  • Bist 100
    113684
  • Dolar
    5,9760
  • Euro
    6,6718
  • Altın
    297,5680
İstanbul
4 / 7
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İran tüm füze üslerini yüksek alarma geçirdi: ABD Patriot’ları konuşlandırıyor İran tüm füze üslerini yüksek alarma geçirdi: ABD Patriot’ları konuşlandırıyor
Mario Balotelli Beşiktaş'a gelmek için gün sayıyor Mario Balotelli Beşiktaş'a gelmek için gün sayıyor
Cenk Tosun'un kulübüyle anlaştılar, sıra Milli yıldızda Cenk Tosun'un kulübüyle anlaştılar, sıra Milli yıldızda
Aralık ayında rekor satış geldi! İşte 2019'un en çok satış yapan 10 markası Aralık ayında rekor satış geldi! İşte 2019'un en çok satış yapan 10 markası
Fenerbahçe Coentrao ile prensip anlaşmasına vardı Fenerbahçe Coentrao ile prensip anlaşmasına vardı
Galatasaray'da 22 milyon Euro'luk değer kaybı Galatasaray'da 22 milyon Euro'luk değer kaybı
Kasım Süleymani suikastının ardından İran gazeteleri manşetleri Kasım Süleymani suikastının ardından İran gazeteleri manşetleri
Erzurum’da düzenlenen "Kışa merhaba festivali" renkli görüntülere sahne oldu Erzurum’da düzenlenen "Kışa merhaba festivali" renkli görüntülere sahne oldu
Pompeo, IKBY, Suudi Arabistan ve BAE ile görüştü! Pompeo, IKBY, Suudi Arabistan ve BAE ile görüştü!
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: 97 bin 255 Suriyeli İstanbul'dan ayrıldı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: 97 bin 255 Suriyeli İstanbul'dan ayrıldı
Fenerbahçe aradığı stoperi Almanya'da buldu Fenerbahçe aradığı stoperi Almanya'da buldu
Karacasulu seramikçiler çok karlı bir sene geçiriyor Karacasulu seramikçiler çok karlı bir sene geçiriyor
Emekliye yüzde 6.5 memura yüzde 5.5! 2020 Ocak ayı güncel emekli maaşları ne kadar olacak? Emekliye yüzde 6.5 memura yüzde 5.5! 2020 Ocak ayı güncel emekli maaşları ne kadar olacak?
Borussia Dortmund Merih Demiral'a talip oldu Borussia Dortmund Merih Demiral'a talip oldu
Kasım Süleymani'nin cenazesini taşıyacak araçlarda ABD detayı Kasım Süleymani'nin cenazesini taşıyacak araçlarda ABD detayı
BM Genel Sekreteri Guterres'den Libya'da ateşkes çağrısı BM Genel Sekreteri Guterres'den Libya'da ateşkes çağrısı
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, DEAŞ'ın yeniden güçlenebileceğini düşünüyor Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, DEAŞ'ın yeniden güçlenebileceğini düşünüyor
ABD'nin petrol sondaj kulesi adedi 7 azaldı ABD'nin petrol sondaj kulesi adedi 7 azaldı
Süleymani'nin öldürülmesinin ardından Irak'tan açıklama: ABD'nin askeri varlığı sonlandırılabilir Süleymani'nin öldürülmesinin ardından Irak'tan açıklama: ABD'nin askeri varlığı sonlandırılabilir
Haşdi Şabi: Bağdat'taki son saldırı liderlere değil sağlık konvoyuna Haşdi Şabi: Bağdat'taki son saldırı liderlere değil sağlık konvoyuna
Rus uçağının düşürülmesi ByLock'ta! İşte Türkiye'ye kurulan tuzağın yazışmaları: Vuran eleman çok sağlam Rus uçağının düşürülmesi ByLock'ta! İşte Türkiye'ye kurulan tuzağın yazışmaları: Vuran eleman çok sağlam
Kasım Süleymani'nin defnedileceği tarih belli oldu Kasım Süleymani'nin defnedileceği tarih belli oldu
Ürdün ve Bahreyn Bağdat'a uçak seferlerini durdurdu Ürdün ve Bahreyn Bağdat'a uçak seferlerini durdurdu
Eğlencesine attıkları işaret fişeği polisi alarma geçirdi Eğlencesine attıkları işaret fişeği polisi alarma geçirdi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

04 Ocak 2020 Cumartesi 11:02:36 | Son Güncelleme: 04 Ocak 2020 Cumartesi 11:41:49

Erzurum’da düzenlenen "Kışa merhaba festivali" renkli görüntülere sahne oldu

Erzurum’un Palandöken ilçesinde yoğun kar yağışının olması sebebiyle düzenlenen 'Kışa Merhaba Festivali'nde eğlenceli anlar yaşandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen Kışa merhaba festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Atlama Kulelerinde düzenlenen etkinlikle milli sporcuların kayakla atlama gösterisi nefes kesti. Festivale katılan Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen sporcular ve vatandaşlarla kar yağışı altında halay çekti.

Havai fişekler altında başlayan program; meşaleli slalom, kar raftingi, kayakla atlama ve kızak keyfi ile devam etti. Aralarında olimpik sporcularında yer aldığı milli sporcuların gösterisi nefesleri kesti. Olimpik sporcu Fatih Arda İpçioğlu ve kayakla atlama milli sporcuları İrfan Çintımar, Münir Güngen, Enes Arslan, Halil Kızılcım ve Serdar Şimşek atlama kulelerinden atladılar.

Meşaleli kayak gösterisinin ardından törene katılan protokol karda rafting yaptı. Yoğun kar yağışı altında halay çeken protokol ve vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdular.

Olimpik kayakla atlama sporcusu Fatih Arda İpçioğlu, "Bu spor öyle bir spor ki çok zevkli. Havada uçmak müthiş bir keyif. 20 kişi başladık. Şu an 4-5 kişi kaldık. Sakatlık döneminin ardından devam ediyoruz. Hedefimiz ülkemiz adına başarılara imza atmak” dedi.

İHA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ