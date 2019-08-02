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02 Ağustos 2019 Cuma 16:08:47 | Son Güncelleme: 02 Ağustos 2019 Cuma 16:13:28

DOB sanatçıları yurt dışında Türkiye'nin gururu oldu

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü sanatçıları, 2018 ve 2019'da gerçekleştirilen etkinliklerde Rusya'dan Cezayir'e, Almanya'dan Japonya'ya, İtalya'dan Tayland'a birçok ülkede Türk opera ve balesini başarıyla temsil etti.

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü sanatçıları, 2018 ve 2019'da dünyanın dört bir yanında gerçekleştirilen etkinliklerde gerek klasik gerek yerel eserleri izleyiciyle buluşturdu.

DOB Genel Müdürü tenor Murat Karahan ile opera ve bale sanatçıları, 2018 ile 2019'un 7 ayında Rusya, Almanya, Kırgızistan, Cezayir, Özbekistan, Japonya, Çin, KKTC, Azerbaycan, Tayland, İtalya ve Arnavutluk'ta sahneye çıktı.

DOB sanatçıları, hem La Traviata, Zorba, Madama Butterfly, Carmen ve Tosca gibi klasik eserlerde rol aldı hem de yerli öğeleri de barındıran Batı'dan Doğu'ya Türk Müzik Yolculuğu, Piri Reis, Troya gibi eserleri yurt dışındaki izleyicilerin beğenisine sundu. 

DOB'un 2018 yurt dışı faaliyetleri kapsamında Murat Karahan, Rusya Akademik Devlet Bolşoy Tiyatrosu tarafından sahnelenen Verdi'nin ''La Traviata'' ve Puccini’nin ''Manon Lescaut'', Berlin Deutsche Oper tarafından sahnelenen Verdi'nin ''Il Trovatore'' operasında solist olarak görev aldı.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Ankara DOB'dan solist Serkan Kocadere, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliğince Cezayir Güzel Sanatlar Müzesi'nde düzenlenen etkinlikte Ankara DOB'dan solist Ayhan Uştuk ve piyanist Esra Poyrazoğlu Alpan konser verdi.

İzmir DOB ''Dansın Rengi'' balesini Cezayir'deki ''9. Uluslararası Modern Danslar Kültür Festivali''nde ve Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen ''1.Uluslararası Bale Sanat Festivali''nde sergiledi.

"2018 Çin'de Türkiye Turizm Yılı" etkinlikleri kapsamında DOB'un kadın sanatçılarından oluşan "Allegra Ensemble" topluluğu, Anadolu'nun türkülerinden müzikallere, tangolardan caza kadar geniş bir repertuvarda Çinli izleyicilerle buluştu. Ayrıca Hong Kong Polyteknik Üniversitesinde düzenlenen "Allegra Ensemble & Miniatures: A Musical Roadshow From Turkey" sahne programında yaklaşık binin üzerinde Çinli genç Türk kültürüyle tanıştı.

"16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali"nin açılışında Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçılarınca bestesi Mikis Theodorakis'e, koreografisi Lorca Massine'e ait "Zorba" balesi sahnelendi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen "Üzeyir Hacıbeyli Uluslararası Müzik Festivali"nde ve Nahcivan'ın "2018 Yılı İslam Kültür Başkenti" ilan edilmesi dolayısıyla düzenlenen konserlerde Ankara ve Antalya DOB sanatçıları Azerbaycanlılarla buluştu.

DOB Genel Müdürü Karahan, "2018 Çin'de Türkiye Turizm Yılı" kapanış etkinliğinde solist olarak yer alarak, izleyicileri Türk müziğinde bir yolculuğa çıkardı. Batı'dan Doğu'ya Türk Müzik Yolculuğu konserinde Karahan'a DOB orkestra ve bale sanatçılarının yanı sıra Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü orkestrası da eşlik etti.

Samsun Devlet Opera ve Balesi sanatçıları, 2018 Türkiye-Tayland Karşılıklı Kültür Yılı kapsamında, Piri Reis balesini Tayland Ulusal Tiyatrosu'nda sahneledi.

Karahan, bu sene başında İtalya'nın Teatro Regio Torino Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen Puccini'nin "Madama Butterfly" operasında Pinkerton rolüyle sahne aldı.

2019 Japonya’da Türk Kültür Yılı "Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Lale Geleneği Sergisi” açılışı, müzikaller, tangolar, caz ve dünya müziklerinden oluşan repertuvara sahip “Allegra Ensemble” konseriyle yapıldı.

Bu yılın Türkiye - Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı ilan edilmesi üzerine açılış etkinliği Moskova Bolşoy Tiyatrosu'nda gerçekleşti. 290 kişilik DOB ekibi, bir Türk operası eseri olan Troya'yı sergiledi.

Arnavutluk'da düzenlenen "17. Marie Kraja Uluslararası Opera Yarışması"nda opera sanatçıları Ezgi Karakaya ikincilik ödülünü, Faik Mansuroğlu ise üçüncülük ödülünü kazandı.

2019 Japonya’da Türk Kültür Yılı kapsamında, Nakano Zero Hall'de şef Murat Cem Orhan yönetimindeki Mersin DOB ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü orkestrası, Murat Karahan'ın verdiği "Türk Müziği Konseri"ne eşlik etti. Etkinlikte Mersin DOB'un bale sanatçıları da bir koreografi sergiledi.

Ertuğrul Fırkateyni kazası üzerine “Dostluk” bestesini yapan Japon şef Seiji Mukaiyama'nın konserinde, Mersin DOB orkestrası eşliğinde İzmir DOB'dan soprano Sibel Nazlı Alptekin sahne aldı.

Arena di Verona'ya Türk tenor damgası

DOB Genel Müdürü tenor Murat Karahan, İtalya'da bulunan ve dünyanın en eski ve en iyi korunmuş amfi tiyatrolarından biri olan Arena di Verona'daki Verona Opera Festivali'nde sahne aldı.

Karahan, Aida operasında Radames'e, Il Trovatore operasında Manrico rolüne ses verdi.

Carmen operasında Don Jose performansıyla bugün izleyici karşısına çıkacak Karahan, Tosca operasında ise Cavaradossi'yi 29 Ağustos ve 6 Eylül'de seslendirecek.

(AA)

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