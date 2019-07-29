29 Temmuz 2019 Pazartesi 09:12:52 | Son Güncelleme: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 09:14:54
Evgeny Grinko Balıkesir'de konser verdi
Rus müzisyen, piyanist Evgeny Grinko Balıkesir'de konser verdi.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin Açık Hava Tiyatrosu'ndaki konserde Rus müzisyen, piyanist Evgeny Grinko, gitar, davul ve piyano performansıyla izleyicilerden tam not aldı.
Yaklaşık 2 bin kişinin izlediği Grinko, uzun süre alkışlandı.
(AA)
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