ölü bedenleri geldi ve bu filmi yapmaya karar verdim. Filmde özellikle diyalog kullanmadım çünkü nasıl bir yabancı şarkının sözlerini anlamadan o şarkıyı hissedebiliyorsak, bence başka ülkelerdeki insanların da dillerini anlamadan onların trajedilerini, dramlarını hissediyor olmalıyız. Metaforlar ve simgesel anlatımla mültecilerin dramını anlatmak istedim. Amacım aslında bu dramı bütün dünyaya göstermekti. Bu yüzden uluslararası ve ulusal festivallere katıldım. İnsanların ne kadar haberi olursa o kadar tepki gösterebilirler diye düşündüm. Dilini bilmediğimiz insanların dramını, dilini bilmediğimiz insanlara anlatabilme fırsatı ancak sinemayla elimize geçiyordu. Ben de bunu yapmak istiyordum. "

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ