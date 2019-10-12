Esenler'de kültür sanat sezonu açıldı

  • Bist 100
    99027.8
  • Dolar
    5,8886
  • Euro
    6,5138
  • Altın
    278,9280
İstanbul
16 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
CSKA Moskova ocak ayında Adem Ljajic için Beşiktaş'a teklif götürecek CSKA Moskova ocak ayında Adem Ljajic için Beşiktaş'a teklif götürecek
Yusuf Yazıcı'nın fiziksel yetersizliği dikkatlerden kaçmadı Yusuf Yazıcı'nın fiziksel yetersizliği dikkatlerden kaçmadı
Mustafa Cengiz yine ateş püskürdü: Dışarıda çok ciddi şer odağı var Mustafa Cengiz yine ateş püskürdü: Dışarıda çok ciddi şer odağı var
16 yaşında baba katili oldu: Annemi kurtarmak için böyle bir şey yaptım 16 yaşında baba katili oldu: Annemi kurtarmak için böyle bir şey yaptım
Rezidanstaki feci olayla ilgili flaş gelişme! Her satırı korkunç... Rezidanstaki feci olayla ilgili flaş gelişme! Her satırı korkunç...
Terör örgütü PKK/YPG yine gazetecilere bomba attı Terör örgütü PKK/YPG yine gazetecilere bomba attı
Beykoz'da darp edilen sağlık personeli dehşet anlarını anlattı Beykoz'da darp edilen sağlık personeli dehşet anlarını anlattı
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde ALBA Berlin'i uzatmalara giden maçta 106-105 mağlup etti Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde ALBA Berlin'i uzatmalara giden maçta 106-105 mağlup etti
Marmara'da sıcaklık artıyor Marmara'da sıcaklık artıyor
Harekatta dün gece Tel Abyad'daki hedefler obüs atışlarıyla vuruldu Harekatta dün gece Tel Abyad'daki hedefler obüs atışlarıyla vuruldu
YPG/PKK'nın Suruç'ta sivillere havanlı saldırısında ölenlerin sayısı 3'e çıktı YPG/PKK'nın Suruç'ta sivillere havanlı saldırısında ölenlerin sayısı 3'e çıktı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Şantajlar ve tehditler Türkiye'yi haklı davasından asla vazgeçiremez Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Şantajlar ve tehditler Türkiye'yi haklı davasından asla vazgeçiremez
ABD'deki Türklerden Barış Pınarı Harekatı'na destek kampanyaları ABD'deki Türklerden Barış Pınarı Harekatı'na destek kampanyaları
Turizmde 2020'de de rekor beklentisi Turizmde 2020'de de rekor beklentisi
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi: Hükümetler, ECB'nin faizleri yükseltmesini istiyorsa daha fazla harcamalı Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi: Hükümetler, ECB'nin faizleri yükseltmesini istiyorsa daha fazla harcamalı
Prof. Dr. Karatay: Zeytinyağı altındır Prof. Dr. Karatay: Zeytinyağı altındır
Prof. Dr. Bayram: Türkiye'de 20-22 milyon obez olduğunu düşünüyoruz Prof. Dr. Bayram: Türkiye'de 20-22 milyon obez olduğunu düşünüyoruz
Esenler'de kültür sanat sezonu açıldı Esenler'de kültür sanat sezonu açıldı
CSO'dan Birleşmiş Milletler Haftası konseri CSO'dan Birleşmiş Milletler Haftası konseri
'Karınca'nın prömiyeri Boğaziçi Film Festivali'nde 'Karınca'nın prömiyeri Boğaziçi Film Festivali'nde
TBMM Başkanı Mustafa Şentop önemli açıklamalarda bulundu TBMM Başkanı Mustafa Şentop önemli açıklamalarda bulundu
Bakan Akar Suriye sınırında Bakan Akar Suriye sınırında
Polis olmak isteyenlere büyük fırsat: 7 bin alım yapılacak Polis olmak isteyenlere büyük fırsat: 7 bin alım yapılacak
Tarihi kilisede kepçeyle izinsiz kazı Tarihi kilisede kepçeyle izinsiz kazı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

12 Ekim 2019 Cumartesi 10:05:45 | Son Güncelleme: 12 Ekim 2019 Cumartesi 10:08:05

Esenler'de kültür sanat sezonu açıldı

Esenler Belediyesinin her yıl farklı bir temayla düzenlediği kültür sanat etkinlikleri başladı.

Esenler Belediyesinin her yıl farklı bir temayla düzenlediği kültür sanat etkinlikleri başladı.

Bu yılki teması "Hoca Ahmet Yesevi" olarak belirlenen 2019-2020 kültür sanat sezonunun açılış programı Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Hoca Ahmet Yesevi'nin hayatının anlatıldığı bir belgesel gösterimi ile başlayan programın açılış törenine, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun yanı sıra pek çok sanatsever katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Göksu, bugün Suriye sınırında Barış Pınarı Harekatı'nı gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri'nin muzaffer olmasını dileyerek, "Sözlerime şehitlerimize rahmet dileyerek başlamak istiyorum. Rabbim ordumuzu muzaffer eylesin. Sağlıklı bir şekilde inşallah yurdumuza dönsünler." dedi.

"Sezonu Hoca Ahmet Yesevi'ye adadık"

Kültür sanat sezonlarında her yıl farklı bir tema işlediklerini belirten Göksu, bu yıl Hoca Ahmet Yesevi yılı olarak belirlediklerini ifade etti.

Toplumların kendi medeniyet ve geleneksel değerleriyle yaşadıklarını dikkati çeken Göksu, şunları kaydetti:

"Hoca Ahmet Yesevi gerçekten her birimizin özellikle Türk dünyasının bilmesi ve anlaması gereken bir değerdir. Çünkü her sözünde hikmeti arayan, her sözünde güzeli arayan ve her sözünde huzuru arayan bir bilge, bir mutasavvıftır. Bir yıl boyunca Hoca Ahmet Yesevi çalışarak hikmeti, güzelliği yakalayalım ve bu sayede huzuru hep beraber yakalayım istedik. Türk dünyasının manevi lideri olarak nitelendirilen, birlik, beraberlik ve hoşgörüyü yayan bir gönül ve sevgi eri olan Hoca Ahmet Yesevi'nin anlatılması ve bütün Müslümanlara rehber olacak nitelikte söylediği hikmetlerin tanıtılması amacıyla, 2019-2020 yılı kültür sanat sezonunu Hoca Ahmet Yesevi'ye adadık. İnşallah kültür sezonumuz dolu dolu geçecek."

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Yıldız ise Esenler Belediyesi'nin değerli büyükleri tanıtmasından duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

Hoca Ahmet Yesevi'nin tanıtılmasının üniversite olarak kendilerini mutlu ettiğini belirten Yıldız, "Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri Pir'i Türkistan ve bizim gönül mayamızı çalan büyüğümüz. Bu yüzden Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'ya çok teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Esenler Belediyesi ile Ahmet Yesevi Üniversitesi arasında, Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Taşçı ve Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Musa Yıldız tarafından işbirliği protokolü imzalandı.

Gecenin sonunda Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Dünyası Müziği Topluluğu sanatçısı İrfan Gürdal, Türk dünyasına özgü derlediği türküleri seslendirdi.

Etkinlikte ayrıca ressam Tülay Gürses'in "Pir-i Türkistan Hoca Ahmet Yesevi'den Renkler" sergisinin açılışı yapıldı.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ