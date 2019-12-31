Yön Sanat Tiyatrosu, yaklaşık 10 yıl önce dezavantajlı genç ile çocukların rehabilitasyonunu ve meslek sahibi olmasını sağlamak, onları sosyal hayata kazandırmak amacıyla çıktığı yolda, 49 ilde 311 kez sahne aldı.

Türkiye Engelsiz Sanat Birliği Başkanı Erdem Öksüz tarafından kurulan Yön Sanat Tiyatrosunda çok sayıda engelli ve madde bağımlısı genç, hayatını tiyatroyla değiştirdi.

Gençler, sahnede gösterdikleri performansla hem sosyalleşti hem de izleyicinin takdirini kazandı.

Erdem Öksüz, AA muhabirine, 14 yıldır engelli ve madde bağımlısı çocuklarla çeşitli çalışmalar yaptığını söyledi.

Bu çalışmalar kapsamında 2010'da Yön Sanat Tiyatrosunu kurduklarını anlatan Öksüz, amaçlarının bağış toplamak olmadığını ifade etti.

"Asıl amacımız tiyatro oynamaktan çok çocukları hayata kazandırmak." diyen Öksüz, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar yaklaşık 49 ilde 311 oyun oynadık. Devlet tiyatroları ve özel tiyatrolar tarafından oynanan oyunları sahneliyoruz. Oyunların mutlaka bir edebi değeri oluyor. Engellilerin hayatını sahnede anlatmak yerine, onların neler yapabildiğini gösterebilmek istiyoruz. Bu uğurda da 10 yılda yaklaşık 100 bin kişiye ulaştık. Bugüne kadar da 60-70 turneye çıktık. Çocukların tamamı zihinsel engelli ve suça sürüklenen kardeşlerimiz. Oynadığımız oyunlarla farkındalık yaratmak istiyoruz. Bunun yanı sıra çocuklardaki gelişimi bizzat göstermek amaçlarımız arasında."

Dezavantajlı çocuklar için konservatuvar kurulacak

Öksüz, bundan sonraki hedeflerinin, yetenekli dezavantajlı çocukların faydalanabileceği konservatuvar kurmak olduğunu ve bu konuda çalışma başlattıklarını kaydetti.

Türkiye'nin profesyonel anlamda ilk engelli tiyatrosu olduklarını belirten Öksüz, "Bugüne kadar 130-140 çocuğa eğitim verdik. Şu anda da eğitimlerimiz devam ediyor. Tiyatro ekibimizde çalışmalarına devam eden 30 zihinsel ve bedensel engelli ile birkaç da madde kullanan çocuğumuz var." dedi.

Oyunculardan zihinsel engelli N.İ. (35) de tiyatroya başlamadan önce sokaklarda gezdiğini ve madde kullandığını ifade ederek, "Erdem ağabey sağ olsun karşıma çıktı. Beni sokaklardan kurtardı. Tiyatroya başladım, artık hiçbir kötü alışkanlığım kalmadı." diye konuştu.

"Davamız Filistin" adlı oyunda "morg doktoru" rolünü oynadığını anlatan N.İ, "Bundan sonraki hedefim kendim gibi olan kardeşlerimi alıp eğitmek. Madde kullanan kardeşlerime de madde kullanmayı bırakmalarını ve sanata yoğunlaşmalarını tavsiye ediyorum. Sanat her şeyin ilacıdır." dedi.

M.T. (22) ise tiyatroya başlamadan önce sokaklarda gezip insanlardan zorla para aldığını belirterek, "Önce folklor ile başladım bu işe. Daha sonra tiyatroyla devam ettim. Gelecekte benim gibi sokağa atılmış, annesiz babasız kalmış zihinsel engelli çocukları eğitmek, onlara kol kanat germek istiyorum. Sokakta kötü durumda olan arkadaşlarımı, kardeşlerimi alıp sanatla buluşturmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

(AA)