'Ecdat yadigarı' köprüler zamana meydan okuyor

  • Bist 100
    99838.3
  • Dolar
    5,7353
  • Euro
    6,3589
  • Altın
    274,9050
İstanbul
11 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Belçika savcılığı eski Katalonya Başkanının İspanya'ya iadesini istedi Belçika savcılığı eski Katalonya Başkanının İspanya'ya iadesini istedi
Rusya'da kedi, köpek ve insanları yiyen cani yakalandı Rusya'da kedi, köpek ve insanları yiyen cani yakalandı
Müge Boz canlı yayında açıkladı: Bebeğin cinsiyetini öğrenmiyoruz çünkü.. Müge Boz canlı yayında açıkladı: Bebeğin cinsiyetini öğrenmiyoruz çünkü..
4 gündür kayıp oğluna seslendi: Yalvarıyorum, dön gel artık 4 gündür kayıp oğluna seslendi: Yalvarıyorum, dön gel artık
Sağlık personeli engeli kaldırmak için işaret dili öğreniyor Sağlık personeli engeli kaldırmak için işaret dili öğreniyor
Söloth, Ünal Karaman ile özel bir görüşme gerçekleştirdi Söloth, Ünal Karaman ile özel bir görüşme gerçekleştirdi
Ali Atay: Kendi mizahımızı dünyaya satmalıyız Ali Atay: Kendi mizahımızı dünyaya satmalıyız
Şehit cenazesinde tepki çeken anlar! Bir gülmediğiniz kalmıştı Şehit cenazesinde tepki çeken anlar! Bir gülmediğiniz kalmıştı
Emel Müftüoğlu ve Seray Sever, Mehmet Ali Erbil'e gitti Emel Müftüoğlu ve Seray Sever, Mehmet Ali Erbil'e gitti
Trabzonspor İstanbul'da 9 maçtır galibiyet yüzü göremiyor Trabzonspor İstanbul'da 9 maçtır galibiyet yüzü göremiyor
KKTC'de eğitim uçağı düştü! KKTC'de eğitim uçağı düştü!
Şehit cenazesinde tepki çeken anlar! Bir şehit gülmediğiniz kalmıştı Şehit cenazesinde tepki çeken anlar! Bir şehit gülmediğiniz kalmıştı
Cumhuriyet Bayramı töreninde şiir okumak için beklerken fenalaştı Cumhuriyet Bayramı töreninde şiir okumak için beklerken fenalaştı
İBB'den Eminönü'nde balık ekmek satan tekneler hakkında flaş karar! İBB'den Eminönü'nde balık ekmek satan tekneler hakkında flaş karar!
Konferansta merdivenden düşen Alman bakan bilinç kaybı yaşadı Konferansta merdivenden düşen Alman bakan bilinç kaybı yaşadı
Bakan Akar: PKK/YPG'nin harekat bölgesinde kaldığı gözüküyor Bakan Akar: PKK/YPG'nin harekat bölgesinde kaldığı gözüküyor
Fenerbahçe Nazım Sangare'yi Ocak ayında bitiriyor Fenerbahçe Nazım Sangare'yi Ocak ayında bitiriyor
DEAŞ'ın 5 numarasının 2 aylık takiple Sakarya'da yakalandığı ortaya çıktı DEAŞ'ın 5 numarasının 2 aylık takiple Sakarya'da yakalandığı ortaya çıktı
Roma ve Sevilla İrfan Can Kahveci için geliyor Roma ve Sevilla İrfan Can Kahveci için geliyor
ABD'den skandal hamle: Sözde 'Ermeni soykırımı' iddialarını onayladılar ABD'den skandal hamle: Sözde 'Ermeni soykırımı' iddialarını onayladılar
Avrupa’nın korkusu 'yenilmez Türkler’ yine yaptı Avrupa’nın korkusu 'yenilmez Türkler’ yine yaptı
Macron'dan cami saldırısına ilişkin flaş açıklama: Cumhuriyet nefreti asla tolere etmeyecek Macron'dan cami saldırısına ilişkin flaş açıklama: Cumhuriyet nefreti asla tolere etmeyecek
NATO'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması NATO'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması
Afganistan'da Taliban saldırısı: 21 kişi hayatını kaybetti Afganistan'da Taliban saldırısı: 21 kişi hayatını kaybetti

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

29 Ekim 2019 Salı 12:30:33 | Son Güncelleme: 29 Ekim 2019 Salı 12:35:51

'Ecdat yadigarı' köprüler zamana meydan okuyor

Konya'da Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde inşa edilen köprüler, ecdat yadigarı nadide eserler arasında yer alıyor.

Konya'da Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde inşa edilen "ecdat yadigarı" köprüler, zamana meydan okuyor.

Selçuklu ilçesine bağlı 5 bin yıllık tarihi yerleşim yeri Sille Mahallesi'ndeki Şeytan (Gavur) Köprüsü, kent merkezindeki Meram Köprüsü ile Beyşehir ilçesindeki Taşköprü ve Bada Köprüsü, Selçuklu ile Osmanlı dönemlerine ışık tutuyor.

Şeytan Köprüsü'nün, kullanılan malzeme ve yapım tekniği itibarıyla 16'ncı yüzyılda Osmanlı döneminde yapıldığı tahmin ediliyor. Mahalleye gelen suyun vadiden geçmesine imkan sağlamak amacıyla su kemeri olarak inşa edilen yapının, daha sonra iki yamacı birbirine bağlamasıyla köprü vazifesi gördüğü belirtiliyor.

Selçuklu döneminde 13'üncü yüzyılda Meram Çayı üzerinde yapılan, yaklaşık 30 metre uzunluğunda, 5 metre genişliğindeki Meram Köprüsü de halen kullanılıyor. Kesme taşlardan inşa edilen beş gözlü köprünün her iki yanında, iri taş bloklardan korkuluklar bulunuyor.

Osmanlı'nın ilk sulama projesi

Konya Ovası'nı sulamak amacıyla 1908-1914'te Osmanlı Devleti tarafından regülatör baraj sistemi olarak yaptırılan Taşköprü de önemli eserler arasında yer alıyor. Uzunluğu 40 metre, genişliği 6 metre olan yapının, 15 gözlü köprü üstü kemeri bulunuyor. 1997'de araç trafiğine kapatılan köprünün, Osmanlı'nın kurduğu ilk sulama projelerinden olduğu biliniyor.

Beyşehir'in Karahisar Mahallesi'nde bulunan, 80 metre uzunluğunda ve 5 metre genişliğindeki Bada Köprüsü ise 14'üncü yüzyıl Osmanlı eserleri arasında yer alıyor. Kesme taştan inşa edilen köprü, Karayolları Genel Müdürlüğünce 2014'te onarılarak turizme kazandırıldı.

"Ülkemizde çok önemli kültür varlıkları mevcut"

Konya Vakıflar Bölge Müdürü İbrahim Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi köprülerin Anadolu medeniyetinin önemli bir parçası olduğunu söyledi.

Anadolu'da Osmanlı ve Selçuklu dönemlerine ait çok sayıda köprü bulunduğunu belirten Genç, şunları kaydetti:

"Özellikle Anadolu'nun İslamlaşması ve Türkleşmesi sırasında, medeniyetimizin oluşturduğu tarihi kültürel varlıklarımızdan biri de köprülerimizdir. Bu köprüler medeniyetimizin ulaşımını sağlayan yollar üzerindeki çok önemli, nadide eserlerdir. Bunlar hem mimari hem sanatsal hem de mühendislik açısından önemli tarihi yapılarımızdır. Ülkemizde çok önemli kültür varlıkları mevcut. Bunların her yönüyle korunması ve gelecek nesillere aktarılması önem arz ediyor. Karayolları Genel Müdürlüğümüz de çoğunlukla bu köprülerimizin bakım, onarım ve restorasyon çalışmalarını yapmış durumda."

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ