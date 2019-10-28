Ferzan Özpetek'e İtalyan devlet nişanı

İtalya'da yaşayan Türk yönetmen Ferzan Özpetek, İtalya Cumhuriyeti Liyakat Nişanı "Commendatore"ye layık görüldü.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın 2 Haziran 2019 tarihli kararnamesi uyarınca ünlü yönetmen, İtalyan devlet nişanlarının üçüncü derecesi olan "Commendatore" (Komutan) nişanıyla onurlandırılacak.

Özpetek'in nişanını 4 Kasım Pazartesi günü Roma Valiliği'nde düzenlenecek törenle alacağı öğrenildi.

Bugüne kadar çektiği 12 filmle, İtalya ve Türkiye’de önemli bir seyirci kitlesine hitap eden Özpetek, dünya genelindeki film festivallerinin de yoğun ilgi gösterdiği yönetmenler arasında yer alıyor.

Ferzan Özpetek, 2008 yılında da dönemin İtalya Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano tarafından insanlık ve çevreciliğe yaptığı hizmetlerden dolayı; "Stella di Solidarieta" (Dayanışma Yıldızı) yüksek liyakat nişanına layık görülmüştü.

(AA)