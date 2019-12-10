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10 Aralık 2019 Salı 10:15:08 | Son Güncelleme: 10 Aralık 2019 Salı 10:16:57

'Drama' dalında 3 Netflix yapımı Altın Küre'ye aday gösterildi

2019 ödüllerinde En İyi Drama Film dalında Warner Bros. yapımı "Joker", Dreamworks yapımı "1917" ve Netflix yapımları "The Irishman", "Marriage Story" ve "The Two Popes" ödüle aday gösterildi.

Hollywood Yabancı Basın Birliğinin düzenlediği 77. Altın Küre Ödülleri'nin adayları belli oldu.

Adaylar ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen basın toplantısıyla duyuruldu.

Bu yılın ödüllerinde En İyi Drama Film dalında Warner Bros. yapımı "Joker", Dreamworks yapımı "1917" ve Netflix yapımları "The Irishman", "Marriage Story" ve "The Two Popes" ödüle aday gösterildi.

En İyi Müzikal veya Komedi Filmi dalında ise Columbia Pictures ve Sony Pictures yapımı "Once Upon a Time in Hollywood" ile Netflix yapımı "Dolomite is My Name", Fox Searchlight Pictures yapımı "Jojo Rabit", Paramount Pictures yapımı "Rocketman" ve Lionsgate yapımı "Knives Out" ödüle aday oldu.

Tarantino, Scorsese ve Bong Joon Ho yarışıyor

En İyi Yönetmen Ödülü'ne, "Once Upon a Time in Hollywood" filmiyle Quentin Tarantino, "1917" filmiyle Sam Mendes, "Joker" filmiyle Todd Phillips, "The Irishman" filmiyle Martin Scorsese ve "Parazit" filmiyle Bong Joon Ho aday gösterildi.

En İyi Senaryo Ödülüne "Once Upon a Time in Hollywood" filmiyle Quentin Tarantino, "Marriage Story" filmiyle Noah Baumbach, "The Two Pope" filmiyle Anthony McCarten, "The Irishman" filmiyle Steven Zaillian, "Parazit" filmiyle Bong Joon Ho ve Han Jin Won aday oldu.

Drama - En İyi Kadın Oyuncu dalında, "Harriet" filmiyle Cynthia Erivo, "Marriage Story" filmiyle Scarlett Johansson, "Little Women" filmiyle Saoirse Ronan, "Bombshell" filmiyle Charlize Theron ve "Judy" filmiyle Renee Zellweger ödül adayları arasında yer aldı.

Drama - En İyi Erkek Oyuncu dalında, "Ford vs. Ferrari" filmindeki performasıyla Christian Bale, "Pain and Glory" filminde rol alan Antonio Banderas, "Marriage Story" filmindeki rolüyle Adam Driver, "The Two Popes" filmiyle Jonathan Pryce ve "Joker" filmindeki performansıyla Joaquin Phoenix ödüle aday oldu.

Komedi veya Müzikal kategorisinde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne "Knives Out" filmindeki performansıyla Ana de Armas, "The Farewell" filmindeki rolüyle Awkwafina, "Where'd You Go, Bernadette" filmiyle Cate Blanchett, "Booksmart" filmiyle Beanie Feldstein ve "Late Night" filmiyle Emma Thompson aday gösterildi.

Komedi veya Müzikal kategorisinde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne ise "Knives Out" filmindeki performansıyla Daniel Craig, "Jojo Rabit" filmindeki rolüyle Roman Griffin Davis, "Rocketman" filmindeki rolüyle Taron Egerton, "Dolomite is My Name" filmiyle Eddie Murphy ve "Once Upon a Time in Hollywood" filmiyle Leonardo Di Caprio aday oldu.

Televizyon yapımları

Televizyon yapımlarında ise "Drama" kategorisinde En İyi Dizi Ödülü'ne HBO'da yayımlanan "Big Little Lies" ve "Succession", Netflix'te yayımlanan "The Crown", BBC America'da yayımlanan "Killing Eve" ve Apple TV'de yayımlanan "The Morning Show" aday gösterildi.

Müzikal veya Komedi kategorisinde ise HBO'da yayımlanan "Barry", Amazon Prime Video'nun yayımladığı "Fleabag" ve "Marvelous Mrs. Maisel" ile Netflix'te yayınlanan "The Kominsky Method" ve "The Politician" En İyi Dizi Ödülü'ne aday oldu.

77. Altın Küre Ödülleri 5 Ocak 2020 gecesi Los Angeles'ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

(AA)

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