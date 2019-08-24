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24 Ağustos 2019 Cumartesi 10:22:35 | Son Güncelleme: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 10:24:44

Göbeklitepe'de ilk sıcak hava balonu havalandı

Şanlıurfa'da yer alan ve "tarihin sıfır noktası" olarak değerlendirilen UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe'de, ilk sıcak hava balonu havalandırıldı.

Şanlıurfa'da, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de ilk sıcak hava balonu havalandı. Bölgede uçuşların tamamen başlatılmasıyla birlikte balona binecekler, tarihi mekanın tamamını görebilecek bir rotada seyahat edecek.

Her yıl birçok yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği tarihi mekan, 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesinin ardından daha çok dikkati çekmeye başladı.

Şanlıurfa'ya gelen ziyaretçilerin konaklama gün sayısını artırmak ve kentteki turistik ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Şanlıurfa Turizm Geliştirme AŞ çalışma başlattı. İlk olarak Harran ve Halfeti'de sıcak hava balonu uçuşlarının yapılması için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne yapılan başvurunun sonrasında yetkililer bölgeye gelerek inceleme yaptı.

Bu kapsamda "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'nin sit alanı dışında, yere bağlı olarak ilk sıcak hava balonu deneme ve test uçuşu gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Aydın Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'da ticari amaçlı balon uçuşlarının başlaması için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve ilgili kurumlarla görüşmelerinin devam ettiğini söyledi.

Turistler Göbeklitepe'nin tamamını havadan görebilecek

Bu çalışma ile Göbeklitepe'ye gelen ziyaretçilerin alanın tamamını gökyüzünden rahatlıkla görebileceğini aktaran Aslan, "Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve mevzuatlarla ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla görüşmelerimiz devam ediyor. Gördüğümüz kadarıyla herhangi bir sıkıntımız yok. Yaklaşık 2 ay sonra ticari uçuşlar Göbeklitepe üzerinde başlayacak. Alanın özgün yapısını yukarıdan görmek isteyen, zengin doğal yapısını görmek isteyenler için de müthiş bir etkinlik olmuş olacak." dedi.

Aslan, sıcak hava balonunun Göbeklitepe'nin 300 ila 400 metre kadar etkileşim sınırının uzağından geçeceğini belirterek, balona binen kişilerin Göbeklitepe'nin tamamını görebilecek bir rotada seyahat edeceğini ifade etti.

Sıcak hava bolunu uçuşlarıyla ilgili meteorolojik verilerin de uygun olarak göründüğünü aktaran Aydın Aslan, "Umuyorum ki Şanlıurfa balon turizmiyle tanışmış olacak ve umuyorum ki Şanlıurfa için katma değeri yüksek bir turizm ürünü olarak balon turizmi de ortaya çıkmış olacak." ifadelerini kullandı.

"Şanlıurfa'ya ve ülkemize katkı sağlayacağına inanıyorum"

Sıcak hava balonu pilotu Bilge Ezel de Göbeklitepe'de uçuş gerçekleştirmek için 1,5 yıldır çalıştıklarını belirtti.

Bölgenin sıcak hava balonu uçuşu için ideal bir alan olduğuna işaret eden Ezel, "Şu anda ilk deneme uçuşlarımıza başladık. Yakın zamanda gerekli izinler alındıktan sonra yolcu uçuşlarımıza da başlayacağız. Dünyaca ünlü bir merkezde balon turizminin başlaması, Şanlıurfa'ya ve ülkemize çok ayrı bir katkı sağlayacağına inanıyorum. Kapadokya'da balon turizmini başlattığımızdaki heyecanı şimdi de yaşıyorum." diye konuştu.

(AA)

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