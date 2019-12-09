DT'nin yerli oyunlarında biletlerin yüzde 95'i satıldı

  • Bist 100
    108808
  • Dolar
    5,8068
  • Euro
    6,4334
  • Altın
    273,3530
İstanbul
11 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
'Timsahlar’ görüntülendi! Nefes kesen anlar 'Timsahlar’ görüntülendi! Nefes kesen anlar
Alex de Souza: Fenerbahçe'ye ne zaman çağrılırsam gelirim Alex de Souza: Fenerbahçe'ye ne zaman çağrılırsam gelirim
Cenk Tosun'un yeni hocası belli oluyor Cenk Tosun'un yeni hocası belli oluyor
Guardiola, Barcelona'ya gidiyor Guardiola, Barcelona'ya gidiyor
Başkan Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile görüştü Başkan Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile görüştü
Şırnak'ta şehit olan askerlerimizin kimlikleri belli oldu Şırnak'ta şehit olan askerlerimizin kimlikleri belli oldu
G.Saray’da iki yıldız oyuncunun Fatih Terim ile çalışmak istemediği ortaya çıktı G.Saray’da iki yıldız oyuncunun Fatih Terim ile çalışmak istemediği ortaya çıktı
Akkuyu Nükleer AŞ ile TEİAŞ arasında elektrik bağlantı anlaşması imzalandı Akkuyu Nükleer AŞ ile TEİAŞ arasında elektrik bağlantı anlaşması imzalandı
erkez Bankası aralık ayı beklenti anketi açıklandı erkez Bankası aralık ayı beklenti anketi açıklandı
Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek
Gelinlikle karşılayan eşine şiddet uygulayan koca tutuklandı Gelinlikle karşılayan eşine şiddet uygulayan koca tutuklandı
Belhanda, satış listesine kondu Belhanda, satış listesine kondu
İmamoğlu'na çok sert 'Kanal İstanbul' yanıtı! İmamoğlu'na çok sert 'Kanal İstanbul' yanıtı!
Rusya'da füzelerin komuta merkezi test edildi Rusya'da füzelerin komuta merkezi test edildi
Rusya'da füzelerin komuta merkezi test edildi Rusya'da füzelerin komuta merkezi test edildi
Fahriye Evcen'i üzen haber Fahriye Evcen'i üzen haber
Serdar Ortaç'tan itiraf! 'İki keçi gibi inatlaştık ben boşandım' Serdar Ortaç'tan itiraf! 'İki keçi gibi inatlaştık ben boşandım'
Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk
Borussia Dortmund'da Axel Witsel ilk yarıyı kapattı Borussia Dortmund'da Axel Witsel ilk yarıyı kapattı
Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve futbolculardan anlamlı ziyaret Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve futbolculardan anlamlı ziyaret
Bosna Hersekli sinemaseverler Türk filmlerine doyacak Bosna Hersekli sinemaseverler Türk filmlerine doyacak
DT'nin yerli oyunlarında biletlerin yüzde 95'i satıldı DT'nin yerli oyunlarında biletlerin yüzde 95'i satıldı
Bağcılar'daki oto galericiler çarşısında cinayet Bağcılar'daki oto galericiler çarşısında cinayet
Ceren'in katilinin cinayetten önceki görüntüleri ortaya çıktı Ceren'in katilinin cinayetten önceki görüntüleri ortaya çıktı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

09 Aralık 2019 Pazartesi 16:13:26 | Son Güncelleme: 09 Aralık 2019 Pazartesi 16:17:12

DT'nin yerli oyunlarında biletlerin yüzde 95'i satıldı

Devlet Tiyatroları tarafından 6'ncı kez düzenlenen Yerli Yazarlar Haftası kapsamında sahnelenecek oyunların bilet satışları yüzde 95'e ulaştı.

DT'den yapılan açıklamaya göre, başkentin farklı sahnelerinde 10-15 Aralık tarihlerinde seyirciyle buluşacak oyunların bilet satışları 27 Kasım Çarşamba günü başladı. Türk yazarların eserlerinden derlenen 60 temsilin biletleri tükenmek üzere. 

Diyarbakır, Ankara, Antalya, Bursa, Sivas, Erzurum, İzmir ve İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçılarını bir araya getiren ve sekiz ilin farklı uyarlamalarıyla sahnelenecek temsillerin genel bilet satış oranı yüzde 95 oldu.

Hafta süresince 20 bin kişinin tiyatroyla buluşması beklenirken, bugüne kadar 19 bin bilet satıldı.

Ömer F. Oyal'ın yazdığı "Uçmak Hezarfen Ahmed Çelebi", Haldun Dormen'in yazdığı "Kantocu", Haldun Taner'in yazdığı "Keşanlı Ali Destanı", Asiye Demet Köse'nin yazdığı "1919: Şafak", Gökçe Kurt Elitez'in derlediği "Bir Nefes Dede Korkut", Tuncer Cücenoğlu'nun yazdığı "Şapka" ve Ergun Sav'ın yazdığı "Vatan Yahut Namık Kemal" kapalı gişe perde açacak.

Cevat Fehmi Başkut'un yazdığı "Buzlar Çözülmeden", Filibeli Ahmed Hilmi'nin yazdığı "Amak-ı Hayal", Necip Fazıl Kısakürek'in yazdığı "Reis Bey", Ahmet Metin Önel'in yazdığı "Eyvah Nadir" ve Ayla Çınaroğlu'nun yazdığı çocuk oyunu "Yedi Kapılı Kent" oyunlarının ise doluluk oranı yüzde 90'lara ulaştı.

Tiyatroseverlerin yoğun ilgisinden dolayı etkinlik gününe kadar tüm oyunların dolması bekleniyor. Biletler internetten ve Devlet Tiyatroları gişelerinden satışa sunuluyor.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ