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22 Ocak 2020 Çarşamba 13:16:35 | Son Güncelleme: 22 Ocak 2020 Çarşamba 13:17:37

'Feride' 24 Ocak'ta sinemaseverlerle buluşacak

Zeynep Çamcı'nın senaryosunu kaleme aldığı ve yönetmenliğini Ali Yorgancıoğlu ile gerçekleştirdiği "Feride" adlı film, 24 Ocak'ta vizyona girecek.

"Feride" filminin Etiler'de yapılan tanıtım toplantısında basın mensuplarıyla bir araya gelen filmin senaristi ve başrol oyuncusu Zeynep Çamcı, her yaştan kesimin filmi izleyebileceğini söyledi.

Çamcı, filmin başrolünde canlandırdığı "Feride" karakterinin güçlü bir yapıya sahip olduğunun altını çizerek, "Benim için en önemli şey de bu nokta. Aynı zamanda çalışkan, vazgeçmeyen, patronuna baş kaldıran bir insan." dedi.

"İnsanlar farklı bir dünya içerisinde kendilerini bulsunlar istedik"

Filmin hikayesini yazarken özellikle çocukların hoşlanabileceği karakterler oluşturmaya çalıştığını anlatan Çamcı, şunları kaydetti:

"Çocukların izledikten yıllar sonra da hatırlayacakları bir film olmasının yanı sıra karakterle de bağ kurmalarını çok istedim. Bunun için çok çalıştım. Aileler bu anlamda filme rahatlıkla gelebilirler. Ayrıca kostüm ekibimiz, stilistlerimiz günlerce uğraştı, bir sürü kostüm ortaya çıkardı. Komik ama çok güzel kostümler oldu. Yani ekipçe farklı bir dünya kurmak için çok uğraştık. İnsanlar filmi izlerken farklı bir dünya içerisinde kendilerini bulsunlar istedik."

 

"Kadın yazar ve yönetmenlere bugün çok ihtiyacımız var"
Filmin yönetmenlerinden Ali Yorgancıoğlu da yapımın her yaştan izleyiciye hitap ettiğini anlatarak, gençlerin filmdeki birçok noktadan etkilenebileceğini ifade etti.

Ersin Korkut da filmde Feride karakterinin kardeşi, youtuber olmaya çalışan "Ferit"i canlandırdığını anlattı.

Ceren Taşcı da filmde Ali Barkın ile Feride karakterinin en yakın arkadaşları rollerini üstlendiklerine işaret ederek, şunları söyledi:

"Feride ile mahalleden çıkıp, moda dünyasına çeşitli katkı sağlamaya çalışıyoruz başımıza gelen olaylarla birlikte. Ayrıca bu filmin benim için en güzel tarafı böyle bir ekiple tanışmak oldu. Bir de kadın kahramanlara, kadın yazarlara ve yönetmenlere bugün çok ihtiyacımız var. Bu anlamda iyi ki böyle bir projenin içerisindeyim."

Filmin konusu

Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Barış Yıldız, Anıl Tetik, Fırat Sobutay, Ali Barkın ve Osman Akça da yer alıyor.

Komedi türündeki yapım, yer altında kahraman kostümleri dikilen bir atölyede terzilik yapan Feride'nin, emek ve sevgi hırsızı patronuna baş kaldırıp iddialaşması ve daha sonra moda devlerine kafa tutan yolculuğunu anlatıyor.

Film, 24 Ocak'ta sinemaseverlerle buluşacak.

(AA)

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