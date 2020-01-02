Göbeklitepe National Geographic dergisinin 2020 listesine girdi
Göbeklitepe, dünyaca ünlü National Geographic dergisinin "2020 yılında gidilecek en iyi yerler'" listesinde yer aldı. Göbeklitepe; İsveç'te bir konferansta da tanıtıldı.
National Geographic dergisi, 2020’de mutlaka görülmesi gereken doğal ve kültür zenginlikleriyle bilinen yerleri listeledi
Listede dünyanın dört bir yanından doğal ve kültürel zenginlikleriyle görmeye değer en güzel lokasyonlar yer alıyor.
Her ilgi alanından gezginler için farklı seçenekler sunan liste; doğa severler, şehir hayatı meraklıları, farklı kültürleri tanımak isteyenler ve yeni maceralara doyamayanlar için dört ana kategoriye ayrılmış.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
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