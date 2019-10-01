Dünyanın en iyi ve ödüllü filmleri TürkMedya ortaklığıyla gerçekleştirilecek 7. Boğaziçi Film Festivali'nde

Bu yıl 25 ülkeden toplam 83 filme ev sahipliği yapacak olan Boğaziçi Film Festivali, özel bir filmi, açılış filmi olarak sinemaseverlerle buluşturacak. 72. Cannes Film Festivali’nin kapanış filmi olarak da gösterilen Eric Toledano ve Olivier Nakache ikilisinin yönettiği, başrolde ünlü oyuncu Vincent Cassel’in yer aldığı “The Specials” filmi 18 Ekim açılış töreninin hemen ardından gösterilecek.

7. Boğaziçi Film Festivali Uluslararası Yarışma filmleri de belli oldu. Dünyanın dört bir yanından uluslararası festivallerde dünya prömiyerlerini yapan filmler, En İyi Uluslararası Uzun Metraj Film, En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu ve Jüri Özel Ödülleri olmak üzere 5 ödül için yarışacaklar.

TÜRKİYE GALALARINA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Boğaziçi Film Festivali’nin yılın beklenen filmlerinin Türkiye galalarına ev sahipliği yapacağı “Dünya Sineması” bölümünde Brian Welsh’in “Beats”, José Luis Cuerda’nın “Some Time Later”, Sam de Jong’un Berlin Film Festivalinden Kris-tal Ayı Ödülü alan filmi “Goldie”, Xierzati Yahefu’nun “The Composer”, Juris Kursietis’in Cannes Film Festivali’nde "Director's Fortnight" kategorisinde ses getiren filmi “Oleg”, Bart Freundlich’in Julianne Moore’lu Sundance Film Festi-vali’nde beğeni toplayan “After The Wedding” ile usta yönetmen Werner Her-zog’un dünya prömiyerini 72. Cannes Film Festivalinde yaptığı filmi “Family Romance, LLC” filmleri gösterilecek.





“FİLM GÖSTERİLERİ KADIKÖY, ATLAS VE BEYOĞLU SİNEMALARINDA”

Boğaziçi Film Festivali’nin bu yıl 7. yaşına girdiğine dikkat çeken Festival Başkanı Ogün Şanlıer, “Uluslararası Boğaziçi Film festivali bu yıl 18-25 Ekim arasında gerçekleşecek, film gösterilerimiz Kadıköy, Atlas ve Beyoğlu sinemalarında gerçekleşecek. Festivale her yıl olduğu gibi bu yılda hem ulusal hem de uluslararası anlamda yoğun bir katılım var.” dedi.

“TÜRKMEDYA AİLESİNE DESTEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ”

TürkMedya’nın Boğaziçi Film Festivali’ne verdiği desteğin önemli olduğunu belirten Ogün Şanlıer, “Festivalimizin içeriği duyurabilmemiz için medya sponsorlarının çok önemli olduğunu söylüyoruz. Bu anlamda TürkMedya ailesine verdiği desteklerden dolayı çok teşekküre diyorum. Geçen yılda aynı desteği vermişlerdi, bu yılda aynı desteği verdiler, aynı şekilde medya sponsoru olmaya devam ediyorlar.” ifadelerini kullandı.





“BU YILA ÖZEL AFİŞ VE SLOGAN HAZIRLADIK”

Boğaziçi Film Festivali’nin bu yıla özel afişle girdiğini söyleyen Festival Artistik Direktörü Emrah Kılıç, “Bu yıla özel bir afiş ve sloganla giriyoruz. Boğaziçi Film Festivali adı üzerinde İstanbul’un ve Boğaziçi’nin festivali bunu bir kez daha vurgulamak istedik. Özel olarak hazırladığımız afiş, konumuzu merkeze alıyor. 7 ayrı yunus ikonunun bir araya geldiği ve boğazın günbatımının pembemsi kızıla çalan renkleri ve suyun turkuaz renklerini bir araya getirdik. Umarım takip edenler beğenir.” diyerek sözlerini sonlandırdı.



