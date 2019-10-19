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19 Ekim 2019 Cumartesi 14:34:48 | Son Güncelleme: 19 Ekim 2019 Cumartesi 14:36:07

Genco Erkal'ın 'en büyük lüksü' her gün sahneye çıkmak

Usta oyuncu Genco Erkal, "En büyük lüksüm her gün sahneye çıkmak, seyircilerimle buluşmak ve onları heyecanlandırmak oldu." dedi.

Türk tiyatrosunun usta ismi Genco Erkal İzmir'de düzenlenen Uluslararası İzmir Keyifli Yaş Alma Fuarı ve Kongresi'nde İzmirlilerle bir araya geldi.

İlki 2017 yılında gerçekleştirilen ve yaş almış bireylerin etkinliklerle keyifli zaman geçirmelerinin yanı sıra çağın hastalıkları hakkında doğru bilgiler edinmelerini hedefleyen uluslararası organizasyonun ikincisi bugün tamamlandı.

Fuar İzmir'de gerçekleşen etkinlik kapsamında İzmirlilerle buluşan tiyatro oyuncusu Genco Erkal, sağlıklı yaş almanın en büyük sırrının toplumsal fayda sağlayan amaçlar uğruna çalışmak olduğunu belirterek insanın ilk olarak kendi yaşama amacını bulması gerektiğine dikkati çekti.

Çalışmayı bir spor olarak gördüğünü dile getiren Erkal, şöyle devam etti:

"Benim çabama gelecek olursak da tiyatro, hayatımın merkezinde yer alır. Bu amaç doğrultusunda çalıştığım için çok şanslıyım. Başlangıçta sadece kendimi göstermek için tiyatro yapardım. Sonra giderek bunun toplumsal işlevi olan bir sanat olduğunu öğrendim ve yerli-yabancı tüm kaynakları okudum. Öncü tiyatro yapmayı öğrendim. Tiyatronun bir eğitim aracı olarak insanları aydınlatma görevi olduğunu, önemli konular üzerine düşündüren ve yol gösteren bir rehber olduğunu anladım. Benim işim artık seyircilerimin bir konuda ufkunu açmak olmuştu. Bunu uygulamak da benim hayattaki misyonum oldu ve buna erişebilmek için kendimi çok fazla geliştirmem gerekti."

"Dış güzellikleri ön plana çıkaran müthiş bir çevre kirliliği var"

Hayatta herkesin bir misyonu olduğunu, fakat insanların özellikle de gençlerin bir türlü bunu nasıl ortaya çıkaracağını bilemediklerini ifade eden Erkal, "Etrafımızda şu an dış güzellikleri ön plana çıkaran müthiş bir çevre kirliliği var. Oysa önemli olan kafanın içidir, oradaki zenginliktir. Gençlere de hayat biçimi olarak bu yönde yol göstermek isterim. Benim işim sadece yaptığım işle doyum sağlamak oldu. En büyük lüksüm her gün sahneye çıkmak, seyircilerimle buluşmak ve onları heyecanlandırmak oldu. Şu an 80’lerimdeyim. Ve yılın 160 gecesinde sahneye çıkıyorum. 4 ayrı oyunu oynuyorum. Bundan beş yıl evvel haftanın her günü 7 farklı oyunlar oynardım. Şu anda size saatlerce durmadan şiirler okuyabilir, oyunlardan replikler söyleyebilirim. Kafa çalışıyor bu çok önemli. Sağlıklı yaşamak için kafayı devamlı çalıştırmak zorundayız. Bu tecrübelerle zenginleşiyor insan. Bulmaca çözmek, problem çözmek gibi yollarla zihnimizi devamlı açık tutmak zorundayız." diye konuştu.

"Gençliğin sırrı yeniliklere ayak uydurmakta saklı"

Hiçbir zaman yaptığıyla yetinmediğini, kendisini yenilemek, yarışmak ve daha iyisini yapmak için sürekli gayret sarf ettiğini anlatan Erkal, bu arada dünyadaki yeniliklere de uyum sağlamaya çalıştığını aktardı.

Erkal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bilgisayar ve internet kullanmıyorum diyen insanlara şaşırıyorum mesela. Dünya artık bu işler üzerinde dönüyor. Yeni şeyleri öğrenmek zorundayız ki bu da kafamızı çalıştırıyor. Yenilikleri, güzelliklere erişmek için kullanın. Güzel müzik dinleyin, güzel resimler görün, tiyatrolar seyredin, filmlere gidin, etrafınızda hep güzellikler olsun. Bunlar insanı zenginleştiriyor. Sanat, insanı güzelleştirmek için var. Ben de bunun bir parçası olduğuma seviniyorum ve insanlara güzellikler taşımak istiyorum. Yeniliklere açık olmak çok önemli. Biz yeniliklere bakalım. İnsanları daha mutlu nasıl ederiz, huzur ve refahı nasıl sağlarız bunu düşünelim. Böyle bir dünya için çalışmak lazım. Kendimizi insanlar arasındaki ilişkileri kuvvetlendirmek adına zenginleştirelim. İşte o zaman hayatınız boyu genç kalır ve bu dünyada kalıcı bir iz bırakırsınız."

(AA)

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