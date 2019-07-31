Evgeny Grinko Türkiye turnesine devam ediyor
Rus müzisyen, piyanist Evgeny Grinko Kuşadası'nda konser verdi.
Türkiye turnesi kapsamında Kuşadası AVM Amfi Tiyatro'da sahne alan Rus müzisyen, piyanist Evgeny Grinko'ya, çelloda Yana Chekina, akordiyonda Evgeniya Popova, viyolada Pavel Matckevic, kemanda ise Vlada Poniatovskaia ve Anna Romanova eşlik etti.
Grinko, konserinde eski ve yeni albümlerindeki çalışmaların yanı sıra yeni bestelediği eserlerini seslendirdi.
Grinko'nun, enstrümantal eserlerin yanı sıra solo piyano eserleri de izleyiciler tarafından alkış aldı.
(AA)
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