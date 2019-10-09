Fazıl Say piyano resitali verdi

  • Bist 100
    101433
  • Dolar
    5,8350
  • Euro
    6,4129
  • Altın
    280,8190
İstanbul
16 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
PAEM 2019 alımı şartları neler? PAEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? PAEM 2019 alımı şartları neler? PAEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Gürültü yaptılar diye çekiçle saldırdılar Gürültü yaptılar diye çekiçle saldırdılar
Bakan Akar'dan son dakika operasyon açıklaması: İntikaller, hazırlıklar sürüyor Bakan Akar'dan son dakika operasyon açıklaması: İntikaller, hazırlıklar sürüyor
Suç tarihinin en ilginç soygunlarından biri Erzurum'da yaşandı Suç tarihinin en ilginç soygunlarından biri Erzurum'da yaşandı
Meltem Miraloğlu kimdir? Meltem Miraloğlu kaç yaşında? Meltem Miraloğlu kimdir? Meltem Miraloğlu kaç yaşında?
Victor Moses Ocak'ta Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor Victor Moses Ocak'ta Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor
Kadını canı pahasına korudu! Dehşet anları kamerada... Kadını canı pahasına korudu! Dehşet anları kamerada...
ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri 'SDG' etiketi paylaştı ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri 'SDG' etiketi paylaştı
Yönetim buzları eritmek için Onyekuru'yu hediye edecek Yönetim buzları eritmek için Onyekuru'yu hediye edecek
Film gibi soygunun perde arkası Film gibi soygunun perde arkası
Muvazzaf astsubay nedir? MSB Muvazzaf Astsubay alımı başvuru şartları neler? Muvazzaf astsubay nedir? MSB Muvazzaf Astsubay alımı başvuru şartları neler?
Bakan Soylu'dan operasyon açıklaması: Önümüzdeki süreçte de YPG/PKK meselesi, bu işin son darbesi olacaktır Bakan Soylu'dan operasyon açıklaması: Önümüzdeki süreçte de YPG/PKK meselesi, bu işin son darbesi olacaktır
Diyarbakır 8’inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda hareketlilik... Tüm izinler kaldırıldı, askerler operasyona hazır şekilde bekliyor Diyarbakır 8’inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda hareketlilik... Tüm izinler kaldırıldı, askerler operasyona hazır şekilde bekliyor
Hemen kontrol edin... Hizmet dökümünüzde bu harfler varsa emekli olamazsınız! Hemen kontrol edin... Hizmet dökümünüzde bu harfler varsa emekli olamazsınız!
Türkiye-Sırbistan ilişkilerinde yeni dönem Türkiye-Sırbistan ilişkilerinde yeni dönem
Yanık Tedavi Birimleri Hakkında Yönetmelik yayımlandı Yanık Tedavi Birimleri Hakkında Yönetmelik yayımlandı
Ayşegül Aldinç: Mekanın sahibi Cem Yılmaz Ayşegül Aldinç: Mekanın sahibi Cem Yılmaz
Serebral palsili çocuklar ve aileleri RTÜK'te buluştu Serebral palsili çocuklar ve aileleri RTÜK'te buluştu
YDS sınavı ne zaman? YDS başvurusu nasıl yapılır? YDS sınavı ne zaman? YDS başvurusu nasıl yapılır?
Elektronik sigara ile kanser arasında bağlantı bulundu Elektronik sigara ile kanser arasında bağlantı bulundu
Kendi kendine meme muayenesi aile hekimlerince öğretiliyor Kendi kendine meme muayenesi aile hekimlerince öğretiliyor
Bulaşıcı olmayan hastalıklar Türkiye'de her yıl 370 bin can alıyor Bulaşıcı olmayan hastalıklar Türkiye'de her yıl 370 bin can alıyor
Önlenebilir körlük nedenlerinde ilk sırayı 'katarakt' alıyor Önlenebilir körlük nedenlerinde ilk sırayı 'katarakt' alıyor
Tottenham'ın hedefi Ocak'ta Vedat Muriqi'yi almak Tottenham'ın hedefi Ocak'ta Vedat Muriqi'yi almak

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

09 Ekim 2019 Çarşamba 10:33:01 | Son Güncelleme: 09 Ekim 2019 Çarşamba 10:34:34

Fazıl Say piyano resitali verdi

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, "ENKA Kültür Sanat 31. Yıl Müzik Buluşmaları" kapsamında müzikseverlerle buluştu.

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, ENKA Kültür Sanat 31. Yıl Müzik Buluşmaları kapsamında resital verdi.

ENKA Kültür Sanat Koordinatörü Murat Ovalı, konser öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, ENKA Kültür Sanat'ın daimi sanatçısı olan Fazıl Say'ın 21 yıldır bu kapsamda konser verdiğini söyledi.

ENKA Oditoryumu'nun açılışını 1998'de Fazıl Say'la yaptıklarını aktaran Ovalı, "Yazları ve kışları bizde konser veriyor. Her dönem iki konserimiz var. Hem açıkhava tiyatrosunda hem de oditoryumumuzda. Bu anlamda Fazıl Say zaten bizim için çok önemli. Aynı zamanda Adapazarı'nda depremzede öğrencilerin okuduğu bir okulumuz var. Depremzedelerimizle Fazıl beyi her sene buluşturuyoruz. Gebze'de bir teknik lisemiz var. Yani 'daimi' dememizin altında yatan sebepler de bunlar." diye konuştu.

Ovalı, yılın 3 dönemine ayrılan etkinlikler yaptıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sene içinde biz 7-8 aya yayılan etkinlikler yapıyoruz. Hiçbir etkinliğimiz boş geçmiyor. Zaten seyircilerimizin haricinde birçok farklı vakıftan öğrencilerle de biz etkinliklerimizi buluşturuyoruz. Koltuk kapasitemizin yüzde 90-100'ü doluyor. Yıl bazında yaptığımız etkinlik sayısına göre aşağı yukarı 18 bin ile 22 bin arasında seyircimizle buluşuyoruz."

Yurt içi ve yurt dışında birçok konser veren Fazıl Say, ENKA Oditoryumu'ndaki konserine "İstanbul'da Bir Kış Sabahı" bestesiyle başladı.

Eser aralarında o eseri detaylarıyla anlatan sanatçının 80 dakika süren resitalini tam dolu salonda yaklaşık 550 kişi izledi.

Say, 7 bölümden oluşan "İzmir Süiti"nin yanı sıra "Kaz Dağları Marşı" ve "Baladlar" eserlerini icra ederken, çağdaş bestecilerin eserlerini de yorumladı.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ