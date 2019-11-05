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05 Kasım 2019 Salı 16:16:42 | Son Güncelleme: 05 Kasım 2019 Salı 16:20:08

Genç sanatçılar buluştu: "Base Talks" başlıyor

BASE, 14-17 Kasım 2019 tarihleri arasında Türkiye’nin dört bir yanından yeni mezun sanatçı adaylarını Akaretler Sıraevler, Beşiktaş’ta sanatseverlerle buluşturacak.

TM DİJİTAL HABER MERKEZİ

Türkiye’nin yeni mezun sanatçı platformu BASE, 14-17 Kasım 2019’da Akaretler Sıraevler’de 25-27-29-31 numaralı binalarda gerçekleşecek. Derya Yücel küratörlüğünde gerçekleşecek olan BASE 2019’da resim, seramik, video, heykel, yerleştirme, fotoğraf, cam ve grafik tasarım gibi pek çok farklı sanat dalından yapıtlar sergilenecek. Bu yılki sergi 20 şehirden ve 30 üniversiteden 107 yeni mezunun katılımıyla gerçekleşecek.

“GENÇ MEZUNLAR AYNI ÇATI ALTINDA TOPLANIYOR”

BASE yurdun dört bir yanından yeni mezun genç sanatçı adaylarının yapıtlarını aynı çatı altında topluyor. 72 üniversitenin 2019 mezunlarından 1575 başvuru alan BASE’te, bu yıl seçici kurul değerlendirmesi sonucu seçilen 30 üniversiteden 107 yeni mezun sanatçı adayının 120 yapıtı yer alacak.

“KONFERANS VE ATÖLYE ÇALIŞMALARI DÜZENLENECEK”

BASE’te 4 gün boyunca serginin yanı sıra sanat dünyasının değerli isimlerini ağırlayan ‘’BASE Talks’’ konferans programı ve atölye çalışmaları gerçekleşecek. Genç sanatçı adaylarına mezuniyetten profesyonel sanat hayatına geçişlerinde destek olmayı, onlara üretimlerini sergileme ve sanat dünyasının önde gelen isimleriyle birebir tanışma imkanı sunmayı amaçlayan BASE, aynı zamanda sanatseverler ve yaratıcı endüstrilerin de genç yetenekler keşfetmesine aracı olmayı amaçlıyor.

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