'Gitme Ey Yolcu' oyunu Beyoğlu'nda gençlerle buluştu

Milli Şair'in vefatının 83. yılı dolayısıyla ilçedeki lise öğrencilerine yönelik hazırlanan tiyatro oyunu, Grand Pera Sahnesi'nde oynandı.

Oyundan önce AA muhabirine açıklama yapan oyuncu Ahmet Yenilmez, bugünün kendisine 12 yıl öncesini hatırlattığını belirterek, "Bir gece rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'yla sohbet ediyoruz evinde, böyle sıkıntılı bir konu var. 'Kalk.' dedi, 'Bizim oğlan gezelim.' Saat gecenin 2'si, 3'ü, aldı beni Taceddin Dergahı'na götürdü. Viran, o zamanlar oralar. Çıkarken dedi ki 'Bizim oğlan bir Akif yapsan ne güzel yakışır sana.' Hikaye öyle başladı." diye konuştu.

Yenilmez, Mehmet Akif Ersoy'la ilgili çok fazla sanatsal çalışma olmadığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Ne bir tiyatro ne bir film, hiçbir şey yapılmamış. Asım'ın nesli derken, o Asım ne, nasıl bir Asım. Şimdi dönüp baktığım zaman bana sor, abi de 'Asım'ın nesli tanımı yapan sanat eseri göster.' Ne derim biliyor musun? Deli Yürek. Miroğlu tam bir Asım'ın nesliydi işte. Yani bizim bunlarla uğraşmamız lazım. Halbuki onun dehası bugün bile yaşadığımız sorunlara rehber oluyor. Mesela şiirine bakıyorum 'Artık ey milleti merhume, sabah oldu uyan, sana az geldi ezanlar diye ötsün nişanlar, ne Araplık ne Türklük kalacak aç gözünü, dinle peygamberin ilahi sözünü, Türk Arapsız yaşayamaz, kim ki yaşar der delidir, Türk Arap'ın hem sağ gözü hem de sağ elidir.' İşte bu şiiri okusaydık, Arap'ın yerine Türk'ü koysaydık, Türk'ün yerine Kürt'ü koysaydık, 5 bin şehitle milli mücadelede vatan yaptığımız Anadolu'da o gün rakam 100 bini aştı, 100 bin kardeş birbirimiz boğazlamayacaktık."

Mehmet Akif Ersoy'la ilgili incelemelerin ve enstitü çalışmalarının çoğalması gerektiğini vurgulayan Yenilmez, sanatçıların, akademisyenlerin ve aydınların İstiklal Marşı şairini gençlere tanıtması gerektiğini aktardı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da Mehmet Akif Ersoy'un bir daha istiklal marşı yazılmasın diye emaneti yüklediği kişilerin gençler olduğunu belirterek, "Mehmet Akif'i anmak ve anlamak aslında Asım'ın nesli diye ifade ettiği sizi yani vatanına, milletine, bayrağına, ezanına sahip çıkan bir gençliği anlamaktan geçiyor." dedi.

"Siz yapamazsanız kimse yapamayacak"



Yıldız, Türk gençliğinin İstiklal Marşı'nın ilk kelimesini hiçbir zaman unutmaması gerektiğini ifade ederek, "Marşımız 'Korkma' diye başlar. Sizi korkutmaya çalışacaklar, sindirmeye çalışacaklar, 'yapamazsın' diyecekler ama şunu bileceksiniz ki ben yapamazsam kimse yapamayacak. Bir taraftan dünyayı takip edeceksiniz bir taraftan da Akif'in 100 yıl evvel bizlere anlattıklarını dinleyip hep birlikte geleceğe hazırlanacağız ve korkmayacağız." değerlendirmesini yaptı.

Gösteriyi izlemeye gelen Kabataş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3. sınıf öğrencisi Mert Ali Yıldırım ise Mehmet Akif Ersoy'un kendisi için çok önemli bir isim olduğunu dile getirerek, "Vefatının 83. yılına binaen duygularımı tarif etmekte zorlanıyorum. Bildiğim kadarıyla 'Safahat'a İstiklal Marşı'nı koymamış çünkü 'Bu eser benim değil, milletindir.' diyebilmiştir. Bu sebeplerle benim için yeri ayrıdır." diye konuştu.

Oyunun ardından Beyoğlu Belediyesi tarafından gösterime katılan öğrencilere Mehmet Akif Ersoy'un "Safahat" eseri dağıtıldı.

(AA)