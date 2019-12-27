'Evde Tek Başına' filminden Trump sahnesi çıkartıldı

Kanada'nın ulusal yayın yapan televizyonlarından CBC, 'Evde Tek Başına' filminde Donald Trump'ın yer aldığı bir sahneyi filmden çıkararak tartışma yarattı.

Orjinal adı Home Alone 2: Lost in New York olan filmde, Macaulay Culkin'in canlandırdığı karakter, Trump'a yol soruyordu.

Sahnenin çıkarılması ile ilgili CBC televizyonu yetkilisi Chuck Thompson açıklama yaptı ve filmden sekiz dakikalık bir bölümün çıkarıldığını söyledi.

Thompson , Trump'ın sahnesinin çıkarılışının siyasi amaç taşımadığını da savundu.

Kanal bu kesintinin, 120 dakikalık filmde reklamlara yer açmak amacıyla, üstelik de Trump başkan olmadan önce yapıldığını söyledi.

Kaynak: BBC Türkçe