Dumlupınar’ın öyküsünü anlatan 'Ah Bir Ataş Ver'e 8 ülkeden ödül

  • Bist 100
    100308
  • Dolar
    5,7103
  • Euro
    6,3119
  • Altın
    275,2130
İstanbul
19 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Son Dakika: Kağıthane'de belediye otobüsü 5 araca çarptı Son Dakika: Kağıthane'de belediye otobüsü 5 araca çarptı
Roma Başakşehirli yıldıza kancayı taktı Roma Başakşehirli yıldıza kancayı taktı
Azad Keşmir Cumhurbaşkanı Mesud Han korkutan açıklama: Nükleer bir kış yaşanacak! Azad Keşmir Cumhurbaşkanı Mesud Han korkutan açıklama: Nükleer bir kış yaşanacak!
AB eski Bakanı Egemen Bağış Prag Büyükelçisi oldu AB eski Bakanı Egemen Bağış Prag Büyükelçisi oldu
Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yapıyor: Kültür Bakanlığı alım başvuruları ne zaman yapılır? Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yapıyor: Kültür Bakanlığı alım başvuruları ne zaman yapılır?
İstanbul’da motosikletli magandaların "yok artık" dedirttiği anlar kamerada İstanbul’da motosikletli magandaların "yok artık" dedirttiği anlar kamerada
CHP ve İP terör örgütüne kalkan oldu CHP ve İP terör örgütüne kalkan oldu
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Sözleşmelilerin kadroya geçmesi için çabalarımızı sürdüreceğiz Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Sözleşmelilerin kadroya geçmesi için çabalarımızı sürdüreceğiz
Suudi Arabistan, Hudeyda kentindeki Husileri bombaladı Suudi Arabistan, Hudeyda kentindeki Husileri bombaladı
Faizler düştü, satışlar patladı! Sadi Özdemir: “Böyle giderse yeni projeler başlar” Faizler düştü, satışlar patladı! Sadi Özdemir: “Böyle giderse yeni projeler başlar”
'Beşiktaş'ın bu durumu kabul edilebilir değil' 'Beşiktaş'ın bu durumu kabul edilebilir değil'
ABD'de elektronik sigaradan 7 kişi öldü! Vaka sayısı 500'ü geçti ABD'de elektronik sigaradan 7 kişi öldü! Vaka sayısı 500'ü geçti
Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı yapıyor: OGM alımı başvuruları ne zaman? OGM alımı başvuru ekranı Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı yapıyor: OGM alımı başvuruları ne zaman? OGM alımı başvuru ekranı
DEAŞ'ın infaz timi mensubu düzensiz göçmenlerin arasına gizlenmiş DEAŞ'ın infaz timi mensubu düzensiz göçmenlerin arasına gizlenmiş
Pendik'teki orman yangınıyla ilgili bir kişi gözaltında Pendik'teki orman yangınıyla ilgili bir kişi gözaltında
Brent petrolün varili 64,78 dolar Brent petrolün varili 64,78 dolar
Karius'un gönderilmesine sözleşmesi engel oluyor Karius'un gönderilmesine sözleşmesi engel oluyor
Brezilya'da rüşvet operasyonu: Senatörlerin ofisleri de arandı Brezilya'da rüşvet operasyonu: Senatörlerin ofisleri de arandı
Galatasaray'a 35.9 milyon Euro'luk Devler Ligi geliri Galatasaray'a 35.9 milyon Euro'luk Devler Ligi geliri
Eylül ayı tüketici güven endeksi açıklandı Eylül ayı tüketici güven endeksi açıklandı
Borsa İstanbul, güne yükselişle başladı Borsa İstanbul, güne yükselişle başladı
Savaş testi için düğmeye bastı! Balistik gözdağı Savaş testi için düğmeye bastı! Balistik gözdağı
Ali Koç'un sicili Fatih Terim'i aratmıyor! Ali Koç'un sicili Fatih Terim'i aratmıyor!
Dumlupınar’ın öyküsünü anlatan 'Ah Bir Ataş Ver'e 8 ülkeden ödül Dumlupınar’ın öyküsünü anlatan 'Ah Bir Ataş Ver'e 8 ülkeden ödül

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

20 Eylül 2019 Cuma 09:56:04 | Son Güncelleme: 20 Eylül 2019 Cuma 10:00:28

Dumlupınar’ın öyküsünü anlatan 'Ah Bir Ataş Ver'e 8 ülkeden ödül

23 yaşındaki genç yönetmen Gökhan Kaya’nın çektiği ve Dumlupınar denizaltısının öyküsünü anlatan “Ah Bir Ataş Ver” isimli kısa film 8 ülkeden ödül kazanırken, aynı zamanda dünyada dijital platformlarda yayınlanan ilk kısa film oldu.

“Ah Bir Ataş Ver” isimli kısa film, 1953 yılında Nara Burnu açıklarında bir İsveç gemisi ile çarpışan Dumlupınar denizaltısının öyküsünü serbest uyarlama olarak ele alıyor. Telefon ve tablet gibi cihazlarla internet üzerinden izlenilebilecek olan film, yurt içindeki ve yurt dışındaki film festivallerinde gösterilirken, birçok da ödül aldı. “Ah Bir Ataş Ver” filmi 2018 yılında Norveç’ten kazandığı ödülün haricinde 7 ödülün daha sahibi oldu. İngiltere, Rusya, Nepal, Portekiz, Kıbrıs ve Ermenistan gibi ülkelerde gösterilen film, Fransa, Almanya ve Amerika’da da temsil hakkı kazandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığının destekleriyle çektiği filmde öyküyü nasıl işlediklerini anlatan filmin yönetmeni Gökhan Kaya, “1953 yılında Naraburnu’nda seyreden Dumlupınar denizaltısı, bir İsveç gemisi ile çarpışıyor ve mürettebatın çoğunu kaybediyor. Fakat denizaltının içerisinde olan 22 tane asker daha var. Denizaltı denizin derinliklerine indiği zamanda bu askerler günlerce beklemek zorunda kalıyor. Senaryoyu yazarken bizim temel olarak dayanak noktamız buydu. İçeride kalan askerlerin ne yaşadığı ile ilgili bir fikir olmadığı için, bu insanlar neleri sorgulamış olabilir, neler düşünmüş olabilir şeklinde bir film hazırlamaya çalıştık. Olayın bilinen bir yanı var, askerlerle irtibata geçildiğine dair. Battı şamandırası denen bir sistem var. Orada görüşmeler mevcut ama o telefon konuşmaları haricinde içeride ne olduğu ile alakalı hiçbir bilgi yok. Onu tasarlamaya ve bilinmeyen kısmına odaklanmaya çalıştık” dedi. Festival yolculuklarının devam ettiğini söyleyen Kaya, “Bu proje henüz izlenme aşamasında, ancak üzerinden belli bir zaman geçtikten sonra artık yeni projemize odaklanacağız. Proje dosyalarımız hazır, bir uzun metraj film projemiz var” diye konuştu.

“En büyük engel bütçe oluyor”

Genç öğrencilere kısa film çekme konusunda tavsiyeler de veren Gökhan Kaya, “Kısa film çekme konusunda önümüzdeki en büyük engel bütçe oluyor. Bu bütçe engeli yüzünden çoğu öğrenci hikayesini senaryo aşamasında bütçe oto sansürüne uğratıyor. Bana kalırsa, buradaki bütçe göz ardı edilip senaryo yazılmalı. Senaryo yazıldıktan sonra eldeki bütçeye göre yeniden revize edilmeli diye düşünüyorum. Biz de bu filmi böyle yaptık. Elimizde hiçbir bütçe yokken bir denizaltına ve 80 oyuncuya ihtiyacımız var diye düşünseydik bu senaryoyu yazamazdık. Yazıp elimizdeki bütçeye göre revize etme fikri bu filmin gerçekleşmesine sebep oldu” ifadelerini kullandı. 

Görüntü yönetmenliğini Oğuz Han Kaya’nın üstlendiği kısa film, iTunes ve Apple TV gibi platformlarda dünyada yayınlanan ilk kısa film oldu. Film aynı zamanda Google Play Store üzerinden de izlenilebilecek.

İHA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ