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12 Şubat 2020 Çarşamba 14:32:07 | Son Güncelleme: 12 Şubat 2020 Çarşamba 14:33:29

Göbeklitepe Operası dekorundan kostümüne izleyenleri büyüleyecek

Sanat yönetmenliğini DOB Genel Müdürü tenor Karahan'ın yaptığı, sezonun iddialı eserlerinden Göbeklitepe, taşlardaki motiflerin yansıtıldığı dekoru, çarpıcı kostümleri ve 200 sanatçının sahnede olacağı prodüksiyonla sanatseverlerin karşısına çıkacak.

"2019 Göbeklitepe Yılı" etkinlikleri kapsamında, Devlet Opera ve Balesi (DOB) tarihin gizemini ve değerini yansıtan, opera ve balenin iç içe geçtiği büyük bir eserin hazırlığını tamamladı.

Proje kreatörlüğünü ve sanat yönetmenliğini Murat Karahan'ın, rejisörlüğünü Gürçil Çeliktaş'ın yürüttüğü eserin bestelerini Can Atilla, koreografisini ise DOB Genel Müdür Yardımcısı, duayen sanatçı Volkan Ersoy üstleniyor.

Göbeklitepe'den birebir esinlenen dekor

DOB Genel Müdürü Murat Karahan, Göbeklitepe bale ve orkestra grubunun provaları devam ederken, eserin dekor, kostüm ve şapka-çiçek atölyesindeki çalışmaları hakkında AA muhabirine bilgi verdi.

Çalışmaların son hızla devam ettiğini kaydeden Karahan, "Devlet Opera ve Balesinin sanatçıları ve teknik ekibi çok başarılı. Göbeklitepe'yi operaya getireceğiz demiştik. Göbeklitepe'nin aynısını, üzerlerindeki en ufak motiflerin birebir kopyasını atölyemizde hazırladık." dedi.

Karahan, Türk operasına yeni bir bakış açısıyla ivme kazandırma adımlarının devam ettiğini, Troya, Yeniden Doğuş eserlerinin ardından Göbeklitepe ile üçüncü adımı attıklarını söyledi.

Göbeklitepe'nin tüm dünyanın tarihini değiştiren ve ezberleri bozan bir yer olduğunu ifade eden Karahan, "Tüm dünyanın ilgisinin üzerinde olduğu bir yer Göbeklitepe ve ne mutlu ki bizim topraklarımızda. Biz de Devlet Opera ve Balesi olarak Göbeklitepe'nin tanıtımını yapmak için üzerimize düşen görevle sanatsal kısmını gerçekleştirmeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Karahan, bestelerini Can Atilla'nın yaptığı eserde, balenin yarım saat kadar sahnede olacağı, bale ile operanın iç içe geçtiği bir prodüksiyon sunacaklarını aktardı.

Tan Sağtürk bilge adama hayat verecek

Ünlü balet Tan Sağtürk de Göbeklitepe'de bilge adama hayat verecek olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Geçen sene Troya'da Hektor rolüyle yer aldığını anımsatan Sağtürk, şöyle devam etti:

"Troya müthiş etki yarattı. Devlet Opera ve Balesi, Murat Karahan yönetiminde devrim yapıyor. Göbeklitepe çok geniş kapsamlı, hem balenin hem operanın iç içe olduğu bir proje. Kalabalık bir dans ve koro grubu kullanılıyor. Ben dans grubunda solist olarak yer alacağım. Göbeklitepe'nin kahini, bilen kişisi olacağım. Volkan Ersoy ciddi bir koreografi yaratmış, başarılı performans göstermem gerekecek. Umarım gereken başarıyı prömiyerde gösterebiliriz."

Ankara Devlet Konservatuvarından mezun olması nedeniyle Ankara'nın kendisi için ayrı bir yeri olduğunun altını çizen Sağtürk, Ankaralılarla tekrar buluşacağı için heyecan duyduğunu anlattı.

Kendisini en iyi hissettiği yerin sahne olduğunu kaydeden Sağtürk, "40 yıllık bir tecrübe var. Bu hem yaşam tarzı hem tecrübe. Fiziksel olarak dikkatli olmak zorunda kalıyoruz. Bu işin kolay olmayan tarafı. 50 yaşındayım, 50 yaşındayken genç gibi olmanız gerekiyor. Dikkat ediyorum kendime. Bütün bunlara bugün de Göbeklitepe için ayrıca özen gösteriyorum." diye konuştu.

(AA)

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