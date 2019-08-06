Fragmana tam not

Başrollerinde Sumru Yavrucuk ve Özge Gürel’in oynadığı merakla beklenen “Annem” filminin afişi yayınlandı.



İlk kez aynı projede buluştular



Yönetmenliğini Mustafa Kotan’ın yaptığı, yapımcılığını HANN ve Motion Content Group’un üstlendiği, Sumru Yavrucuk ve Özge Gürel’i ilk kez bir araya getiren “Annem” filminin afişi sinemaseverleri şimdiden heyecanlandırdı.



Ayşe Balıbey, Evren Erdoğan, Bener Karaçor’un kaleme aldığı, bir anne – kızın hikayesini anlatan filmde Sumru Yavrucuk ve Özge Gürel ile birlikte; Sercan Badur, Tuna Orhan, Itır Esen, Fatma Toptaş, Fulya Özcan, Zuhal Acar, Tuğçe Karabayır rol alıyor.



20 Eylül’de vizyonda



Çekimleri İstanbul ve Kırklareli’nde gerçekleşen film, 20 Eylül’de vizyona girecek.