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18 Mart 2020 Çarşamba 10:06:40 | Son Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 10:08:26

Genç sinemacılar Çankırı'yı 'plato' olarak kullanıyor

Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-Televizyon Bölümü öğrencileri, çektikleri filmlerde tuz mağarası ile öne çıkan Çankırı'yı plato olarak kullanıyor.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-Televizyon Bölümü öğrencileri, çektikleri filmlerde tuz mağarası ile öne çıkan Çankırı'yı plato olarak kullanıyor.

Uygulamalı eğitim ilkesi çerçevesinde Sinema-Televizyon Bölümünde eğitim alan öğrenciler, ikinci sınıftan itibaren senaryosunu yazdıkları filmi çekmeye başlıyor.

Kısa film, televizyon programı, belgesel, klip tarzında çekimler yapan öğrenciler, Çankırı sokaklarının yanı sıra Çivitcioğlu Medresesi, Cam Seyir Terası, Tuz Mağarası gibi tarihi ve turistik mekanlarda çekim yaparak hem vatandaşların ilgisini çekiyor hem de Çankırı'nın tanıtımına katkı sağlıyor.

Sinema-Televizyon Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Tunç Boran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin çektikleri filmlerden not aldıklarını belirtti.

Boran, "Toplamda 180 öğrencimiz var. Birinci sınıflar hariç, diğer öğrencilerimiz kendi aralarında 16 farklı ekip oluşturuyor. Bu ekipler toplamda 20 tane film üretiyor. Bu sayı her dönem artabiliyor ancak en az 20 film üretmiş oluyorlar." dedi.

"Çankırı'nın korunmuş bir yapısı var"

Öğrencilerin çekimleri sırasında Çankırı'nın mekanlarını kullandıklarını vurgulayan Boran, şunları söyledi:

"Çankırı'nın özgün bir dekoru, korunmuş bir yapısı var. Bu korunmuş yapı içinde kenti bir dekor olarak kullanıyor öğrencilerimiz. Çankırı'yı bir film platosu haline dönüştürmüş oluyorlar. Küçük bir il, film ekipleri şehre dağılıp çekim yaptığı için öğrencilerimiz şehre bir hareketlilik kazandırıyor."

Çankırılılar filmlerde rol alıyor

Çankırı halkının da öğrencilere destek verdiğini ve filmlerde gönüllü olarak rol aldıklarını anlatan Boran, tüm Çankırı halkına öğrencilere verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

"Bu çekimler geleceğimize katkı sağlıyor"

Sinema-Televizyon Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Hatice Cömert de isteyerek bu bölümü seçtiğini söyledi.

Çekimler sırasında Çankırı'nın her noktasını kullanmaya özen gösterdiklerini belirten Cömert, "Bu çekimler geleceğimize katkı sağlıyor. Çankırı'nın tarihi ve turistik yerleri tercihlerimiz arasında." dedi.

Öğrencilerden Halil Taş ise birinci sınıftan itibaren senaryo dersleri aldıklarını, işe hikaye yazarak başladıklarını kaydetti.

Hikayeleri senaryoya çevirdikten sonra uzun veya kısa metraj diye ayırdıklarını anlatan Taş, şunları kaydetti:

"Okulumuzun sağladığı ekipmanları alarak çekime çıkıyoruz. Herkes kendi senaryosuna göre çekim planı yapıyor. Fakültemizde müzik bölümü de var, onlara klip de çekiyoruz. Genelde kısa film çekiyoruz. Çektiğimiz filmlerle yarışmalara da katılıyoruz."

(AA)

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