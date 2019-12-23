23 Aralık 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 23 Aralık 2019 Pazartesi 02:17:56
Efsane aktör hayatını kaybetti
Sinema dünyasında efsane’ olarak nitelendirilen İngiliz oyuncu Tony Britton, 95 yaşında hayatını kaybetti.
KIZI DUYURDU
Usta oyuncunun ölümünü, televizyon sunucusu kızı Fern Britton, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. ‘Operation Amsterdam’, ‘Sunday Bloody Sunday’ ve ‘The Day of the Jackal’ filmleriyle şöhret kazanan Britton; son olarak 2012 yılında ‘Run for Your Wife’ filminde rol almıştı. Oyuncunun ölümünün ardından birçok ünlü isim taziye mesajı yayınladı.
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