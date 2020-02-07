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07 Şubat 2020 Cuma 22:43:40 | Son Güncelleme: 07 Şubat 2020 Cuma 22:44:56

Fransız çizgi roman sanatçısı Moebius ile Enki Bilal'in eserleri başkentte sergileniyor

Fransız çizgi roman sanatçısı Moebius ile Enki Bilal'in eserleri, CerModern'de sergilenmeye başlandı.

Koleksiyonun sahibi Murat Cem Şerbetçi, Enki Bilal ve Moebius'un 150 parça eserinin sergide sanatseverlerin beğenisine sunulduğunu söyledi.

İstanbul'da daha önce benzer bir organizasyon yapıldığını belirten Şerbetçi, bunun ise Türkiye'de Enki Bilal ve Moebius'un en fazla eserinin bir araya geldiği ilk sergi olduğunu kaydetti.

Sergide serigrafi, heykel, resim ve saat tasarımlarının yer aldığını anlatan Şerbetçi, serginin 19 Nisan'a kadar gezilebileceğini bildirdi.

SELİM İLERİ İLE ALİ KOTAN'DAN "GECE SİRENLERİ" SERGİSİ

CerModern'de ayrıca Ali Kotan ile Selim İleri'nin ortak çalışmasıyla ortaya koyduğu eserler, "Gece Sirenleri" temasıyla sergilenmeye başlandı.

Kotan, kendisinin Selim İleri'nin metinlerinden, İleri'nin de kendisinin resimlerinden ilham alarak ortak hazırladıkları eserlerin sergilendiğini söyledi.

Sergide 85 eserin yer aldığını belirten Kotan, kendisinin Ankara'da, İleri'nin de İstanbul'da yaşadığını, bu serginin farklı şehirlerde hazırlandığını kaydetti.

AA

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