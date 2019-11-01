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01 Kasım 2019 Cuma 16:34:08 | Son Güncelleme: 01 Kasım 2019 Cuma 16:35:14

Ercan Kesal: Diziler daha kısa olmalı

Altın Portakal Film Festivali kapsamında sinemaseverlerle bir araya gelen oyuncu Ercan Kesal, dizi sürelerinin uzunluğuna dikkati çekerek "Setler daha insani olmalı." dedi.

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında sinemaseverlerle bir araya gelen oyuncu Ercan Kesal, dizilerin daha kısa olması gerektiğini belirterek, "Setler daha insani olmalı, teknik ekip daha iyi koşullara sahip olmalı." dedi.

Kesal, Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğindeki festivalin Antalya Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda gerçekleştirilen Öğle Sohbetleri programında, sanatseverlerle buluştu.

Kendisinin bir hekim olduğunu, hasta insanlara bakıp, reçete yazdığını aktaran Kesal, oyunculuk alanında ise hiç eğitim almadığını, alaylı olarak bu işi yaptığını söyledi.

Gerek doktor olarak gerekse hayatının başka alanlarında yaşadıklarını senaryoya aktardığını anlatan Kesal, tüm kurmacaların da bir yaşanmışlığa yaslandığını ifade etti.

Hekim olarak 23 yaşında göreve yeni başladığında yaşadığı bir olayı 25 yıl sonra filme dönüştürdüğünü belirten Kesal, "Başınızdan geçen bir olay 25 yıl sonra evrensel bir filme dönüşebilir. Benim de ilk günlerimde tuttuğum günlük, senaryoma ve kitabıma kaynak oldu. Yaşananlar unutulmuyor, silinmiyor." diye konuştu.

Sinema bölümü eğitimi alan öğrencilere kendileri olmaları, kimseyi taklit etmemeleri yönünde önerilerde bulunan Kesal, öğrencilerden bol bol okumalarını, iyi de gözlem yapmalarını istedi.

Çukur dizisine yönelik eleştiriler

Diziden kendi isteğiyle ayrıldığını, diziye dönme gibi bir durumun da söz konusu olmadığını belirten Kesal, "Bir Çukur var, bir de başka diziler var. Öyle bir mahalle yok, günde 7-8 kişinin öldüğü mahalle yok. Çizgi film gibi uydurma bir şey." dedi.

Çukur'da iki yıl boyunca çok iyi bir ekiple çalıştığına değinen Kesal, farklı bir dizide de oynamayı düşünmediğini bildirdi.

Dizilerin uzun sürmesini eleştiren Kesal, insanların televizyon karşısında bir diziyle 3-4 saat geçirdiğini, bunun doğru bir anlayış olmadığını söyledi.

Dizileri uzatabilmek için anlamsız içeriklere yer verildiğini anlatan Kesal, şu ifadeleri kullandı:

"Diziler daha kısa olmalı, setler daha insani olmalı, teknik ekip daha iyi koşullara sahip olmalı. Oyunculuğu da meslek olarak görmüyorum. Hekim olmasam oyuncu olamazdım. Hekimlik bana çok şey kattı. Birçok kişi hikayesini anlatıyor bana, acayip bir şeyler. Karısına, kocasına, çocuklarına anlatmadığını hekime anlatıyor. Bundan sonra hiçbir dizide oynamak istemiyorum. Oyunculuk da yapmak istemiyorum. Ancak sinema filmi gelirse oynayabilirim. Yönetmenlik yapmak istiyorum. Dizide oynamayacağım, yönetmenlik yapacağım."

(AA)

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