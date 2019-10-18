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18 Ekim 2019 Cuma 11:48:54 | Son Güncelleme: 18 Ekim 2019 Cuma 11:51:12

Yazar Ercan Yıldırım: Eşyaya verdiğimiz değer, insana verdiğimiz değeri geçti

Yazar Ercan Yıldırım, kültürün eşyaya ve varlığa bakış açısıyla bağlantılı olduğunu belirterek, "Eşyaya verdiğimiz değer, insana verdiğimiz değeri geçti." dedi.

Fatih Kültür Sanat Merkezinde, çağdaş Türk düşüncesi üzerine çalışmalarıyla tanınan Ercan Yıldırım'ın katılımıyla "Kültürel İktidar" konulu bir söyleşi gerçekleştirildi.

Şair Raşit Ulaş'ın yönettiği söyleşide Yıldırım, kültür savaşları, hars, tehzib, medeniyet, küresellik, popüler kültür, kapitalizm ve sekülerizm gibi kavramları örnekler vererek anlattı.

Ayda bir kez düzenlenecek "kültür" konulu söyleşilerin ilkine kavramsal konuları ele alarak başlamak istediğini dile getiren Yıldırım, İsmet Özel, Cemil Meriç, Süleyman Seyfi Öğün, Mümtaz Turhan, Erol Güngör ve Nurettin Topçu gibi kanaat önderlerinin kültür kavramına ilişkin görüşlerini aktardı.

Yıldırım, kültürü özellikle Batı medeniyetine karşı eldeki en önemli unsur, tutamak ve dayanak olarak gören İsmet Özel'in kültür kökleri, kültürlü görünmek ve kültür seviyesi gibi konulardan da bahsettiğini söyledi.

Kültür kavramının toplumda algılanış biçimine değinen Yıldırım, Türkiye'nin küresel kültür ve medeniyet karşısında kendi kültürünü tesis etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Son yıllarda Türkiye gündeminde de kültürün ağırlıklı olarak yer almaya başladığını belirten Yıldırım, "Milletlerin din, ahlak, hukuk, estetik, iktisat, dil ve düşünceye dair kendiliklerinin hepsi kültürün alanı içerisinde tanımlanıyor." şeklinde konuştu.

"Kültürel iktidar, ideoloji kavgası vermektir"

Theodor Adorno'nun kültür endüstrisi kavramına da değinen Yıldırım, bugün internet ulaşım imkanları, sinema ve dizi sektörü, müzikle gastronomi gibi pek çok alanın kültür endüstrisinin içinde yer aldığını hatta kültürün siyasal alanı da etkilediğini kaydetti.

Film ve dizilerin gençliğin ideolojik görüşü üzerinde de etkili olduğunu dile getiren Yıldırım, "Kültürel iktidar, zihniyetin düşünce dünyasını etkilemesiyle, nesil yetiştirmekle, insan yetiştirmekle ilgili bir şey. Kültürel iktidar dediğimiz şey, ideoloji kavgası vermektir." diye konuştu.

Çinli bir gencin böbreğini satarak akıllı telefon aldığı bilgisinin haberlere yansıdığını, bugün de asgari ücretle çalışan bir insanın iki maaşını vererek telefon alabildiğini belirten Yıldırım, "Kültür, zihniyet dünyamızda eşyayı anlamlandırmamızla eşyaya ve varlığa bakış açımızla ilgili bir şey. Eşyaya verdiğimiz değer, insana verdiğimiz değeri geçti." değerlendirmesini yaptı.

Varlığı anlamlandırmanın giderek zorlaştığını savunan Yıldırım, "Bu teknoloji ve konformizmle varlığı anlamlandırmayı bırakın, kendimiz üretmek yerine kendimizi tekrar etmeye başladık. Halbuki kültür bir şekilde kendisini bulunduğu bataklıktan çıkarabilme yetisine sahiptir." şeklinde konuştu.

Fatih Belediyesi'nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında ilki gerçekleştirilen söyleşilerde, her ay Ercan Yıldırım'ın katılımıyla medeniyet, kültür ve sanat konuları ele alınmaya devam edecek.

(AA)

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