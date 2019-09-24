  • Bist 100
    101847
  • Dolar
    5,7045
  • Euro
    6,2848
  • Altın
    279,2130
İstanbul
16 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
UEFA'dan yeni turnuva: UEFA Konferans Ligi UEFA'dan yeni turnuva: UEFA Konferans Ligi
Yargıtaydan "KCK ana davası"yla ilgili karar Yargıtaydan "KCK ana davası"yla ilgili karar
Doğu Ekspresi'nde 'senfonik' yolculuk Doğu Ekspresi'nde 'senfonik' yolculuk
Çin'den Kıbrıs'ta 'iki tarafın çıkarlarına uygun çözüm' açıklaması Çin'den Kıbrıs'ta 'iki tarafın çıkarlarına uygun çözüm' açıklaması
Silivri'deki depremin Avcılar'daki binada çatlaklar oluşturdu iddiası Silivri'deki depremin Avcılar'daki binada çatlaklar oluşturdu iddiası
İzmit'te fuhuş operasyonu İzmit'te fuhuş operasyonu
Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan İdlib açıklaması Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan İdlib açıklaması
ABD’yle ikinci kara devriyesi ABD’yle ikinci kara devriyesi
Kulp’ta HDP provokasyonu Kulp’ta HDP provokasyonu
"Gerekirse 23 ay burada bekleriz" "Gerekirse 23 ay burada bekleriz"
Kevin Grosskreutz, Almanya'da Türkspor Dortmund'un başına getirildi Kevin Grosskreutz, Almanya'da Türkspor Dortmund'un başına getirildi
Haitili vekil çıldırdı! Haitili vekil çıldırdı!
İngiliz yargısından Johnson’a şok İngiliz yargısından Johnson’a şok
Başka yere gömülecek Başka yere gömülecek
Sosyal medyada 'Sesimiz Erdoğan' etiketine büyük destek Sosyal medyada 'Sesimiz Erdoğan' etiketine büyük destek
Netanyahu da Aramco saldırısından İran'ı sorumlu tuttu Netanyahu da Aramco saldırısından İran'ı sorumlu tuttu
Ersun Yanal'dan 'Mutluluk Fenerbahçe'de olmaktır' paylaşımı Ersun Yanal'dan 'Mutluluk Fenerbahçe'de olmaktır' paylaşımı
Sivasspor'un genç yıldızı Emre Kılınç 2 hafta sahalardan uzak kalacak Sivasspor'un genç yıldızı Emre Kılınç 2 hafta sahalardan uzak kalacak
"Darbeci sisi beni öldürtmek istiyor" "Darbeci sisi beni öldürtmek istiyor"
Türkiye'nin yardımını kabul etmediler Türkiye'nin yardımını kabul etmediler
Tanesi 5 lira kilosu 5 bin lira Tanesi 5 lira kilosu 5 bin lira
Fayton eziyeti tarih oluyor Fayton eziyeti tarih oluyor
16 köpeği zehirleyen tutuksuz 3 sanık duruşmaya gelmezse tutuklanacak 16 köpeği zehirleyen tutuksuz 3 sanık duruşmaya gelmezse tutuklanacak
4.6’lık mesaj 4.6’lık mesaj

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

24 Eylül 2019 Salı 21:36:23 | Son Güncelleme: 24 Eylül 2019 Salı 21:37:15

Doğu Ekspresi'nde 'senfonik' yolculuk

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, TCDD'nin kuruluş yılı etkinlikleri çerçevesinde "Turistik Doğu Ekspresi" ile gerçekleştirilen turnenin ikinci durağı Erzurum'da konser verdi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının (TCDD) kuruluşunun 163'üncü yılı etkinlikleri kapsamında İzmir Devlet Senfoni Orkestrası iş birliğiyle "Turistik Doğu Ekspresi" güzergahında düzenlenen turnenin ikinci durağı Erzurum Garı'nda konser verildi.

TCDD'nin kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında dün Ankara Garı'ndan hareket eden "Turistik Doğu Ekspresi" Erzurum'a ulaştı.

Trenle kente gelen İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ekibi, tren garında kıtlama şeker ile semaver çayı keyfi yaptı.

Nesrin Bayramoğulları'nın şefliğini yaptığı 55 kişilik orkestra ekibi, garda kendilerini karşılayanlara konser verdi.

İzmir Devlet Senfonisi Orkestrası Müdürü Sinan Olcay, gazetecilere yaptığı açıklamada, TCDD'nin 163. yılını İzmir Devlet Senfoni Orkestrası olarak kutladıklarını söyledi.

Dün tarihi Ankara Garı'nda konser verip turnelerini başlattıklarını hatırlatan Olcay, "Erzincan'da da güzel bir konser yaptıktan sonra Erzurum'a geldik." dedi.

"Bu turne hem TCDD'ye hem de bize nasip oldu"
Olcay, Erzurum'daki konserin ardından Kars'a giderek konser vereceklerini anlatarak, şunları dile getirdi:

"Trenlerde çok yaşanmış şeyler var. Zamanında trenlerde posta giderdi, insanları da tren götürdü. Onun dışında trende sevgililer, sevenler, kavuşanlar ve askerler vardı. Bu trene, müthiş bir kültür ve sanat treni diyoruz. İnşallah bundan sonra da her yıl bu kültür ve sanat treninin doğuya gelmesini istiyoruz. Bu proje bizim projemizdi, TCDD'ye götürdüğümüzde kendilerinin de 163. yılı olduğunu söylediler. Birlikte çok güzel bir konser serisi yapıyoruz, konserlere ilgi çok yüksek. Tarihte böyle bir turne yok, bu turne hem TCDD'ye hem de bize nasip oldu."

Konsere, Erzurum Vali Yardımcısı Uğur Köroğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası sanatçıları, turne kapsamındaki konserlerini 28 Eylül'e kadar sırasıyla Kars ve Sivas Divriği'de yineleyecek.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ