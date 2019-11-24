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24 Kasım 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 24 Kasım 2019 Pazar 02:06:33

Dünyanın en güzelleri

Dünyaca ünlü National Geographic dergisi, 2020'de gidilecek kültür gezileri arasında Göbeklitepe'yi önerdi. CNN Travel ise Dünyanın en güzel 25 yeri' listesinde Türkiye'den Kapadokya'ya yer verdi.

Türkiye'deki doğal ve tarihi güzellikler dünyanın dikkatini çekmeye devam ediyor. ABD merkezli CNN International sitesinin Travel / Seyahat ekibi, 'Dünyanın en güzel 25 yeri' listesini yayınladı. CNN'in internet sitesinde manşetler arasında yer alan listede Türkiye'den Kapadokya'ya da yer verildi. Haberde, Kapadokya'nın tanıtıldığı bölümde “Söz konusu dinlenmek olduğunda Türkiye'nin Akdeniz kıyıları tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Ama Anadolu'nun derinliklerinde bulunan Kapadokya, Türkiye'nin en müthiş mücevherlerinden biri. Peri Bacaları, antik kiliseler, manastırlar, müthiş jeolojik yansımalar, yeraltı şehirleri. Kapadokya muhakkak uğramanız gereken bir yer” denildi.Dünyaca ünlü National Geographic dergisi ise okuyucuları için '2020 yılında gidilecek en iyi yerler' listesi belirledi. Derginin Seyahat Genel Yayım Yönetmeni George Stone, “Her yıl hazırladığımız 'seyahat tavsiyeleri' listemizin 2020 versiyonunu yayınladık. Listeyi hazırlarken dünyanın dört bir yanında görev yapan editörlerimizden, fotoğraflardan ve gezi tutkunlarının görüşlerinden yararlandık” dedi. İspanya’dan Asturias, Çin'den Guizhou Parkı, Guatemala'dan Maya, Arjantin'den Mendoza Bölgesi gibi yerlerin bulunduğu listeye Türkiye'den ise Göbeklitepe de dahil edildi. Göbeklitepe'nin 11 bin 600 yıllık olduğu hatırlatılan detaylarda ise bölgeye gitmek için en uygun zamanın mart ve mayıs olduğu belirtildi.

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