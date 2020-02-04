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04 Şubat 2020 Salı 16:15:27 | Son Güncelleme: 04 Şubat 2020 Salı 16:18:49

Duvarları Olmayan Müze'nin yeni sergisi sanatseverlerle buluşacak

Dünya genelinde internet bağlantısı olan tüm masaüstü ve mobil cihazlardan erişime açılacak olan "Varmak Üzere" sergisi, sanatseverlerle buluşacak.

Dünya genelinde internet bağlantısı olan tüm masaüstü ve mobil cihazlardan erişime açılacak olan "Varmak Üzere" sergisi, sanatseverlerle buluşacak.

British Council'ın, zaman ve mekandan bağımsız bir sanat deneyimi sunan dijital sanat platformu "Duvarları Olmayan Müze" kapsamında hazırlanan sergi, Seyhan Musaoğlu ile Gürcistan'tan Teona Burkiashvili ve Ukrayna'dan Tatiana Kochubinska'nın küratörlüğünde hazırlandı.

"Herkes için sanat" prensibiyle yola çıkılan sergi için 11 Şubat'ta Pera Müzesi'nde bir tanıtım etkinliği düzenlenecek.

Üç küratörün katılımıyla gerçekleşecek açılış panelinde, serginin çıkış noktası ve hazırlık sürecinde yaşananlar ele alınacak.

Moderatörlüğünü British Council Sanat Müdürü Su Başbuğu'nun yapacağı "Dijital ve Sanata Erişim" başlıklı panele, Birleşik Krallık Serpentine Galerisi Araştırma ve Geliştirme Platformu'ndan Victoria Ivanova, Ukrayna Shukhliada Dijital Sanat Mekanı'ndan Lera Polyanskova ve Gürcistan In-Between Conditions'tan Khatia Tchokhonelidze konuşmacı olarak katılacak.

Etkinliğin "Yaratıcı Endüstrilerde Kapsayıcılık ve Erişim" başlıklı oturumunda ise İngiltere Sanat Konseyi Çeşitlilik Direktörü Abid Hussain, daha kapsayıcı ve erişilebilir bir sanat ve kültür ortamı geliştirmek için yapılan çalışmaları ele alacak.

Sergi hakkında
British Council Sanat Koleksiyonunun yanı sıra Türkiye, Gürcistan ve Ukrayna'dan sanatçıların eserlerini bir araya getirecek olan sergi, zaman kısıtlaması veya fiziksel erişim engeli olmadan ziyaretçilere serbestçe dolaşma ve keşfetme özgürlüğü tanımayı amaçlıyor.

Tüm eserler ve sanatçılar hakkında detaylı yazılı, görsel ve işitsel bilgilerin yer alacağı sergi, sesli betimleme, Türkçe ve uluslararası işaret dili anlatımı, kontrast ve metin kalınlaştırma özelliklerinin yanı sıra görme engellilerin kullandığı metin okuma programlarıyla da uyumlu çalışıyor.

İnsanın bir yurt edinme veya benliğine erişmeye yönelik iç dünyasındaki çabasını ve sonucunda, kendine ait bir yer bulmaya dair bitmek bilmeyen arzusuna odaklanan sergi, "Yer", "Arada" ve "Yersizlik" adlı üç bölümden oluşuyor.

Sergide fotoğraf, video ve yerleştirme gibi birçok farklı türde sanat ürünü yer alıyor.

(AA)

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