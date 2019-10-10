Fragmana tam not

Emre Kıvılcım, Ece Çeşmioğlu ve Levent Özdilek’in başrol oynadığı filmin fragmanı seyirciden tam not aldı. İlk tanıtım kurgusu, güçlü görsel dili ve aksiyon sahneleriyle izleyiciyi heyecanlandırdı.

Fatih Sultan Mehmet Han’a ölümüne bağlı en seçkin savaşçı birlikleri olan ve Tuna’dan Roma’ya kadar her dağa, her ağaca isimlerini kanlarıyla yazan, krallara adaletin kılıcı olduklarını öğreten Akıncıların destansı hikayesi ‘Türkler Geliyor, Adaletin Kılıcı’nın yapımcılığını, ‘Diriliş Ertuğrul’un yapımcısı Mehmet Bozdağ üstleniyor



Senaryosu ve proje tasarımı da Mehmet Bozdağ’a ait filmin başrolünü Emre Kıvılcım ve Ece Çeşmioğlu ile Leven Özdilek paylaşıyor. Bu isimlere Serdar Gökhan, Ebru Özkan, Eren Vurdem, Seray Kaya, Selda Alkor, Cemal Hünal, Ogün Kaptanoğlu, Funda İlhan ve Sezgin Erdemir gibi isimler eşlik ediyorlar.