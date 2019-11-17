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17 Kasım 2019 Pazar 12:47:02 | Son Güncelleme: 17 Kasım 2019 Pazar 13:18:04

Epiktetos’a göre insanın anlam arayışı nedir?

Destek Yayınları, filozof-düşünür Epiktetos’un yaşama yön veren felsefi öğretilerini "Kendisinin Efendisi Olmayan Hiç Kimse Özgür Değildir" ismiyle okurlara sundu. Eser, günümüz insanın anlam arayışını iki bin yıl öncesine kadar götürüyor. Peki, insanın anlam arayışını ne oluşturuyor?

TM Dijital Haber Merkezi

Epiktetos, milattan sonra 55 yılı civarında bugün Pamukkale olarak bilinen Hierapolis şehrinde doğdu. Çocukluğunu ve gençliğini Roma İmparatoru Neron’un bakanı Epapheoditus’un kölesi olarak geçirdi. Bu yüzden Epiktetos, Roma Sarayı içerisinde birçok entelektüelle beraber büyüdü.

Köleyken bile dönemin en önemli stoacı düşünürlerinden biri olan Gaius Musonius Rufus’un öğrencisiydi. Epiktetos, Neron’dan sonra Roma İmparatorluğuna geçen Domityan tarafından sahibi idam edilince özgür kalıyor. Roma’da felsefe derslerine devam ediyor.

“DÜNYA İNSANI” TERİMİNİ İLK KULLANAN KİŞİ

Epiktetos, “dünya insanı” terimini ilk kullanan isimlerden bir tanesidir. Ona göre bu kavram, bir yere ait olmamakla ilgili olduğu gibi, dünyanın içinde her yerde kendine bir yer bulabilmek, orada yaşayabilmek, yalnız hissetmemekle alakalıdır.

Filozofa göre insanların yaşamak, özgürlük ve mutluluk kadar gerçeği bilme hakları vardır. Hayatı boyunca gerçeği aramış, etrafında da gerçeği arayanları barındırmıştır. Ayrıca haklı olmaktansa gerçeği bulmayı tercih eder.

İŞTE EPİKTETOS’A GÖRE YAŞAMIN ŞİFRELERİ

“Anı yaşa. Detaylarına dikkat et. Karşındaki kişiye cevap ver, o an yapman gerekenleri yap ve karşılaştığın zorluklarla mücadele et. Kaçma. Gerçekten yaşamak zamanıdır. İçinde olduğun an tam olarak yaşamak zamanıdır…

…Hayata karşı bir yemek davetinde nasıl davranırsan öyle davranman gerektiğini unutma. Sana yemek mi sunuldu? Elini uzat, kibarca al ve ye. Yemek yanından mı geçti? Sakın uzanıp durdurmaya çalışma. Henüz yemek gelmedi mi? Sen onu arama, sana gelene kadar bekle.”

“DOĞANIN TADINI ÇIKARAN KİŞİ NE YALNIZDIR NE DE ÇARESİZ”

“Bir yerde yaşıyorken eskiden yaşadığın başka bir yerde olmanın hayalini kurma. Orada yaşadığın zevkleri, güzellikleri düşünme. Nerede yaşıyorsan, oranın güzelliklerine bak, orada nasıl yaşanır onu anlamaya bak…

…Gerektiğinde biri onu besler, başka biri kıyafet verir, biri yeni bir bakış açısı sunar ve bir başkası da onu anlar. Bunların hiçbirini göremediğimde, alamadığımda, Tanrı artık beni çağırmamaktadır diye düşünür. Tanrı’nın ‘Bana gel’ dediğini bilir. Korkmasına gerek yoktur. İçindeki ateşe, içindeki toprağa, içindeki suya ve içindeki ruha dönüşecektir. Artık her şey ruhani ve yücedir. Güneşin, ayın, yıldızların, yerin ve denizin tadını çıkaran kişi ne yalnızdır ne de çaresiz…

…Mutsuz birini görürseniz, mutsuzluğunun sebebinin yine kendisi olduğunu hatırlayın. Zira Tanrı herkesi mutluluğu anlayabilecek şekilde yarattı.”

BİLİYOR MUYDUNUZ?

Epiktetos ismi Yunanca “satın alınmış köle veya uşak” anlamına geliyor.

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