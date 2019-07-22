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22 Temmuz 2019 Pazartesi 12:15:48 | Son Güncelleme: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 12:19:58

Dünyanın elle yapılan en büyük tüneli... Gören hayran kalıyor

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan Titus Tüneli ve Beşikli Mağara yaz döneminde yerli ve yabancı turistler ile doğa tutkunlarının akınına uğruyor. Romalılar döneminde, kenti sel sularından korumak için o dönemde esir olan bin kişiye yaptırılan Titus Tüneli, bitişiğindeki Beşikli Mağarası ve Hz. Hızır Türbesi ziyaretçilerin büyük ilgi gösterdiği meknların en başında yer alıyor.

Roma İmparatoru Vespasian'ın emriyle yapımına başlanan ve oğlu Titus döneminde tamamlanan tünel, Musa Dağı’ndan gelen suların neden olduğu selin taşıdığı kum ve çakılların limanı doldurmasına engel olmak için bin esire yaptırılmış. Doğal yapıya uygun, yeşillikler içerisinde oluşturulan yürüyüş yolunun takip edilmesiyle tünele varan ziyaretçileri bu ilginç görüntü etkiliyor. Dünyanın elle yapılan en büyük tüneli olarak bilinen Titus Tüneli, doğanın içerisindeki etkileyici dokusuyla ziyaretçileri kendisine hayran bırakıyor. Tümüyle dağ içine oyulan tünel bin 380 metre uzunluğunda, 7 metre yüksekliğinde ve 6 metre genişliğinde.
Tünelin yaklaşık 100 metre doğusunda bulunan Beşikli Mağaralar da gelen yerli ve yabancı turistler tarafından büyük ilgi görüyor.  İçerisinde Roma Dönemi’ne ait elle oyulmuş mezarların bulunduğu bölge adeta doğayla bütünleşmiş. Mağaralardaki mezarların ise soylu bir yönetici ve ailesine ait olduğu sanılıyor.
 
Titus Tünel'i ve Beşikli Mağaralar’ın da eteklerinde yer aldığı Musa Dağı semalarında uçan yamaç paraşütleri eşliğinde güneşin denize yolculuğunu izlemek de mümkün.

İNTERNETTE GÖRDÜM
 
Titus Tünel'ini internette gördüğünü ve arkadaşlarıyla birlikte ziyarete geldiğini belirten ziyaretçilerden Umut Çelik, "Adana'dan geliyorum. Titus Tüneli'ni internet sayfalarında gördüm, çok hoşuma gitti. Biz arkadaşlarla birlikte karar verdik gezmeye. Türkiye'nin her yerinden gelen insanlar var burada. Çok güzel tarihi yerler. Çok uzun yıllara dayanan bir yermiş. Biz de merak ettik geldik. Herkese tavsiye ederiz" dedi.
 
DOĞA, DENİZ VE TARİHİN BİRLEŞTİĞİ BİR YER
 
Türkmenistan'dan gelen ve hemşirelik öğrencisi olan Jemile Galpakova ise 'Hatay'a da gezmeye geldik arkadaşlarla. Samandağ gerçekten güzel bir yer. Titus Tüneli’ni övdüler. Doğa, deniz ve tarihin birleştiği bir yer. Manzara da çok güzel. Gün batımı da izlenebilir bence burada. Gerçekten çok güzel ve herkese gelmelerini tavsiye ederim buraya" diye konuştu.

(DHA)

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