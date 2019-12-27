'Evde Tek Başına' filminden Trump sahnesi çıkartıldı
CBC'nin, 'Evde Tek Başına' filminde Donald Trump'ın da yer aldığı 8 dakikalık bölümü filmden çıkarması olay oldu.
Kanada'nın ulusal yayın yapan televizyonlarından CBC, 'Evde Tek Başına' filminde Donald Trump'ın yer aldığı bir sahneyi filmden çıkararak tartışma yarattı.
Orjinal adı Home Alone 2: Lost in New York olan filmde, Macaulay Culkin'in canlandırdığı karakter, Trump'a yol soruyordu.
Sahnenin çıkarılması ile ilgili CBC televizyonu yetkilisi Chuck Thompson açıklama yaptı ve filmden sekiz dakikalık bir bölümün çıkarıldığını söyledi.
Thompson , Trump'ın sahnesinin çıkarılışının siyasi amaç taşımadığını da savundu.
Kanal bu kesintinin, 120 dakikalık filmde reklamlara yer açmak amacıyla, üstelik de Trump başkan olmadan önce yapıldığını söyledi.
Kaynak: BBC Türkçe
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Dağıstanlı Nogay şair Kadriye Temirbulatova için TÜRKSOY'da anma
- Fahrettin Gün: Mehmet Akif'in mezarını üniversite öğrencileri yaptırdı
- Mevlana Müzesi Şeb-i Arus haftasında ziyaretçi rekoru kırdı
- Anadolu türkülerini 'arp' ve 'ney' ile dünyaya tanıtıyorlar
- Assos'ta 1600 yıllık insan ve hayvan figürlü iki kolye ucu bulundu