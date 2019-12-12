Dünyanın en eski sanat eseri Sulawesi’deki bir mağara duvarında keşfedildi

İki yıl önce Endonezya’nın Sulawesi adasında keşfedilen, 4,5 metre genişliğindeki eserde, mızrak ve ip gibi görünen nesneleri kullanan avcıların yabani hayvanları kovalayışı resmediliyor.

CNN’de yer alan haberde yarı insan ve yarı hayvan olan bu melez avcıların kovaladığı hayvanların yaban domuzuyla küçük bir manda olduğu ifade edildi.

Saygın bilim dergisi Nature’da yayımlanan makaleye göre Avustralya'daki Griffith Üniversitesi'nden araştırmacılar, kireçtaşıyla çizilen mağara resminin, en az 43 bin 900 yıl öncesine (Paleolitik Dönem) ait olduğunu keşfetti.

Araştırmacılar, “Bildiğimiz kadarıyla bu av sahnesi hikaye anlatıcılığının şimdilik en eski resimsel kaydı ve dünyadaki en eski figüratif sanat eseri” ifadelerini kullandı.

AFP’de yer alan habere göre yakın zamanda Borneo’da bulunan ve bir hayvanı betimleyen mağara resmi de 40 bin yıl öncesine tarihlenmişti.

Bilim insanları uzun süredir, mağara sanatının Avrupa’da ortaya çıktığını düşünüyordu. Ancak Endonezya’da keşfedilen bu son bulgular, bu teoriyle uyuşmuyor.

Sadece Sulawesi'de en az 242 mağara veya sığınak resmi bulunuyor ve ekip, her yıl yeni kazı alanları keşfettiklerini söylüyor.

Söz konusu eserde yer alan, insan vücudu üzerinde kuş veya sürüngen başı taşıyan melez avcılar, koyu kırmızı renklerle tasvir ediliyor.

Araştırma ekibi buradan yola çıkarak, 44 bin yıl önce insanlığın gelişmiş bir sanatsal kültüre, mitlere ve sipiritüel inançlara sahip olduğunu söylüyor:

Kurmaca hikayeler üretme yeteneği, insan dilinin evrimsel gelişiminde ve moderne yakın bilişsel kalıpların gelişiminde son ve en önemli aşama olarak görülebilir. Bu açıdan (söz konusu bulgular) dikkate değer.