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06 Ekim 2019 Pazar 13:13:51 | Son Güncelleme: 06 Ekim 2019 Pazar 13:15:16

Düşünce Atölyesi öğrencilerini bekliyor

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ile Ankara Düşünce Atölyesi, 29 farklı alanda akademik derinlikte bilgi sahibi olma imkanı sağlayacak atölye eğitimleri başlatıyor.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) ile Ankara Düşünce Atölyesi (ADA), 29 farklı alanda akademik derinlikte bilgi sahibi olma imkanı veren atölye eğitimlerini başlatıyor.

ASBÜ ile ADA arasında bir süre önce imzalanan protokol kapsamında uygulamaya konulan ve kayıt süreci başlayan eğitimlere sembolik bir ücret karşılığı farklı yaş, eğitim grubundan herkes katılabilecek. Tarihten bilimsel araştırmalara, arkeolojiden pedagojiye, tiyatrodan sinemaya ve dil eğitimine kadar birçok farklı alanda yapılacak atölye eğitimleri, başta ASBÜ olmak üzere farklı üniversitelerden alanında uzman akademisyenlerce verilecek. Devam zorunluluğu ve bitirme tezi şartı bulunan atölyeleri başarı ile tamamlayanlar sertifikalandırılacak.

Eğitimler 10 hafta sürecek

Ankara Kalesi'nin bulunduğu bölgede, tarihsel doku ile iç içe bir eğitim ortamı sunan ADA'da başlayacak güz yarıyılı atölye eğitimlerine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan ASBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Barca, "Bu, kısa süreli sohbetlerin, 3-5 saatlik programların ötesinde, ders programı oluşturulmuş, devamı, değerlendirilmesi, öğrencinin katkısı tanımlanmış 10 haftalık bir eğitim programı." bilgisini paylaştı.

Barca, "Üniversitedeki akademik çalışmalarımızda da bir ders 14 hafta olarak tanımlanır. Burada da kıymetli bir çalışma hazırlandı. Toplam 29 atölye planlandı. Her bir atölyenin ders içeriği, derslerin kimler tarafından verileceği, dönem sonunda yapılacak projeler, çalışmalar akademik bir misyonla tanımlandı." diye konuştu.

Atölyelerin akademik altyapısının çok iyi oluşturulduğunu, eğitimlerin sonunda ASBÜ ve ADA'nın ortak sertifikalandırmasını yapacaklarını anlatan Barca, bir sivil toplum kuruluşunca bu profesyonellikte bir yaklaşımın oluşmasının önemine dikkati çekti. Bu iş birliğinin parçası olmaktan büyük mutluluk duyduklarını vurgulayan Barca, yarı resmi-yarı informal bir yapıya sahip olan eğitim programlarının öğrencilere farklı bir bakış açısı kazandıracağını, adeta bir "sivil üniversite" görevi üstleneceğini dile getirdi. Barca, ADA ile yürütülen iş birliğinin toplumun farklı sorunlarına yönelik ortak araştırma, yayın yapma gibi unsurları da içerdiğini söyledi.

"Her düşünceden, eğilimden insana açığız" 

ADA Genel Koordinatörü Ercan Demirci de mart ayında hayata geçirilen düşünce atölyesiyle sivil, üniversite dışında ama üniversitelerle iş birliğinde sosyal bilimler odaklı çalışmalar yürütmeyi hedeflediklerini söyledi.

Atölyeler kapsamında insanları merak duydukları farklı disiplinlerle buluşturmak istediklerini aktaran Demirci, "Örneğin bir mühendisin tarihe ilgisini atölyelerimizde onlara sunduğumuz hizmetle sağlamak istiyoruz. Farklı bir profilden sınıf ortamı oluşturmaya çalışıyoruz, bunun daha keyifli olduğu kanaatindeyiz." ifadelerini kullandı.

Aynı atölye içerisinde birden fazla hocanın da eğitim vereceğini aktaran Demirci, "Eğitimlerimiz 14 Ekim haftası başlayacak. Başvuruları da bu tarihe kadar alacağız. Güz dönemi atölyeleri aralık ayı sonuna kadar sürecek. Sömestr tatili sonrasında da bahar dönemi programları yapılacak." açıklamasında bulundu.

Atölyelerde bir farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini anlatan Demirci, "Her düşünceden, eğilimden insana açığız. ADA'nın temel kaygısı, insanlığın ortak aklına küçük de olsa bir katkıda bulunmak ve ondan istifade etmek. Dolayısıyla açtığımız atölyelerle ilgili arzusu, kaygısı, merakı olan her kesime kapımız sonuna kadar açık." diye konuştu.

Güz dönemi atölye eğitimleri için kayıtlar ADA'ya yapılırken, eğitimlerle ilgili detaylı bilgiye de kuruluşun sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor. Bu kapsamda Ankara Düşünce Atölyesi'nde başlayacak eğitimler şöyle:

"Uluslararası ilişkiler, arkeoloji, müzik, sinema, tiyatro, güzel sanatlar, Farsça, modern Arapça (giriş düzeyi), modern Arapça (başlangıç düzeyi), İbranice, Latince, bilimsel araştırmalar, tarih, medya ve iletişim, işletme yönetimi, pedagoji, Aliya İzzetbegoviç Atölyesi, hukuk, yönetim bilimleri, siyaset bilimi, dil ve edebiyat, psikoloji, politik teoloji okumaları, çalışma hayatı ve sendikal hareketler, göç ve sosyal politika, felsefe, insan hakları, ilahiyat, sosyoloji." 

(AA)

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