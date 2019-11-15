'Geçmişten Geleceğe AYNA' çini sergisi açıldı

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) ev sahipliğinde düzenlenen serginin açılışı, Yeni Camii Hünkar Kasrı'nda gerçekleştirildi.

Açılışa, İTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay ve Yönetim Kurulu Üyesi Münür Üstün'ün yanı sıra İTO meclis üyeleri ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Açılış konuşmasını yapan İTO Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Kuralay, geçmişten geleceğe ayna tutmanın sanat için en güzel tanımlardan birisi olduğunu ifade etti, "Çini sanatını tarihin derinliklerinden bize getirip onu günümüzün çağdaş sanatıyla birleştirerek yeni bir hayata kapı açması dileğiyle bu sergiyi açıyoruz. İTO olarak her ay iki sergiyle böylesine tarihi bir mekanda sanatseverleri ve sanatçıları bir araya getirmekten ötürü mutluyuz. Bugünde sanata ve sanatçıya verdiğimiz değerin bir nişanesi olarak çini alanında yetkin hoca ve talebenin sergisini sizlerle buluşturuyoruz." dedi.

Çini sanatçısı Ferize Şen Balkı AA muhabirine yaptığı açıklamada, serginin temasını ayna üzerine olduğuna işaret ederek, "Ayna, hem tasavvufi olarak yaradanın kainatı yaratması ve kendisini görmesi açısından hem de çini sanatını geleceğe taşımak açısından bir iz bırakmak adına seçtiğimiz bir tema oldu." değerlendirmesini yaptı.

"Çiniye ufak bir dokunuş ve iz bırakmak için çalışmalar yaptım"



Balkı, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel El Sanatları çini ve hat bölümünden mezun olduğundan bahsederek, geçmişten geleceğe ayna sergisini 6 yıldır öğrencisi olan artık yol arkadaşı olarak gördüğü Özdek ile gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sergide alanında ilk olan çalışmaların da yer aldığını aktaran Balkı, şunları söyledi:

"Klasik çinilerin yanında onların farklı yorumları olan modern çinileri de hazırladık. Çini de daha önce klasik dönemde kullanılmamış motifleri kullandık. Mimoza çiçeğinin tabiatta bulunan daha gerçekçi motiflerini kullandım. Farklı kurgularla burada yer aldı. Mimoza ve karahindiba, özellikle bu sergide çinide daha önce hiç kullanılmamış iki motiftir ve bu ikisi yer aldı. Ebrulu çiniler üzerine özellikle motifleri çalıştım. Bu da kendi başına bir ilktir aslında. Çiniye ufak bir dokunuş ve iz bırakmak için çalışmalar yaptım."

Ayna, insana sonsuzluğu hatırlatır



Sergide eserleri bulunan bir diğer sanatçı emekli matematik öğretmeni Ayşe Özdoğan Özbek ise hobi olarak başladığı çiniye artık aşık bir öğrenci olarak hayata devam ettiğini belirtti.

Özbek, sergide 160'ın üzerinde eser olduğunu dile getirerek, "Benim 80'in üzerinde eserim bulunuyor. Serginin isminin ayna olması ise büyüklerimizin yansıması bizde, bizim yansımalarımız çocuklarımızda görülebilir. Bu yüzden ebeveyn evlat ilişkisi ayna olarak tanımlanabilir. Ayrıca aynanın insana sonusuz hatırlatması bakımından da bir değeri vardır, sonsuzdan gelen sonsuza gider şeklinde. Ayrıca hocam Ferize Şen Balkı Bulgaristan doğumlu, orada da çocuklar annelerine ayna derlermiş. Yani bu hayatta yaşarken kullandıkları bir sözmüş. Onun için biz de, ailelerimizin bize kattığı her zerre için teşekkür anlamında geçmişten geleceğe ayna dedik." diye konuştu.

Tarihi Eminönü semtinde bulunan çini sergisi, 30 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

(AA)