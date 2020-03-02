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02 Mart 2020 Pazartesi 15:21:03 | Son Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 15:22:16

Dünya Miras Listesi adayı 'St. Paul' için 200 bin turist hedefi

Mersin'in önemli inanç turizm merkezlerinden Tarsus ilçesindeki St. Paul Kilisesi ve Kuyusu'na turistlerin ilgisi artarak devam ediyor.

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde bulunan ve Hristiyan alemi için önem taşıyan Mersin'in Tarsus ilçesindeki St. Paul Kilisesi ve Kuyusu'nu bu yıl en az 200 bin turistin ziyaret etmesi hedefleniyor.

AA muhabirinin Tarsus Müze Müdürlüğü 2019 yılı ziyaretçi verilerinden derlediği bilgiye göre, "Tarsuslu Pavlus" olarak bilinen St. Paul'un (Aziz Pavlus) doğum yeri ilçedeki St. Paul Kilisesi ve Kuyusu'nu 53 bin 736 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Hazreti İsa ve 4 havarinin freskleri bulunuyor

Hristiyan dünyası için önem taşıyan kilise ve St. Paul'un yaşadığı evin bulunduğu yer olarak rivayet edilen avluda bulunan su kuyusu, 2000 yılında "St. Paul Kilisesi, Kuyusu ve Tarihi Çevresi" adıyla UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne alındıktan sonra turistlerin ilgisi daha da arttı.

Dönem dönem ayinlerin yapıldığı, hem Katolik hem de Ortodoks mimari stilinde inşa edilen kilisenin orta nefinin tavanında Hazreti İsa, yanlarda da 4 havariler Yohannes, Mattios, Marcos ve Lucas'ın freskleri bulunuyor.

"St. Paul'un bu kent için çok önemli ve anlamlı bir yeri var"

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 bin yıllık tarihi geçmişi bulunan kentin, Hititler'den Bizans'a, Anadolu Selçuklu Devletinden Osmanlı İmparatorluğu'na kadar birçok medeniyetin izlerini taşıyan önemli eserlere sahip olduğunu söyledi.

St. Paul'un, Doğu Akdeniz ve Çukurova bölgesinin en önemli inanç turizm merkezlerinden biri olarak öne çıktığına dikkati çeken Bozdoğan, "2000 yılında yapılan başvuruda UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer aldık. Süreç 20 yıldır geçici olarak devam ediyordu. Birkaç gündür UNESCO'dan gelen heyet, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın eşlik ettiği ekiple kentimizi geziyor. St. Paul'un bu kent için çok önemli ve anlamlı bir yeri var." diye konuştu.

Bozdoğan, ilçenin "Danyal Peygamber'in kabri", "Kleopatra Kapısı", "Donuktaş Tapınağı" ve "Ashab-ı Kehf" gibi zenginliklerle açık hava müzesi görünümünde bulunduğunu kaydetti.  

Tarihi yapıların, St. Paul Kilisesi ve Kuyusu ile kentin turizmine katkı sağladığını ifade eden Bozdoğan, şöyle konuştu:

"2020 yılından sonra bizim en büyük hedefimiz, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde kalıcı olarak yer almak ve turizm açısından ciddi bir turist akını sağlamak. Yeryüzünde yaklaşık 2 milyara yakın Hristiyan var. St Paul, akın akın gelmeleri gereken bir yer. St. Paul Klisesi ve Kuyusu'nu 2020'de en az 200 bin turistin ziyaret etmesini hedefliyoruz, tarihi kompleksin UNESCO Dünya Miras Listesi'nde kalıcı olarak yer almasını sağlamaya çalışıyoruz. "

(AA)

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