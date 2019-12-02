Elazığ'da bulunan Hazar Gölü'ndeki 4 bin yıllık batık şehirde heyecanladıran keşif

Elazığ’ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü’nde bulunan batık şehir ile ilgili valilik koordinesinde başlayan çalışmalar devam ediyor. 1890’lı yıllarda depremle beraber sular altında kaldığı tahmin edilen ve geçmişi 4 bin yıl öncesine dayanan batık şehir bir çok dönemin izlerini barındırdığı biliniyor.Dünya Mirası Geçici Listesi’ne kabulü için UNESCO’ya başvurusu da yapıldığı bilinen batık şehir de Su Altı Kültür Mirası Eğitmen Eğiticisi Nizam Kaya şefliğinde dalgıçlar bir ay süren bir çalışma yaptı. Dalgıçların yaptığı çalışmada, daha önce su üstünden tespiti yapılan 1,5 kilometrelik kale suru su altında da görüntülendi. Ayrıca dalgıçlar, dönemin amfora mezarları olduğu düşünülen çok sayıda küp ile kalıntıyı görüntülemesi ise ayrı bir heyecan oluşturdu. Öteyandan surlarda depremlerde oluştuğu tahmin edilen çatlaklar da net olarak gözler önüne serildi.

"Amfora mezarları tespit ettik"

Sivrice Hazar Gölü’ndeki batık şehrin olduğu kısımda dalış yaptıklarını belirten Su Altı Kültür Mirası Eğitmen Eğiticisi Nizam Kaya;” Bu bölge yaklaşık olarak Milattan Önce 11. yüzyıldan kalma. Burada bir aydır çalıma yapıyoruz. Valilik ve federasyon koordinesinde yaklaşık 20 dalış yaptık. Burada tarihi yapılar ve su altı kültür mirasının ne kadar eskiye dayandığını gördük. Valilik ile de bu çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Şuanda arkadaşlarımız ile yeniden bir keşif dalışı yapmaktayız. Daha önceden 2 bin yıllık olan bir tarih kanıtlanmıştı. Ama biz bu 2 bin yıl öncesine ait tarihten ziyade kalenin aşağı surlarında amfora mezarlıklarının olduğunu tespit ettik ve görüntüledik. Bunu da valiliğe sunduk ve arkeologlar gelip çalışmalarıyla tespit ederlerse bunu daha da netleştireceğiz” dedi.

İHA