Fragmana tam not
Sumru Yavrucuk ve Özge Gürel’in başrollerinde oynadığı, 'Annem' filminin ilk fragmanı yayımlandı.
Başrollerinde Sumru Yavrucuk ve Özge Gürel’in oynadığı merakla beklenen “Annem” filminin afişi yayınlandı.
İlk kez aynı projede buluştular
Yönetmenliğini Mustafa Kotan’ın yaptığı, yapımcılığını HANN ve Motion Content Group’un üstlendiği, Sumru Yavrucuk ve Özge Gürel’i ilk kez bir araya getiren “Annem” filminin afişi sinemaseverleri şimdiden heyecanlandırdı.
Ayşe Balıbey, Evren Erdoğan, Bener Karaçor’un kaleme aldığı, bir anne – kızın hikayesini anlatan filmde Sumru Yavrucuk ve Özge Gürel ile birlikte; Sercan Badur, Tuna Orhan, Itır Esen, Fatma Toptaş, Fulya Özcan, Zuhal Acar, Tuğçe Karabayır rol alıyor.
20 Eylül’de vizyonda
Çekimleri İstanbul ve Kırklareli’nde gerçekleşen film, 20 Eylül’de vizyona girecek.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT